... la cartolina è stata inventata a Klagenfurt? Nel 1869, il dottor Emanuel Alexander Herrmann pubblicò un articolo sul giornale “Neue Freie Presse” in cui proponeva un nuovo modo di corrispondere per posta. L'idea piacque al direttore generale delle Poste dell'epoca e poco dopo fu lanciata la prima carta postale o di corrispondenza.

... il Kasnudel era molto importante in passato? Secondo il folklore, la sua preparazione era essenziale per ogni ragazza carinziana, perché “una ragazza che non sa fare il krendln non avrà un uomo”. Krendeln si riferisce all'arte di lavorare i bordi per chiudere le tagliatelle ripiene di formaggio cagliato, patate ed erbe.