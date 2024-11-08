La Marche de Radetzky
Le rythme irrésistible d’une œuvre culte signée Johann Strauss père

Hymne entraînante de l’Autriche, la Marche de Radetzky fait vibrer Vienne depuis 1848 – un classique signé Strauss père, joué chaque Nouvel An.

Une mélodie au cœur de l’histoire autrichienne

En Autriche, la Marche de Radetzky occupe une place bien à part. Composée en 1848 par Johann Strauss père, en hommage au feld-maréchal Joseph Radetzky, cette œuvre est bien plus qu’un simple morceau de musique militaire.

Elle est devenue une véritable icône culturelle – un air entraînant, familier à toutes les générations, et souvent considéré comme un hymne officieux du pays. Que ce soit au concert du Nouvel An à Vienne ou dans les fanfares locales, sa cadence vive et festive évoque l’élégance, la tradition et l’énergie d’une Autriche en mouvement.

Le roi du bal et maître du marketing

Johann Strauss père, le compositeur de la Marche de Radetzky

Né à Vienne le 14 mars 1804 dans une famille modeste, Johann Strauss père se passionne très tôt pour la musique. Fasciné par les « violonistes de Linz » qui animaient les rives du Danube, il intègre en 1823 l’orchestre de Joseph Lanner, avant de fonder quatre ans plus tard son propre ensemble.

Il contribue alors à façonner le genre qui fera la renommée de Vienne : la valse. Grâce à des stratégies innovantes de diffusion – notamment lors de bals très fréquentés comme ceux du célèbre établissement viennois « Zum Sperl » – Strauss gagne une popularité sans précédent.

Il se produit en tournée en Angleterre et en France, compose plus de 250 œuvres et marque durablement l’histoire de la musique. Mais c’est bien la Marche de Radetzky qui reste sa composition la plus emblématique.

Johann Strauss (père)

Die Person hinter dem Marsch

Feldmarschall Radetzky

Le maréchal Josef Wenzel Radetzky von Radetz avait déjà 81 ans lorsqu'il vainquit l'armée sarde lors de la bataille de Custozza, le 25 juillet 1848. Son succès ne se limita pas à assurer la puissance autrichienne dans le nord de l'Italie : il renforça les forces conservatrices à Vienne, qui devaient faire face à des soulèvements depuis la révolution de mars 1848 et s'opposaient aux réformes libérales.

Le triomphe de Radetzky fut célébré en grande pompe. Le 31 août 1848, une fête fut organisée sur le Wiener Wasserglacis. Johann Strauss (père) fut chargé de composer une œuvre pour l'occasion. Strauss se positionna clairement du côté des fidèles à l'empereur, contrairement à son fils, Johann Strauss (fils), qui sympathisait avec les révolutionnaires.

Saviez-vous que…

… le public applaudissait lors de la 1ere représentation ?

On peut compter sur cet effet lors du concert du Nouvel An donné chaque année par l'Orchestre philharmonique de Vienne : depuis 1946, la « Marche de Radetzky » est jouée en rappel, et taper dans les mains (fort et doucement aux « bons » moments !) est devenu une tradition très appréciée.

… la marche Radetzky résonne aussi dans un rythme moderne ?

Le jeune compositeur autrichien Christian Heschl a créé un nouvel arrangement. Enrichie de gammes enjouées et de syncopes entraînantes, cette version dégage une atmosphère inhabituellement dansante.

… la Marche de Radetzky dépasse le cadre des concerts.

Joseph Roth lui a rendu hommage dans son roman éponyme publié en 1932. Et avant les matchs à domicile de l'équipe nationale autrichienne de football, la Marche de Radetzky met régulièrement l'ambiance dans le stade.

Une tradition du Nouvel An à Vienne

Les Philharmonistes de Vienne et leur Marche de Radetzky

C’est le 1er janvier 1946 que la Marche de Radetzky entre pour la première fois au programme du désormais célèbre Concert du Nouvel An des Philharmonistes de Vienne. L’arrangement alors joué, signé Leopold Weninger (1914), avait déjà été interprété par l’orchestre en 1928.

Depuis, la Marche conclut traditionnellement chaque édition du concert, en guise de rappel festif – souvent accompagnée des applaudissements rythmés du public. Au fil des décennies, la partition a subi plusieurs adaptations manuscrites. En 2019, les Philharmonistes ont donc décidé de faire éditer une nouvelle version officielle, désormais jouée chaque 1er janvier dans le mythique Musikverein.

Concert du Nouvel An à Vienne

Christian Thielemann a dirigé l'Orchestre philharmonique de Vienne.

La marche de Radetzky à écouter

Pour tous ceux qui aiment Vienne, sa musique et sa culture

FAQs

