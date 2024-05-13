Séjour d’hiver écoresponsable en Autriche
Pourquoi choisir un hiver durable en Autriche ?
Si les Alpes autrichiennes évoquent d’emblée le ski, les panoramas majestueux et l’air pur, elles séduisent aussi par un engagement croissant en faveur d’un tourisme plus respectueux. Nombre de stations s’engagent pour réduire leur empreinte écologique : transports doux, énergies renouvelables, hébergements certifiés, produits locaux...
En Autriche, voyager durablement ne signifie pas renoncer au confort, mais vivre des expériences plus authentiques, plus conscientes — en harmonie avec la montagne.
Conseil n°1 – Choisir une station engagée
Le ski durable n’est pas un rêve : c’est une réalité qui prend de l’ampleur en Autriche. Plus de 120 régions modèles climat-énergie s’engagent déjà vers un avenir plus vert. Cela passe par une prise de conscience partagée, mais surtout par des mesures concrètes en faveur de la protection de la nature, de la neutralité carbone et d’une gestion durable des ressources.
Neige de culture et durabilité – où en est-on ?
Sujet sensible s’il en est, la neige de culture fait souvent débat. Pourtant, les stations autrichiennes comptent parmi les plus avancées d’Europe en matière de technologie responsable. Grâce à des investissements massifs et un savoir-faire pointu, des solutions innovantes ont vu le jour.
Aujourd’hui, environ 90 % de l’énergie utilisée pour la neige technique en Autriche provient de sources renouvelables – comme l’électricité verte, le photovoltaïque ou des systèmes hydroélectriques modernes. Et surtout : l’eau utilisée ne concurrence pas l’eau potable, grâce à des réglementations strictes sur les prélèvements et une interdiction totale d’additifs. Une fois la neige fondue, l’eau retourne à son cycle naturel. Elle n’est donc pas « consommée », mais simplement utilisée — de manière raisonnée et transparente.
Le saviez-vous ? En Autriche, l’usage d’additifs dans la neige de culture est strictement interdit – l’eau reste pure, du captage à la fonte.
Domaines skiables durables
Qu'est-ce qui rend les remontées mécaniques durables ?
Faible consommation électrique grâce à la modernisation : au cours des dix dernières années, le secteur des remontées mécaniques a déjà réussi à économiser 20 % d'énergie. Le domaine skiable de Nassfeld montre comment cela fonctionne.
Utilisation d'électricité verte : les sources d'énergie renouvelables sont privilégiées. C'est par exemple le cas dans les régions de la Zillertal Arena.
Production d'énergie propre : de nombreuses régions, comme Ischgl avec le téléphérique Silvretta, exploitent leurs téléphériques et télésièges avec une électricité 100 % verte provenant d'Autriche.
Mobilité globale : moins de trafic individuel, car on peut facilement rejoindre le téléphérique en train, comme par exemple dans les Alpes viennoises, où les voitures sont interdites.
Conseil n°2 : Réservez un hébergement écoresponsable
Les visiteurs en Autriche doivent pouvoir compter sur un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement, une responsabilité culturelle et sociale, des produits alimentaires bio et bien d'autres critères de durabilité. Nous recommandons de prêter attention aux quatre certifications suivantes :
Les hôtels certifiés par le label écologique autrichien mettent en place des mesures de protection du climat et contribuent à préserver nos ressources naturelles. La qualité doit être au rendez-vous !
Les Bio-Hotels s'engagent à un développement écologique constant . Pour cela, ils se soumettent régulièrement à des contrôles bio indépendants.
Green Key est un certificat écologique destiné notamment aux hôtels et basé sur des critères stricts en matière de gestion durable.
Le label écologique de l'UE est le label environnemental européen reconnu dans tous les États membres de l'UE, qui est attribué à tous types de produits et services.
Les vacances à la ferme sont un excellent exemple de tourisme durable qui favorise l'écologie, la régionalité et les aspects socioculturels.
Hôtels certifiés écologiques
Qu'est-ce qui caractérise un hôtel durable ?
Les valeurs reposent sur des aspects environnementaux, sociaux et culturels
Priorité aux aliments saisonniers, régionaux et biologiques
Concepts énergétiques bien pensés
Mesures visant à économiser les ressources
Systèmes de réutilisation de l'eau
Engagement dans les communautés régionales, la culture et les traditions
Matériaux naturels pour l'ameublement et les textiles
Critères de construction bioclimatiques (par exemple, bonne isolation)
faible empreinte carbone
Les besoins des visiteurs, des habitants et de la nature sont harmonisés entre eux.
