Lisa Flatscher, guide de randonnée à Waidring, dans la vallée tyrolienne du Pillersee, accompagne depuis plus de dix ans des groupes à travers des paysages variés, allant jusqu’aux randonnées aux flambeaux. Pour elle, l’essentiel est de cultiver une perception consciente :

« J’ai toujours ressenti un profond sentiment de sécurité et de protection dans la nature, et c’est ce que je souhaite transmettre à mes hôtes lors de nos sorties. »