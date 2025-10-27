Avec ses lacs, rivières et une eau potable d’une pureté rare, l’Autriche, véritable royaume de l’eau, protège avec soin ce trésor naturel des Alpes.

Des pluies abondantes, les puissantes Alpes et de nombreux bassins naturels font de l’Autriche un véritable paradis de l’eau. Le pays est célèbre pour ses innombrables lacs, rivières et ruisseaux cristallins – un authentique « royaume de l’eau ».

L’eau potable, trésor d’une valeur inestimable, y est soigneusement protégée. Elle provient exclusivement de nappes phréatiques préservées – un privilège rare en comparaison internationale. Mais cette qualité exceptionnelle n’est pas acquise : l’Autriche veille avec rigueur sur cette ressource vitale. L’eau parvient aux habitants dans son état naturel, d’une pureté irréprochable. Des lois sur la sécurité alimentaire, la protection des consommateurs et la réglementation de l’eau potable garantissent son innocuité. De plus, chaque région surveille attentivement ses réserves : même les lacs de baignade font l’objet de contrôles réguliers.