Conseil n°3 – En train pour les vacances d'hiver
Commencer ses vacances d’hiver de manière responsable, c’est aussi choisir une mobilité douce. Depuis la France, de nombreuses liaisons ferroviaires permettent de rejoindre les stations de ski autrichiennes et les régions alpines enneigées. Le plus simple ? Emprunter le TGV Lyria via Zurich ou s’installer confortablement à bord d’un train de nuit jusqu’à Salzbourg ou Rosenheim (D). Une fois sur place, la transition se fait sans effort grâce aux navettes locales, taxis d’hôtel ou transports publics – pour une arrivée sans stress et sans empreinte carbone inutile.
En train directement vers les régions hivernales d'Autriche
Conseil n°4 – La mobilité douce jusque dans les stations
Une fois arrivé·e en gare, une question se pose : comment rejoindre son hébergement et se déplacer sur place sans voiture ? En Autriche, la réponse est simple : navettes de gare, transferts organisés par les hôtels, réseaux de transports en commun bien développés – et dans certaines stations même des voitures électriques partagées. Tout est prévu pour voyager léger… et durable.
De nombreux grands domaines skiables limitent volontairement le trafic individuel dans les stations afin de garantir à leurs hôtes un maximum de confort et de liberté. Les skibus sont très souvent gratuits avec le forfait de ski, et les hébergeurs informent volontiers sur les meilleures connexions et services dans la région. Résultat : une mobilité optimale – sans impact inutile sur l’environnement.
Se déplacer sans voiture : bus de ski, navettes, etc.
Basse-Autriche : Semmering-Rax : programme de mobilité – service de navette et renforcement des lignes VOR existantes (lignes de la région Verkehrsverbund-Ost) par le bus de vallée.
Haute-Autriche : Pyhrn-Priel-Hinterstoder : Garantie de mobilité – Accessibilité de la région en train ou en bus longue distance, transfert rapide de la gare à l'hébergement, service de mobilité sur place.
Carinthie : Service de navette : Navette gare Carinthie – pour parcourir le « dernier kilomètre » entre les gares régionales et les hébergements ou entre les gares et les destinations touristiques.
Styrie : Dans toute la Styrie, de nombreuses régions sont facilement accessibles en transports en commun.
SalzburgerLand : Zell am See-Kaprun : carte de mobilité pour l'utilisation des transports publics, gratuite pendant les mois d'été à partir de la première nuitée.
Tyrol : Service de navette : Four Seasons Travel, pour parcourir le « dernier kilomètre » au Tyrol, depuis/vers l'aéroport, la gare et comme navette d'excursion.
Vorarlberg : Transports publics : Navettes de ski et train – modernes, confortables, horaires fréquents. Les navettes de ski sont gratuites avec les forfaits de ski multi-jours.
Conseil n°5 – Louer son équipement de ski
Planifier ses vacances d’hiver de manière écoresponsable, c’est aussi réfléchir à son équipement. Voici trois bonnes pratiques pour rester cohérent jusqu’au bout des spatules :
Réutiliser avant d’acheter
La solution la plus durable reste d’utiliser son propre matériel aussi longtemps que possible – tant qu’il reste fonctionnel et sûr.
Acheter mieux, si besoin
En cas de renouvellement, mieux vaut privilégier des marques engagées : matériaux recyclables ou à faible impact carbone, production transparente, partenariats avec des ONG environnementales, conditions équitables.
Louer malin
Louer son équipement, c’est réduire les ressources nécessaires à la fabrication, bénéficier des derniers modèles bien entretenus… et voyager plus léger.
Conseil n°6 – Profiter des activités hivernales en douceur
Pas besoin de chausser les skis pour vivre la magie de l’hiver en Autriche. Pour celles et ceux qui aiment prendre le temps, les montagnes autrichiennes offrent une multitude d’alternatives douces : randonnées dans la neige, balades en raquettes, sorties en luge ou simples moments de contemplation dans un paysage enneigé à couper le souffle. Une façon authentique de s’immerger dans la beauté de l’hiver – loin de l’agitation des pistes.