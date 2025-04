Escursioni con le fiaccole in Austria

La natura ci aiuta a ritrovare noi stessi

La guida alpina Lisa Flatscher del Tirolo spiega perché dalle esperienze nella natura trae una forza particolare che l'aiuta nella vita quotidiana:

"La presenza della natura è per me una fonte di forza davvero speciale. La natura ci insegna ad essere pazienti, a non reagire immediatamente, ma a osservare e guardare attentamente. Nella natura ricevo spesso risposte alle domande che mi preoccupano. Non sono risposte udibili, ma mi rendo conto di ciò che è necessario fare. Per questo provo una grande gratitudine quando sono nella natura. Inoltre, essere esposta agli elementi naturali ha per me un effetto incredibilmente purificante e liberatorio. Anche – e soprattutto – quando il tempo è sgradevole. Quando ci si trova all’aperto sotto la pioggia o la neve, ci si libera da tutto ciò che si porta dentro di sé".