Scoprire Klagenfurt: vantaggi grazie alla carta degli ospiti

Con la Carta Carinzia si possono visitare più di 100 destinazioni escursionistiche in Carinzia tutte le volte che si vuole. Queste includono ferrovie di montagna, strade panoramiche e gite in barca. L'offerta è completata da numerosi musei, parchi animali e altre attività per il tempo libero.

La Carta Wörthersee Plus offre ai vacanzieri di Klagenfurt, del lago Wörthersee e della Carinzia centrale sconti e ingressi gratuiti in numerose attrazioni della regione per tutto l'anno.

La carta ospiti viene consegnata al momento del check-in presso la rispettiva struttura ricettiva.