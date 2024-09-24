Condizioni di utilizzo
L'utilizzo di questo sito web è soggetto alle seguenti condizioni. Accedendo ai nostri contenuti, l'utente accetta i termini e le condizioni qui sotto riportati. Si prega di leggere attentamente le condizioni di utilizzo per evitare qualsiasi malinteso.
Österreich Werbung gestisce siti web sotto i domini principali austria.info e austriatourism.com che servono a promuovere l'Austria come destinazione turistica, sia a pagamento che gratuitamente. Di seguito, austria.info si riferisce al sito web a cui si può accedere inserendo questo o tutti gli altri URL. Il termine austriatourism.com si riferisce al sito web a cui si accede inserendo questo o tutti gli altri URL di riferimento. Tutti gli utenti sono pregati di leggere attentamente le seguenti condizioni d'uso e gli altri testi legali. L'utilizzo dei siti web austria.info e austriatourism.com è subordinato all'accettazione da parte dell'utente delle seguenti condizioni d'uso e degli altri testi legali (ad es. dichiarazione sulla protezione dei dati, dichiarazione sul copyright, linking & framing). L'utilizzo del sito web implica l'accettazione delle condizioni di utilizzo e di tutti gli altri testi legali. Nel caso in cui l'utente non accetti le condizioni d'uso, gli sarà vietato utilizzare ulteriormente il sito web austria.info o austriatourism.com. L'inosservanza di una o di tutte le disposizioni dei seguenti termini e condizioni d'uso e di altri testi legali comporta la revoca immediata e automatica dell'autorizzazione all'uso del sito web. In caso di tali violazioni, Österreich Werbung si riserva il diritto di far valere tutti i diritti di qualsiasi tipo (ad es. diritti di garanzia o richieste di risarcimento danni) nei confronti dell'utente o degli utenti interessati.
L'utilizzo dei siti web austria.info e austriatourism.com è autorizzato esclusivamente a scopo informativo e per fini privati e commerciali. Tutti i contenuti dei siti web austria.info e austriatourism.com sono protetti da copyright. Ciò vale indipendentemente dal fatto che i contenuti siano offerti a pagamento o gratuitamente. Nel caso di contenuti a pagamento (ad esempio, download di studi a pagamento), disposizioni speciali determinano la misura in cui esistono altri diritti di utilizzo. Qualsiasi tipo di riproduzione, distribuzione, noleggio, prestito, messa a disposizione del pubblico o altro utilizzo in qualsiasi forma richiede l'espresso consenso scritto di Österreich Werbung ed è espressamente vietato in assenza di tale consenso. Si applica un'eccezione se una disposizione speciale prevede espressamente il contrario. Le violazioni di questa disposizione possono avere conseguenze ai sensi delle leggi sui marchi, sul diritto d'autore e sulla concorrenza. Österreich Werbung si riserva espressamente tutti i diritti d'autore e i conseguenti diritti d'uso (diritti d'uso e autorizzazioni all'utilizzo di opere) dei contenuti offerti sui siti web austria.info e austriatourism.com. Tutti gli utenti sono inoltre invitati a leggere la dichiarazione di copyright.
Österreich Werbung attribuisce grande importanza al trattamento accurato dei dati personali. Per questo motivo, la politica di protezione dei dati di Österreich Werbung segue il principio della segretezza dei dati e pone l'accento sulla protezione dei dati personali in modo particolare. Tutti gli utenti sono invitati a leggere le disposizioni sulla protezione dei dati.
Österreich Werbung non può garantire che il sito web austria.info o austriatourism.com sia sempre accessibile. Guasti tecnici e/o lavori di manutenzione, così come altre cause (ad esempio, il rilancio del sito web) possono rendere il sito web austria.info o austriatourism.com non disponibile temporaneamente o per lunghi periodi di tempo. Österreich Werbung non si assume alcuna responsabilità per la disponibilità specifica o l'accessibilità del sito web austria.info o austriatourism.com. Österreich Werbung non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza, la legalità, l'obiettività o l'attualità dei contenuti forniti sui siti web austria.info o austriatourism.com. Ciò vale anche per tutti i prodotti e i servizi offerti sul sito, comprese le relative descrizioni e i prezzi. Österreich Werbung può apportare modifiche, cambiamenti e cancellazioni al sito web nella sua interezza e ai contenuti in esso presentati in qualsiasi momento e senza preavviso.
