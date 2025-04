Ciclismo su strada in Austria

La gara ciclistica più dura dell'Austria

Ogni anno, in agosto, si svolge una delle gare ciclistiche più impegnative e probabilmente più emozionanti del Paese: la Giro dell'Austria. Il percorso si snoda lungo le strade vicine al confine, una volta intorno all'Austria. Non ci sono tappe, il che significa che il tempo scorre senza sosta. I ciclisti in gara percorrono un totale di 2.200 chilometri e 30.000 metri di altitudine.

Christoph Strasser, ciclista estremo di Graz, vincitore della 12a edizione, ha realizzato un podcast con il Laboratorio di podcast per produrre un podcast sulla Race Around Austria. La prima stagione di "Sitzfleisch" è incentrata sulla Race Across America, che Strasser ha già vinto sei volte.