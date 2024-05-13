Yoga tra le Alpi austriache
Rigenerarsi tra le montagne e i laghi austriaci

La montagna austriaca come tappetino yoga naturale. Tra vette maestose e laghi cristallini nascono luoghi di pura energia, dove praticare yoga immersi nel panorama alpino

In Austria, la pratica dello yoga incontra la natura in una forma innovativa e autentica: oltre alle tradizionali sale delle strutture ricettive, anche pascoli d’alta quota, vette panoramiche e laghi cristallini si trasformano in suggestivi studi a cielo aperto.

Dallo yoga con le caprette al rilassante yoga sulla tavola SUP, fino alle sessioni meditative sulla neve: l’Austria fonde le asana con scenari spettacolari, creando esperienze che rigenerano corpo e mente.

In tutte le regioni austriache si tengono corsi durante tutto l’anno, perfetti per chi desidera immergersi nel silenzio della natura alpina. L’aria pura di montagna stimola la respirazione, i paesaggi mozzafiato calmano i pensieri. Ogni pratica si trasforma così in un viaggio interiore tra benessere e connessione profonda con l’ambiente.

Dove fare yoga nelle regioni federali austriache

Ogni regione austriaca arricchisce il programma yoga con un tocco personale, tra montagne maestose, laghi cristallini e luoghi di pura energia.

Tirolo

Stiria

Alta Austria

Salisburghese

Vorarlberg

Regioni montane con offerte yoga

Dallo yoga mattutino in malga ai festival con insegnanti internazionali: le regioni montane dell’Austria trasformano la pratica dello yoga in un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Namaste tutto l'anno

Yoga nello studio arlflow con sessioni di Hatha, Vinyasa e Yin. Il momento clou dell’estate? Il Mountain Yoga Festival, immerso in uno scenario alpino mozzafiato.

St. Anton am Arlberg

Trovare il giusto balance

Yoga in quota, guidato da insegnanti locali: immersi in panorami alpini mozzafiato, qui si vivono tutto l’anno esperienze uniche per il benessere di corpo e mente.

Lech Zürs

Pratica settimanale nella natura

Tra pascoli alpini e fiori di montagna, una volta a settimana si praticano asana ed esercizi di rilassamento. La partecipazione è gratuita con il biglietto della funivia.

Schmitten/Zell am See-Kaprun

Attingere a piene mani

Ritiri, workshop e il festival di yoga in montagna "Einfach Sein" uniscono movimento e consapevolezza nella natura, per un benessere completo e profondo.

Schladming-Dachstein

Stagione yoga tutto l’anno

Qui si tengono giornate di yoga esclusive, sia indoor che all’aperto, oltre a workshop e appuntamenti regolari. Numerose strutture offrono anche programmi personalizzati.

Gastein

L’idillio della natura incontra il flow dello yoga

Yoga sul lago, in montagna o sulla tavola SUP: il festival yoga.tage e i corsi attivi tutto l’anno offrono momenti di equilibrio in luoghi di pura energia.

Kufsteinerland

Good Vibes all'Hochplateau

Al Good Vibes Festival, con insegnanti internazionali e sessioni di yoga all’alba sul Joch a 2.064 metri, il movimento si fonde con musica, natura e leggerezza.

Regione Seefeld

L'inizio di giornata perfetto

In estate, yoga settimanale sulla Zwieselalm con vista sul Dachstein: 60 minuti di pratica, con la possibilità di gustare una colazione biologica in baita.

Dachstein occidentale

Tempo per sè

A 1.700 metri di altitudine si tengono sessioni di yoga settimanali ed eventi speciali di yoga in montagna, per ritrovare equilibrio e relax.

Obertauern

Relax sul lago

Yoga sul lago, in malga o nel giardino delle erbe: il Weissensee propone tutto l’anno sessioni, ritiri e corsi diversificati per tutti i livelli di esperienza.

Weissensee

Yoga ovunque

La regione del Fuschlsee offre tutto l’anno corsi di yoga, sessioni sul lago, sui pontili o nel bosco, oltre a ritiri e workshop in luoghi di forte energia.