Österreich Werbung e/o le persone e/o le società associate a Österreich Werbung non saranno responsabili di alcun danno (ad esempio, mancati profitti, spese vanificate, danni da perdita di dati, mancati guadagni, rivendicazioni ai sensi della legge sull'arricchimento senza causa, consulenza legale e costi di formazione del contratto). Questa esclusione di responsabilità si applica in particolare a tutti i danni causati dall'utilizzo del sito web, dall'impossibilità temporanea o permanente di utilizzare il sito web (downtime), dalla disponibilità limitata del sito web o dei contenuti in esso presenti, dalla visualizzazione errata di contenuti, dalla visualizzazione di contenuti di terzi e dalla visualizzazione di collegamenti ipertestuali su austria.info o austriatourism.com.
Österreich Werbung non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati all'hardware e/o al software o ad altre banche dati in conseguenza dell'utilizzo dei siti web austria.info o austriatourism.com o dei loro contenuti. L'utente riconosce che i servizi offerti dall'Österreich Werbung sono offerti anche con il coinvolgimento di operatori di rete terzi. La disponibilità dei servizi dipende pertanto dalla fornitura tecnica dei servizi di rete di terzi. Österreich Werbung non si assume alcun obbligo di mantenere i servizi offerti ininterrotti e sempre disponibili su Internet. L'utente è consapevole che Österreich Werbung non ha alcuna influenza sulla possibilità di accesso a Internet, sulla velocità di trasmissione o sulla disponibilità e stabilità delle connessioni e degli accessi alla rete. Österreich Werbung è autorizzata a interrompere i servizi per motivi interni, come ad esempio per scopi di manutenzione, per un periodo di tempo ragionevole.
In particolare, i servizi possono essere temporaneamente limitati per cause di forza maggiore, scioperi, serrate e ordini ufficiali, nonché a causa di modifiche tecniche ai sistemi di Österreich Werbung o di altre misure necessarie per un funzionamento corretto o migliore (ad es. lavori di manutenzione, riparazioni, ecc.). L'utente non può avanzare alcuna pretesa in merito, ma Österreich Werbung si impegnerà a porre rimedio all'inconveniente nel più breve tempo possibile. L'utente è autorizzato a utilizzare i servizi dell'Österreich Werbung a proprio rischio e a proprie spese ed è tenuto a utilizzare a tal fine solo attrezzature tecniche adeguate, come computer appropriati, modem, ecc. L'utente è inoltre tenuto a utilizzare i servizi solo nel rispetto delle disposizioni di legge e in particolare ad astenersi da qualsiasi uso improprio dei servizi. Qualora i servizi siano forniti gratuitamente, Österreich Werbung si riserva il diritto di fornirli a pagamento in qualsiasi momento, previo avviso. In nessun caso si ha diritto alla fornitura di servizi gratuiti.
In particolare, Österreich Werbung offre agli utenti anche servizi (come informazioni) sul portale Internet che sono forniti, creati o altrimenti resi disponibili da terzi. Österreich Werbung si impegnerà al meglio delle proprie possibilità a non violare alcun diritto di terzi, in particolare, ma non esclusivamente, diritti d'autore, diritti di sfruttamento, diritti di marchio o altri diritti di utilizzo, attraverso il funzionamento del portale Internet. Tuttavia, Österreich Werbung non garantisce che i servizi utilizzati dagli utenti (come le informazioni) siano esenti da diritti di terzi, in particolare, ma non esclusivamente, da diritti d'autore, diritti di sfruttamento, diritti di marchio o altri diritti di utilizzo. La responsabilità per eventuali danni risultanti è esclusa. Nel caso in cui Österreich Werbung offra sul sito web la possibilità di scaricare gratuitamente software (ad es. screensaver), non si assume alcuna responsabilità per la loro funzionalità. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni (conseguenti) derivanti dall'uso del software (ad esempio, danni al sistema operativo).
