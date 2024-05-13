La Noria Gigante de Viena, con más de 125 años de historia, sigue maravillando a quienes la visitan, ofreciendo una vista incomparable del Prater y de toda la ciudad.

La Noria Gigante de Viena es mucho más que una atracción turística: es un testimonio vivo de la historia y la cultura vienesa. Inaugurada en 1897 para conmemorar los 50 años del reinado del emperador Francisco José, esta maravilla de la ingeniería se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad. La visión detrás de su construcción fue del innovador director teatral Gabor Steiner, quien imaginó una estructura que fusionara la belleza de las vistas panorámicas con el espíritu del progreso técnico y la elegancia de la era imperial. Diseñada por los arquitectos británicos Walter Bassett-Basset y Harry Hitchins, la noria contaba originalmente con 30 vagones y alcanzaba una impresionante altura de casi 65 metros.

La historia de la Noria Gigante está íntimamente ligada a los altibajos de Viena. Durante la Segunda Guerra Mundial, sufrió daños devastadores: en 1944 un incendio dejó solo su armazón de acero en pie. Sin embargo, en 1947 fue restaurada con 15 vagones y volvió a ser un emblema de resiliencia y orgullo para la ciudad.

Momentos memorables en su historia

En 1898, Marie Kindl atrajo la atención pública colgándose audazmente de uno de los vagones para destacar demandas sociales. Años después, en 1914, Madame Solange d'Atalide protagonizó una escena de película al dar una vuelta completa sobre el techo de un vagón a caballo, una hazaña que aún asombra a quienes la recuerdan. Más recientemente, en 2002, se inauguró el "Museo Panorama", que ofrece un recorrido por la rica historia del Prater mediante ocho vagones originales, permitiendo a los visitantes viajar en el tiempo. Desde 2022, una moderna plataforma de cristal abierta en la Noria complementa la experiencia, ofreciendo vistas aún más impresionantes de Viena.

Situada en el vibrante "Wurstelprater", el parque de atracciones más antiguo y animado de Viena, la Noria Gigante se erige como el corazón de un espacio lleno de energía, movimiento y vida.

Gracias al genio visionario de Gabor Steiner, la Noria Gigante de Viena sigue siendo un lugar donde se entrelazan la tradición, la modernidad y el encanto único de la ciudad. Un ícono donde se vive la historia y el estilo de vida vienés de una manera fascinante y atemporal.