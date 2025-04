Les abbayes et monastères centenaires d’Autriche sont des lieux de contemplation d'une valeur culturelle inestimable et de véritables sanctuaires de sérénité.

Retrouver le calme, s’immerger dans la culture, ressentir l’histoire.

Les monastères et abbayes les plus somptueux d’Autriche, dispersés dans tout le pays, sont des chefs-d'œuvre d’architecture sacrée qui renferment d’innombrables trésors culturels. Leurs bibliothèques exceptionnelles, salles de marbre artistiques et musées attirent les férus d’histoire et d’art. Dans ces lieux chargés d’histoire, la quiétude et la retraite spirituelle prennent tout leur sens, célébrant l’art et l’architecture.

Fondés pour la plupart au Moyen Âge, de nombreux couvents et monastères témoignent d'une histoire mouvementée, marquée par des transformations, notamment à l'époque baroque. Aujourd’hui, ces lieux sont devenus des espaces culturels prisés, proposant des séminaires de jeûne, ou se distinguant par leur bière artisanale, leurs spécialités culinaires ou leurs magnifiques jardins d’herbes aromatiques.