Fuschlsee

Namaste al lago - e molto di più

Sessioni di yoga quotidiane da maggio a ottobre in luoghi di pura energia attorno al Wörthersee, arricchite da ritiri, SUP yoga e dal festival “Namaste am See".

Wörthersee

Yoga hotels in montagna

Posizione del guerriero a 1.500 metri, saluto al sole con vista sulla vetta: praticare yoga tra le Alpi fa subito percepire quanto movimento e altitudine siano in perfetta armonia.

Esperienze yoga nella Kleinwalsertal

A 1.200 metri di altitudine, la pratica quotidiana dello yoga con tre sessioni al giorno favorisce calma interiore, equilibrio nella bellezza alpina.

Naturhotel Chesa Valisa

Yoga sulla Teichalm

Sessioni quotidiane di yoga e meditazione rafforzano corpo e mente – nel cuore del Parco Naturale Almenland.

Hotel Pierer

Esperienze nella natura a Pöllauberg

Yoga all’aria aperta, camminate consapevoli nel parco naturale e ritiri variegati con fino a nove sessioni al giorno: qui ognuno può trovare il proprio flow personale

Hotel Retter

Proposte yoga sulla Turracher Höhe

Yoga con vista sulle montagne della Carinzia: i ritiri uniscono diversi stili a momenti di meditazione Zen, regalando un autentico senso di calma e rallentamento.

Hotel Hochschober

Tra le nuvole alla Gerlitzen Alpe

In alto sopra la valle, meditazioni sonore, yoga all’aperto e ritiri con stili diversi agiscono in modo completo su corpo e mente – l’ideale per rigenerarsi.

Mountain Resort Feuerberg

Namaste all'Achensee

A 1.000 metri di altitudine, breathwork, bagni nel ghiaccio, yoga e sound healing si fondono con una mindfulness contemporanea – il tutto sul turchese lago Achensee.

Il Kronthaler

Yoga nella valle Tannheim

Sessioni quotidiane e lezioni di personal yoga creano spazi di pratica su misura. Al centro: respirazione consapevole, movimento ed equilibrio mentale.

Yoga hotel

Meditare a Kals am Großglockner

Ai piedi del Großglockner, a 1.300 metri di altitudine, si apre un rifugio di benessere: yoga all’aperto, meditazioni e ritiri che offrono spazio a una rigenerazione.

Gradonna ****s Mountain Resort

Una pausa nel Großarl

Yoga indoor o all’aperto, abbinato a wellness e piaceri gourmet – per ritrovare equilibrio armonico ed energie nuove tra le montagne del Salisburghese.

Nesslerhof

Flow e Balance in Leogang

Sessioni quotidiane di yoga indoor e outdoor, ritiri e profondo relax: a 1.050 metri di altitudine, in una posizione isolata, l’equilibrio diventa tangibile.

Forsthofalm
Esperienze yoga in Austria

Esperienze sportive

Esperienze con gli animali:

Eventi e festival

Che sia sul lago, in un prato o nel cuore di un comprensorio sciistico: in tutta l’Austria lo yoga diventa protagonista con festival, ritiri ed esperienze di consapevolezza durante tutto l’anno.
Mountain Yoga Festival

Eventi yoga in Tirolo

Ispirazione tra le montagne: sessioni di yoga in diversi stili, workshop e corsi di mindfulness. Tutti gli eventi e i ritiri benessere in un colpo d’occhio.

Eventi yoga in Tirolo

FAQs

L’Austria offre una vasta selezione di hotel esclusivi e strutture specializzate in yoga. Ecco una piccola selezione di alloggi dove praticare yoga immersi nel relax.

Molte regioni austriache offrono scenari spettacolari tra vette alpine e laghi cristallini, creando un ambiente unico per la pratica dello yoga. Che si tratti di sessioni all’aria aperta o in spazi interni con ampie vetrate panoramiche, qui l’equilibrio, il relax e il fluire dell’energia arrivano in modo naturale.

