Viaggiare green in treno o autobus

Salire a bordo, partire, rilassarsi: viaggiare in treno per le vacanze può essere davvero comodo. Al contrario, chi non ha mai sentito la stanchezza dopo un lungo viaggio in auto? Sempre più persone sembrano voler evitare questo stress. Ecco perché il nuovo collegamento ferroviario tra Vienna ed Eisenstadt rende il viaggio ancora più gradevole. In poco più di un’ora, i viaggiatori possono raggiungere la loro meta in modo non solo confortevole, ma anche ecologicamente sostenibile.

Lasciare l'auto a casa durante le vacanze contribuisce a ridurre le emissioni di CO₂ e a risparmiare energia. La flessibilità non è un problema: quattro linee di autobus urbani collegano i visitatori a tutte le aree di Eisenstadt. Questo passo avanti riflette l’impegno per una mobilità più green e rafforza il legame con la regione. Una scelta perfetta per chi desidera scoprire cultura, storia e natura.