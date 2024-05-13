Noria Gigante de Viena
Por favor, ¡todos a bordo!
Introduction
La Noria Gigante de Viena es mucho más que una atracción turística: es un testimonio vivo de la historia y la cultura vienesa. Inaugurada en 1897 para conmemorar los 50 años del reinado del emperador Francisco José, esta maravilla de la ingeniería se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad. La visión detrás de su construcción fue del innovador director teatral Gabor Steiner, quien imaginó una estructura que fusionara la belleza de las vistas panorámicas con el espíritu del progreso técnico y la elegancia de la era imperial. Diseñada por los arquitectos británicos Walter Bassett-Basset y Harry Hitchins, la noria contaba originalmente con 30 vagones y alcanzaba una impresionante altura de casi 65 metros.
La historia de la Noria Gigante está íntimamente ligada a los altibajos de Viena. Durante la Segunda Guerra Mundial, sufrió daños devastadores: en 1944 un incendio dejó solo su armazón de acero en pie. Sin embargo, en 1947 fue restaurada con 15 vagones y volvió a ser un emblema de resiliencia y orgullo para la ciudad.
Momentos memorables en su historia
En 1898, Marie Kindl atrajo la atención pública colgándose audazmente de uno de los vagones para destacar demandas sociales. Años después, en 1914, Madame Solange d'Atalide protagonizó una escena de película al dar una vuelta completa sobre el techo de un vagón a caballo, una hazaña que aún asombra a quienes la recuerdan. Más recientemente, en 2002, se inauguró el "Museo Panorama", que ofrece un recorrido por la rica historia del Prater mediante ocho vagones originales, permitiendo a los visitantes viajar en el tiempo. Desde 2022, una moderna plataforma de cristal abierta en la Noria complementa la experiencia, ofreciendo vistas aún más impresionantes de Viena.
Situada en el vibrante "Wurstelprater", el parque de atracciones más antiguo y animado de Viena, la Noria Gigante se erige como el corazón de un espacio lleno de energía, movimiento y vida.
Gracias al genio visionario de Gabor Steiner, la Noria Gigante de Viena sigue siendo un lugar donde se entrelazan la tradición, la modernidad y el encanto único de la ciudad. Un ícono donde se vive la historia y el estilo de vida vienés de una manera fascinante y atemporal.
En cena romántica o Boda - la Noria Gigante de Viena crea experiencias inolvidables y combina la tradición vienesa con un toque moderno.
La Noria Gigante de Viena en todas sus perspectivas
5 curiosidades sobre la Noria Gigante de Viena
Una estrella en la gran pantalla
Popular en el cine, la Noria Gigante apareció en El tercer hombre y El toque de la muerte de James Bond.
¿Cuántos "Prater" hay en Viena?
Tres: Wurstelprater, Grüner Prater y Böhmischer Prater. El Prater Verde se encuentra justo al lado del Wurstelprater, el Prater Bohemio está en las afueras de la ciudad.
Un caballo en la noria
La directora de circo Solange d'Atalide dio un paseo muy especial en 1914: a lomos de un caballo, aunque sobre el techo de un vagón de tren.
Gran historia
Durante mucho tiempo la noria más grande del mundo, la versión vienesa fue relegada al segundo puesto por el "London Eye" en 1999. Hoy, la "Ain Dubai" es la número 1.
¿De dónde procede el nombre "Wurstelprater"?
El parque de atracciones debe su nombre a la "Hanswurst", un personaje teatral. Muchos teatros populares solían estar situados en el Prater.
Recuerdos para la eternidad
Plataforma 9: la góndola descapotable
Los valientes dan un paseo al aire libre. Una plataforma panorámica con suelo de cristal sin paredes laterales ni techo lo hace posible
El "Wurstelprater" vienés
El quinto carrusel de cadenas más alto del mundo
Experimenta la emoción de girar a 117 metros de altura en un asiento doble, una atracción perfecta para los amantes de las alturas y los románticos en busca de una experiencia única.
El tobogán de madera más antiguo del mundo
Deslízate a toda velocidad sobre un saco de yute en el legendario "Tobogán", una joya nostálgica ideal para quienes disfrutan de la adrenalina y el encanto de lo clásico.
El mejor codillo de cerdo bajo los árboles
En el jardín del restaurante "Schweizerhaus", la especialidad son los crujientes codillos de cerdo, preparados al momento y servidos con maestría, convirtiéndolo en un auténtico placer gastronómico.
El "Ratón Salvaje"
Esta montaña rusa de aire nostálgico, con sus emocionantes curvas de 180 grados, promete elevar tu adrenalina al máximo mientras disfrutas de su diseño clásico y encantador.
El Prater verde
A pocos pasos de la Noria Gigante se encuentra una zona natural de recreo de unos seis kilómetros cuadrados, ¡casi el doble que el Central Park de Nueva York! Los extensos prados y bosques del Grüner Prater son perfectos para pasear o hacer senderismo, mientras que idílicas masas de agua completan el paisaje natural.
Por ejemplo, se pueden dar románticos paseos en barco por el "Heustadlwasser". La Prater Hauptallee, de 4,5 km de longitud, donde se celebraban carreras de caballos en la época imperial, está flanqueada por 2.500 árboles -una verdadera atracción, sobre todo en primavera, cuando florecen los castaños- y conduce directamente a la Lusthaus: el antiguo pabellón de caza imperial se utiliza ahora como restaurante y cafetería y es un popular punto de encuentro.
La Noria Gigante como plató cinematográfico
La Noria Gigante de Viena tiene una presencia única en el mundo del cine: en la película "El tercer hombre", es el escenario de una icónica escena entre Orson Welles y Joseph Cotten, en la que los abismos morales y la vista sobre Viena se funden magistralmente. En "James Bond - El tufillo de la muerte"- Bond y Kara Milovy dan un paseo en la noria. En "Antes del amanecer" la noria crea una atmósfera romántica y atemporal que acompaña el comienzo de una historia de amor.
Cada una de estas películas utiliza el aura mágica de la Noria Gigante a su manera, convirtiéndola en un símbolo indispensable de la diversidad de Viena.
Magia invernal y ventajas en la Noria Gigante de VienaDisfruta de experiencias (festivas) - ¡con los mejores descuentos!
Mercado de invierno en la Riesenradplatz
En la Riesenradplatz le espera un ambientado mercado navideño con iluminación festiva, delicias regionales y vistas a la emblemática Noria Gigante de Viena.
6 vistas más bonitas de Viena - lejos de la Noria Gigante
Torre del Danubio
La cafetería y el restaurante giran lentamente sobre su propio eje en la torre de 150 metros de altura. La ciudad va pasando poco a poco.
El LOFT de SO/Viena
Tomar un cóctel mientras se disfruta del resplandor nocturno del centro de Viena: simplemente inolvidable.
Casa del mar
Los visitantes del zoo Aqua-Terra pueden disfrutar de una magnífica vista de la ciudad desde la terraza de la antigua torre antiaérea.
Jubiläumswarte
Punto culminante de la ruta de senderismo 4: el mirador de 31 metros de altura ofrece una fantástica vista de Viena.
hotel 25hours
En la azotea del bar del hotel de moda, los magníficos museos gemelos de Viena están a sus pies: el Museo de Arte y el Museo de Historia Natural.