Une eau 100 % pure, puisée au cœur de la nature d’Autriche
Le « royaume de l'eau » parmi les pays alpins
Des pluies abondantes, les puissantes Alpes et de nombreux bassins naturels font de l’Autriche un véritable paradis de l’eau. Le pays est célèbre pour ses innombrables lacs, rivières et ruisseaux cristallins – un authentique « royaume de l’eau ».
L’eau potable, trésor d’une valeur inestimable, y est soigneusement protégée. Elle provient exclusivement de nappes phréatiques préservées – un privilège rare en comparaison internationale. Mais cette qualité exceptionnelle n’est pas acquise : l’Autriche veille avec rigueur sur cette ressource vitale. L’eau parvient aux habitants dans son état naturel, d’une pureté irréprochable. Des lois sur la sécurité alimentaire, la protection des consommateurs et la réglementation de l’eau potable garantissent son innocuité. De plus, chaque région surveille attentivement ses réserves : même les lacs de baignade font l’objet de contrôles réguliers.
Eau potable du robinet :
En Autriche, vous pouvez consommer l'eau fraîche et claire du robinet dans toutes les régions. Boire l'eau du robinet est également respectueux de l'environnement, car cela réduit les déchets plastiques et évite les transports.
L'eau minérale naturelle d'Autriche
Seule l’eau minérale certifiée reçoit l’agrément officiel
Dans les régions alpines – notamment dans la région de Salzbourg, la Haute-Autriche et la Basse-Autriche – ainsi qu’au cœur des Alpes, se trouvent de profonds bassins abritant d’immenses réserves d’eau. C’est là que les eaux minérales reposent depuis des millénaires dans les profondeurs du sol.
Mais comment être sûr que c’est une « véritable » eau minérale de qualité qui arrive sur nos tables ? L’« eau minérale naturelle » jaillit de sources souterraines strictement protégées contre toute pollution et doit être officiellement reconnue en Autriche. Cette reconnaissance, soumise à la réglementation sur les eaux minérales et de source, s’obtient auprès du ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé, des Soins et de la Protection des consommateurs. Pureté, origine et composition sont les critères essentiels. Ce n’est qu’après validation officielle qu’une eau peut être commercialisée comme « eau minérale naturelle ».
Source de bien-être
L'eau potable à Vienne et son histoire
La haute source d’eau viennoise est légendaire : glaciale, pure et directement issue des montagnes. Pourtant, il y a environ 150 ans, la situation était tout autre : l’eau des puits domestiques, souvent contaminée, provoquait maladies et forte mortalité dans la ville. Eduard Suess, esprit visionnaire, géologue et homme politique du XIXᵉ siècle, entreprit alors de trouver un moyen d’approvisionner la population urbaine en eau pure. Les sources devaient être situées hors de la région urbaine, afin que l’eau puisse parvenir proprement jusqu’aux foyers. C’est sur les hauts plateaux alpins du Schneeberg et de la Rax, en Basse-Autriche, que Suess découvrit la solution. Grâce à ces bassins versants préservés en haute montagne, la qualité de l’eau était garantie.
L’eau fut ensuite acheminée sur près de 100 kilomètres, des montagnes jusqu’à Vienne. En 1873, à l’occasion de l’Exposition universelle, fut inaugurée la première conduite de haute source viennoise — aujourd’hui accessible via le 1er sentier de l’aqueduc viennois. Dès lors, Vienne bénéficia d’une eau de montagne d’une qualité exceptionnelle. Même l’empereur François-Joseph Ier rendit hommage au scientifique. En 1910, une seconde conduite fut mise en service, captant cette fois l’eau potable provenant du massif intact du Hochschwab, en Styrie.
Randonnée vers les six plus belles sources d'eau d'Autriche
Lacs de baignade avec une eau d'une qualité excellente
Lac Altausseer See
Une eau cristalline, entourée de montagnes majestueuses. Idéal pour les randonnées, les excursions en bateau et la découverte de la nature – une expérience inoubliable.
Que pouvons-nous faire pour protéger notre eau ?
L’eau potable est précieuse – même en vacances ! Voici quelques conseils pour éviter que des substances nocives ne se retrouvent dans le cycle de l’eau :
Les restes de nourriture, huiles et produits d’hygiène ne vont pas dans les toilettes, mais dans les ordures ménagères ou les déchets spéciaux.
Ne jamais jeter de vieux médicaments dans les toilettes ou l’évier ! Les pharmacies les reprennent volontiers.
Utiliser les produits chimiques avec parcimonie.
Vider les toilettes chimiques de camping uniquement dans les stations prévues à cet effet.