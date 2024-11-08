Johann Strauss père, le compositeur de la Marche de Radetzky

Né à Vienne le 14 mars 1804 dans une famille modeste, Johann Strauss père se passionne très tôt pour la musique. Fasciné par les « violonistes de Linz » qui animaient les rives du Danube, il intègre en 1823 l’orchestre de Joseph Lanner, avant de fonder quatre ans plus tard son propre ensemble.

Il contribue alors à façonner le genre qui fera la renommée de Vienne : la valse. Grâce à des stratégies innovantes de diffusion – notamment lors de bals très fréquentés comme ceux du célèbre établissement viennois « Zum Sperl » – Strauss gagne une popularité sans précédent.

Il se produit en tournée en Angleterre et en France, compose plus de 250 œuvres et marque durablement l’histoire de la musique. Mais c’est bien la Marche de Radetzky qui reste sa composition la plus emblématique.