Ausztria legszebb kilátói

Tirol Tirol kilátóhelyei

Kilátóhely a Hintertuxi-gleccseren

A Hintertuxi-gleccser panorámaterasza 3250 méteres magasságból nyújt lenyűgöző kilátást a Zillertali-Alpokra. Ez az egyik legmagasabban fekvő kilátóplatform Ausztriában, ahol a hófödte csúcsok és a végtelen magashegyi táj egész évben magával ragadó élményt kínálnak.

Az Adlerhorst Achensee-ben

Az Adlerhorst kilátó az Achensee felett egy sasfészek formáját idézi és elképesztő, 360°-os panorámát kínál a festői tóra, valamint a Rofan- és Karwendel-hegységre. Aki egy kis adrenalinlöketre vágyik, annak egy száguldás az Skyglider „Airrofan” kötélpályán felejthetetlen élmény lesz.

BIG3 az Ötztalban

A tiroli Ötztalban található Söldenben három háromezres hegycsúcs kínál káprázatos panorámát – és mindháromhoz hegyi felvonók is vezetnek. A BIG3 kilátóplatformokról tiszta időben akár 100 kilométerre is ellátni: dél felé a Dolomitok, északon pedig a Zugspitze is feltűnik a látóhatáron.