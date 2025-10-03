Curling alpino in Austria
Sport invernale tradizionale dal forte spirito conviviale

Il curling alpino in Austria unisce divertimento, natura e competizione – sia sulla pista in città sia sul lago ghiacciato nelle Alpi.

In Austria il curling alpino (Eisstockschießen) unisce divertimento, natura e competizione – che si giochi su una pista in paese o su un lago alpino ghiacciato.

Quando i laghi alpini si trasformano in scintillanti distese di ghiaccio, prende vita una tradizione secolare: il curling alpino (Eisstockschießen). Questa disciplina di precisione, originaria della Scandinavia, si è affermata nelle Alpi come amato sport popolare.

Simile al curling o alla bocce, l’obiettivo è posizionare il proprio Eisstock, dalla forma cilindrica con manico, il più vicino possibile alla “Daube” (il bersaglio) – servono slancio, tecnica e sensibilità.

Come si gioca: due squadre si sfidano in sei manche. Vince chi riesce ad avvicinare maggiormente il proprio stock al bersaglio. Il bello? Si gioca all’aperto, nell’aria cristallina dell’inverno, circondati da cime innevate. Su piste preparate o romantici laghi ghiacciati, l’Eisstockschießen unisce sport e natura in modo unico.

È l’alternativa perfetta al caos delle piste da sci: un’attività che coinvolge tutte le generazioni e garantisce divertimento. Bastano abiti caldi, scarpe antiscivolo e voglia di godersi l’inverno in compagnia.

Offerte delle regioni

Sul lago Weissensee in Carinzia

Sul lago ghiacciato Almsee nel Salzkammergut

Attersee-Attergau: curling in 8 località del Salzkammergut

3 piste con card gratuita nella valle di Gastein

3 piste nella valle Großartltal

Curling ad Abtenau

Murtal: 8 opportunità per gli appassionati di curling

Schladming-Dachstein: 17 piste, alcune illuminate

Valle Pillerseetal: piste da curling in 5 località

Seefeld: corso introduttivo gratuito per principianti

Arlberg: curling in 3 località diverse

Tra cultura e città: curling nelle località urbane

Proprio davanti all'hotel

5 alloggi che offrono il curling

FAQs

Il curling alpino è uno sport invernale tradizionale in cui i giocatori fanno scivolare un pesante bastone su una pista di ghiaccio, cercando di avvicinarsi il più possibile alla “Daube” (bersaglio). Ricorda il curling, ma è uno sport a sé stante, profondamente radicato nella cultura alpina. Il curling è davvero divertente! Provate a farlo durante la vostra vacanza in Austria.

Di norma si sfidano due squadre. In ogni turno ogni giocatore lancia un bastone da curling, dove precisione e tattica sono fondamentali. L’obiettivo è avvicinare il proprio bastone il più possibile alla Daube o spostare quelli avversari.

  • Un bastone da curling (di solito noleggiato sul posto)

  • Scarpe invernali robuste e antiscivolo

  • Abbigliamento caldo e impermeabile

