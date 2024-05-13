Yoga tra le Alpi austriache
Rigenerarsi tra le montagne e i laghi austriaci
In Austria, la pratica dello yoga incontra la natura in una forma innovativa e autentica: oltre alle tradizionali sale delle strutture ricettive, anche pascoli d’alta quota, vette panoramiche e laghi cristallini si trasformano in suggestivi studi a cielo aperto.
Dallo yoga con le caprette al rilassante yoga sulla tavola SUP, fino alle sessioni meditative sulla neve: l’Austria fonde le asana con scenari spettacolari, creando esperienze che rigenerano corpo e mente.
In tutte le regioni austriache si tengono corsi durante tutto l’anno, perfetti per chi desidera immergersi nel silenzio della natura alpina. L’aria pura di montagna stimola la respirazione, i paesaggi mozzafiato calmano i pensieri. Ogni pratica si trasforma così in un viaggio interiore tra benessere e connessione profonda con l’ambiente.
Dove fare yoga nelle regioni federali austriache
Regioni montane con offerte yoga
Namaste tutto l'anno
Yoga nello studio arlflow con sessioni di Hatha, Vinyasa e Yin. Il momento clou dell’estate? Il Mountain Yoga Festival, immerso in uno scenario alpino mozzafiato.
Trovare il giusto balance
Yoga in quota, guidato da insegnanti locali: immersi in panorami alpini mozzafiato, qui si vivono tutto l’anno esperienze uniche per il benessere di corpo e mente.
Pratica settimanale nella natura
Tra pascoli alpini e fiori di montagna, una volta a settimana si praticano asana ed esercizi di rilassamento. La partecipazione è gratuita con il biglietto della funivia.
Attingere a piene mani
Ritiri, workshop e il festival di yoga in montagna "Einfach Sein" uniscono movimento e consapevolezza nella natura, per un benessere completo e profondo.
Stagione yoga tutto l’anno
Qui si tengono giornate di yoga esclusive, sia indoor che all’aperto, oltre a workshop e appuntamenti regolari. Numerose strutture offrono anche programmi personalizzati.
L’idillio della natura incontra il flow dello yoga
Yoga sul lago, in montagna o sulla tavola SUP: il festival yoga.tage e i corsi attivi tutto l’anno offrono momenti di equilibrio in luoghi di pura energia.
Good Vibes all'Hochplateau
Al Good Vibes Festival, con insegnanti internazionali e sessioni di yoga all’alba sul Joch a 2.064 metri, il movimento si fonde con musica, natura e leggerezza.
L'inizio di giornata perfetto
In estate, yoga settimanale sulla Zwieselalm con vista sul Dachstein: 60 minuti di pratica, con la possibilità di gustare una colazione biologica in baita.
Tempo per sè
A 1.700 metri di altitudine si tengono sessioni di yoga settimanali ed eventi speciali di yoga in montagna, per ritrovare equilibrio e relax.
Relax sul lago
Yoga sul lago, in malga o nel giardino delle erbe: il Weissensee propone tutto l’anno sessioni, ritiri e corsi diversificati per tutti i livelli di esperienza.
Yoga ovunque
La regione del Fuschlsee offre tutto l’anno corsi di yoga, sessioni sul lago, sui pontili o nel bosco, oltre a ritiri e workshop in luoghi di forte energia.
Yoga hotels in montagna
Esperienze yoga nella Kleinwalsertal
A 1.200 metri di altitudine, la pratica quotidiana dello yoga con tre sessioni al giorno favorisce calma interiore, equilibrio nella bellezza alpina.
Yoga sulla Teichalm
Sessioni quotidiane di yoga e meditazione rafforzano corpo e mente – nel cuore del Parco Naturale Almenland.
Esperienze nella natura a Pöllauberg
Yoga all’aria aperta, camminate consapevoli nel parco naturale e ritiri variegati con fino a nove sessioni al giorno: qui ognuno può trovare il proprio flow personale
Proposte yoga sulla Turracher Höhe
Yoga con vista sulle montagne della Carinzia: i ritiri uniscono diversi stili a momenti di meditazione Zen, regalando un autentico senso di calma e rallentamento.
Tra le nuvole alla Gerlitzen Alpe
In alto sopra la valle, meditazioni sonore, yoga all’aperto e ritiri con stili diversi agiscono in modo completo su corpo e mente – l’ideale per rigenerarsi.
Namaste all'Achensee
A 1.000 metri di altitudine, breathwork, bagni nel ghiaccio, yoga e sound healing si fondono con una mindfulness contemporanea – il tutto sul turchese lago Achensee.
Yoga nella valle Tannheim
Sessioni quotidiane e lezioni di personal yoga creano spazi di pratica su misura. Al centro: respirazione consapevole, movimento ed equilibrio mentale.
Meditare a Kals am Großglockner
Ai piedi del Großglockner, a 1.300 metri di altitudine, si apre un rifugio di benessere: yoga all’aperto, meditazioni e ritiri che offrono spazio a una rigenerazione.
Una pausa nel Großarl
Yoga indoor o all’aperto, abbinato a wellness e piaceri gourmet – per ritrovare equilibrio armonico ed energie nuove tra le montagne del Salisburghese.