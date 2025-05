Brandnertal : La vallée familiale du Vorarlberg offre l'expérience de montagnes imposantes, de lacs et de prairies alpines. C'est un lieu idéal pour des vacances avec des enfants et pour tous ceux qui recherchent le calme et la détente dans la nature.

Kleinwalsertal : Bien qu'elle soit géographiquement située dans le Vorarlberg, la vallée de Kleinwalsertal n'est accessible que par l'Allemagne. Connue pour son univers alpin, elle offre de nombreux sentiers de randonnée.

Klostertal : cette vallée paisible séduit par sa grande diversité naturelle et est considérée comme une porte d'entrée vers certaines des stations de ski les plus connues d'Autriche. En été, la vallée se transforme en un paradis de la randonnée avec de nombreux itinéraires à travers le paysage alpin.

Großes Walsertal : Dans le parc de biosphère de l'UNESCO, les hommes sont en harmonie avec la nature depuis des siècles et l'utilisation durable des ressources naturelles est une évidence. La réserve de biosphère de l'UNESCO se caractérise par des prairies alpines, des forêts et des ruisseaux de montagne. Ici, tradition et préservation de la nature se complètent.