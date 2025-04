Faire de la luge en Autriche

En haut des montagnes, des pistes de luge exceptionnelles et des refuges chaleureux vous attendent. La vue imprenable, c’est la cerise sur le gâteau !

En Autriche, l'hiver est synonyme de sorties familiales, de goûters gourmands, de neige à profusion et surtout, de plaisir en plein air, en montagne comme en ville. C'est pourquoi la luge y est si prisée, avec des pistes aménagées dans presque toutes les régions alpines. Même à Vienne, on trouve des pistes de luge sur des collines pittoresques, dans les parcs ou en périphérie.

La luge devient une activité sportive en montant à pied, une aventure palpitante en dévalant une piste naturelle ou nocturne, et un plaisir familial grâce aux remontées mécaniques. Quel que soit votre mode d'ascension, une fois au sommet, vous êtes récompensé par une vue panoramique impressionnante sur les montagnes.

Et bien sûr, les passionnés de luge peuvent planifier leur parcours en s'arrêtant dans un refuge de montagne pour savourer une soupe de Kaspressknödels et un Kaiserschmarren. Les nombreuses pistes de luge à travers l'Autriche conviennent aussi bien aux familles avec enfants qu'aux adeptes expérimentés. Difficile de faire plus authentique pour une expérience hivernale autrichienne, pleine de rires et de moments partagés.