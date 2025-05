Nightjet : le train de nuit Paris-Vienne

L'ÖBB Nightjet propose une ligne de train de nuit entre Paris et Vienne. Une liaison qui permet de rêver sur plus de 1400 kms qui relient les deux capitales.

Installez-vous confortablement à Paris et réveillez-vous à Vienne !

Voyager entre Paris et Vienne est désormais plus simple et écologique grâce au train de nuit Nightjet, opéré par les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB). Ce service relie les deux capitales en une nuit, offrant une alternative confortable et durable à l'avion.

Que vous choisissiez une classe standard ou premium, le train de nuit Paris-Vienne transforme chaque trajet en une expérience unique : ralentissez, créez des souvenirs avec vos proches, échangez avec d’autres voyageurs, et laissez-vous captiver par les paysages nocturnes. Imaginez-vous au matin, un petit-déjeuner à portée de main, le soleil qui se lève derrière les vitres, et votre arrivée au cœur de Vienne, prête à explorer. Pas un rêve, mais une aventure qui vous attend.

Durée du voyage Paris-Vienne en train de nuit

Le trajet Paris-Vienne en train dure environ 14h30 : départ prévu à 19h30 depuis la gare Paris Est et arrivée à 10h00 le lendemain au cœur de Vienne. Une nuit reposante à bord pour débuter rapidement votre exploration de cette capitale culturelle incontournable.