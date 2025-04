Située idéalement sur les rives du lac de Constance, la capitale régionale du Vorarlberg perpétue ses traditions tout en misant sur l'architecture contemporaine.

Le charme de l'hiver à Bregenz

En hiver, la vaste étendue silencieuse du lac de Constance prend des airs mystiques. Les lumières de la promenade se reflètent dans l’eau et partout on sent l'anticipation de la saison froide. Alors que dehors les températures descendent, des bougies illuminent les fenêtres à l'intérieur des maisons. Sur la Kornmarkt, cette place centrale joliment illuminée, il n’est pas rare de croiser un veilleur de nuit qui parcourt les ruelles avec sa lanterne. Il raconte les vieilles légendes et l'histoire mouvementée de la ville - mais l’on se rend vite compte : Bregenz vit dans le présent et est résolument tournée vers le futur.

C’est le lac de Constance qui apporte depuis toujours un vent de fraîcheur à la ville. Depuis plus de 2000 ans, le commerce y est florissant et de nouvelles idées affluent de toutes parts vers Bregenz. Cette ouverture a marqué de son empreinte l’esprit de la ville.

L'architecture contemporaine, l'expression de l'esprit du temps

Aujourd'hui, Bregenz est synonyme d'architecture moderne. Des grands noms internationaux comme Hans Hollein, Jean Nouvel et Peter Zumthor y ont concrétisé leurs visions. Mais ce sont les architectes autochtones, les "Baukünstler" - artistes bâtisseurs du Vorarlberg - qui confèrent à Bregenz et à sa région leur vraie identité architecturale. Leur style se caractérise par une sobriété choisie, des lignes claires et l'utilisation de bois local qui confère beaucoup d'élégance aux réalisations.