Österreich Werbung si impegna a garantire che le informazioni sui prezzi contenute in questo sito web siano corrette, complete e aggiornate. Tuttavia, poiché Österreich Werbung riceve le informazioni sui prezzi da terzi, non ha la possibilità di verificarne l'accuratezza. In particolare, le informazioni sono soggette a modifiche periodiche. Österreich Werbung non si assume pertanto alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza e l'attualità delle informazioni sui prezzi contenute in questo sito web.
Questa esclusione generale di responsabilità si applica indipendentemente dalla base della richiesta di risarcimento per negligenza lieve e anche per negligenza grave nei confronti degli imprenditori. L'esclusione di responsabilità si estende alle rivendicazioni contrattuali ed extracontrattuali.
Österreich Werbung si riserva il diritto di modificare, adattare o aggiornare le presenti Condizioni d'uso e tutti gli altri testi legali in qualsiasi forma, in qualsiasi momento e senza preavviso. La rispettiva versione delle presenti Condizioni d'uso sarà vincolante. Tutti gli utenti dei siti web austria.info e austriatourism.com sono tenuti a consultare regolarmente le presenti condizioni d'uso e i relativi testi legali per tenersi aggiornati su eventuali modifiche. Tutti gli utenti dei siti web austria.info e austriatourism.com accettano espressamente che la versione attualmente in vigore entri in vigore per gli utenti non appena tornino sul sito web e non si oppongano espressamente per iscritto alla versione attuale delle condizioni d'uso o degli altri testi legali.
Österreich Werbung non è responsabile dei siti web collegati e del loro contenuto. I collegamenti ipertestuali presenti sui siti austria.info e austriatourism.com sono un servizio gratuito fornito da Österreich Werbung. Österreich Werbung non ha alcuna influenza sulla struttura o sulle modifiche dei siti web collegati o sui contenuti in essi offerti. Se i collegamenti ipertestuali da austria.info o austriatourism.com rimandano a contenuti di terzi, ciò non costituisce una valutazione dei contenuti collegati. In particolare, Österreich Werbung non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza, la legalità, l'obiettività e l'attualità di tali contenuti. L'accesso alle informazioni raggiunte tramite collegamenti ipertestuali su austria.info o austriatourism.com è di esclusiva responsabilità dell'utente. Tutti gli utenti sono inoltre invitati a leggere le disposizioni in materia di linking e framing. Nel caso in cui gli utenti si accorgano che un link rimanda a contenuti giuridicamente problematici, sono pregati di informare Österreich Werbung di questo link via e-mail all'indirizzo datenschutz@austria.info, in modo che possa essere rimosso il prima possibile.
Tutti gli altri testi legali presenti su austria.info o austriatourism.com a cui si fa riferimento nelle presenti Condizioni d'uso costituiscono parte integrante delle stesse e sono sempre soggetti alle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni d'uso, a meno che non contengano disposizioni più specifiche. Disposizioni più specifiche possono esistere, ad esempio, nel caso di contenuti a pagamento per quanto riguarda i diritti di utilizzo.
Se l'utente è un imprenditore, il tribunale competente per materia del primo distretto di Vienna avrà competenza esclusiva per tutte le controversie. Se l'utente è un consumatore ai sensi della legge austriaca sulla protezione dei consumatori, ciò si applica solo se l'utente ha la residenza, la dimora abituale o il luogo di lavoro nel distretto in cui è domiciliato. Il luogo di adempimento per tutti i reclami e gli obblighi è la sede legale di Österreich Werbung. Si applica esclusivamente il diritto sostanziale austriaco, con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) e delle disposizioni nazionali sul conflitto di leggi.
L'invalidità o l'inefficacia di singole disposizioni delle Condizioni d'uso non pregiudica la validità giuridica delle restanti disposizioni; in questo caso, si considerano stipulati gli accordi giuridicamente efficaci e che più si avvicinano all'obiettivo originario di Österreich Werbung. Se è richiesta la forma scritta, anche la trasmissione via fax o e-mail soddisfa questo requisito.
