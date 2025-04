Perché la natura ci rilassa?

Il pacchetto benessere della natura è semplice e subito disponibile, eppure offre un grande relax per il corpo e la mente. Bastano l'aria pulita, la luce, il calore del sole, il verde dei boschi e dei prati.

Nei prati colmi di fiori diversi, dove è presente una grande biodiversità, i nostri sensi si attivano in modo particolare. Più il territorio è ricco di specie, meglio è per il nostro benessere. La natura ci offre anche radicamento. In fondo, i sensi e l’anima non sono in vera sintonia con un lavoro alla scrivania: l'uomo è più connesso alla natura di quanto non lo sia con il computer. Ecco perché ci sentiamo così rilassati in montagna o nelle vecchie foreste di latifoglie - è quasi come "tornare a casa". Basta guardare al passato: gli alberi sono stati nostri amici fin dalla preistoria - hanno reso possibile il fuoco e la preparazione di pasti caldi. Questo ha plasmato la vicinanza dell’uomo alla foresta.