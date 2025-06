A dirndli és a bőrnadrág eredete

A „tracht” szó az ófelnémet „Draht(a)” kifejezésből származik, és egyaránt jelentette az erdei munkások praktikus öltözetét, valamint az arisztokrácia reprezentatív viseletét. A dolgozó rétegek számára a népviseletnek elsősorban két szerepe volt: praktikusnak és hétköznapi használatra alkalmasnak kellett lennie. A dirndlik anyaga általában olcsóbb gyapjúból vagy lenvászonból készült, míg a kiváltságos felsőbb osztályok selymet, pamutot vagy más nemes anyagokat viselhettek. A férfiak a bőrnadrágot faipari munkákhoz és vadászathoz hordták – utóbbi egyébként egészen a 20. századig az arisztokrácia kiváltsága volt.

A 19. század közepére az arisztokrácia és a polgárság is felfedezte a vidéki nyaralás varázsát – ezzel együtt pedig a népviseletet is. Maga I. Ferenc József császár is elkötelezett bőrnadrág-viselő hírében állt. Az ő számára a hagyományos salzburgi népviselet-készítő, Jahn-Markl, egy egyedi színt is megalkotott: az „ős-fekete” árnyalatot.