Copyright sui propri contenuti
Tutte le informazioni riprodotte sul sito austria.info o austriatourism.com (ad esempio testi, grafici, filmati, brani musicali, ecc.) sono protette dalla legge sui marchi e/o sui diritti d'autore a favore di Österreich Werbung. Non è pertanto consentito scaricare, riprodurre o distribuire il sito web in tutto o in parte. In particolare, i diritti di riproduzione, distribuzione, noleggio, prestito, messa a disposizione e trasmissione in qualsiasi forma spettano esclusivamente a Österreich Werbung o a terzi. Le violazioni dei diritti di proprietà industriale saranno perseguite penalmente.
Diritti d'autore su contenuti di terzi
Österreich Werbung gestisce servizi sui siti web austria.info e austriatourism.com che comportano l'utilizzo di contenuti (ad esempio testi, grafica, video, musica, loghi) di terzi (ad esempio contenuti di partner pubblicitari, contenuti di partner di cooperazione). Questi contenuti possono essere visualizzati da tutti gli utenti. Qualsiasi altro utilizzo dei file multimediali e dei testi richiede il previo consenso esplicito dell'autore o dell'utente autorizzato. L'autore o l'utente autorizzato si riserva tutti i diritti sui file multimediali e sui testi. Österreich Werbung informerà l'autore o l'utente autorizzato di eventuali violazioni del diritto d'autore qualora ne venisse a conoscenza. In ogni caso, Österreich Werbung non si assume alcuna responsabilità per le violazioni del copyright da parte di terzi. Ogni partner (ad es. partner pubblicitario, partner di cooperazione) solleva Österreich Werbung da ogni responsabilità.
Link da altri siti web a austria.info o austriatourism.com
Österreich Werbung autorizza (iper)link alle seguenti condizioni: non si possono modificare in alcun modo il contenuto del sito web austria.info o austriatourism.com, la riconoscibilità della fonte di tutti i contenuti deve essere pienamente garantita e austria.info o austriatourism.com deve essere presentato come sito web collegato nella sua interezza. Non è consentita la visualizzazione di contenuti del sito web austria.info o austriatourism.com in frame. Sono vietati anche i link a siti web con contenuti offensivi, indecenti, immorali o comunque controversi/illegali. I contenuti dei siti web che rimandano al sito web austria.info o austriatourism.com devono essere pienamente conformi a tutte le disposizioni di legge applicabili (ad es. diritto d'autore, diritto della pubblicità, diritto della protezione dei dati, diritto penale). Soprattutto, questi siti web non devono rappresentare il rapporto con Österreich Werbung in modo distorto, scorretto o illegale. La collaborazione o il sostegno a Österreich Werbung in qualsiasi forma possono essere stabiliti solo se Österreich Werbung ha dato il suo esplicito consenso scritto. In particolare, l'utilizzo dell'identità aziendale di Österreich Werbung (ad esempio, i loghi) richiede il consenso preventivo di Österreich Werbung. Österreich Werbung si riserva tutti i diritti in caso di link illegali.
Link da austria.info o austriatourism.com ad altri siti web
Nel caso di link ad altri siti web, l'Ufficio Nazionale Austriaco per il Turismo attribuisce grande importanza al fatto che i contenuti di terzi presenti sui siti web collegati non vengano alterati in alcun modo, che l'origine di tali contenuti di terzi sia riconoscibile e che il sito web collegato venga presentato nella sua interezza. Quando vengono visualizzati contenuti di terzi, viene aperta una nuova finestra del browser e non viene utilizzata la tecnologia di framing. Österreich Werbung non si assume alcuna responsabilità per la legalità dei contenuti dei siti web di terzi ai quali Österreich Werbung rimanda. In particolare, Österreich Werbung non si assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche successive di tali contenuti. L'inclusione di un sito web mediato o gestito da terzi nel portale Internet gestito da Österreich Werbung non costituisce alcuna raccomandazione o garanzia in merito ai servizi offerti o contenuti in esso, in particolare alle informazioni, nonché ai beni o servizi offerti. Qualora Österreich Werbung fornisca link a siti web non gestiti da Österreich Werbung, ciò avviene solo come servizio aggiuntivo per l'utente per consentire l'accesso a tali siti. In questi casi, tuttavia, Österreich Werbung non si assume alcuna garanzia e/o responsabilità per il contenuto di tali siti.