Il curling alpino in Austria unisce divertimento, natura e competizione – sia sulla pista in città sia sul lago ghiacciato nelle Alpi.

In Austria il curling alpino (Eisstockschießen) unisce divertimento, natura e competizione – che si giochi su una pista in paese o su un lago alpino ghiacciato. Quando i laghi alpini si trasformano in scintillanti distese di ghiaccio, prende vita una tradizione secolare: il curling alpino (Eisstockschießen). Questa disciplina di precisione, originaria della Scandinavia, si è affermata nelle Alpi come amato sport popolare. Simile al curling o alla bocce, l’obiettivo è posizionare il proprio Eisstock, dalla forma cilindrica con manico, il più vicino possibile alla “Daube” (il bersaglio) – servono slancio, tecnica e sensibilità. Come si gioca: due squadre si sfidano in sei manche. Vince chi riesce ad avvicinare maggiormente il proprio stock al bersaglio. Il bello? Si gioca all’aperto, nell’aria cristallina dell’inverno, circondati da cime innevate. Su piste preparate o romantici laghi ghiacciati, l’Eisstockschießen unisce sport e natura in modo unico. È l’alternativa perfetta al caos delle piste da sci: un’attività che coinvolge tutte le generazioni e garantisce divertimento. Bastano abiti caldi, scarpe antiscivolo e voglia di godersi l’inverno in compagnia.