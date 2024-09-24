5. Responsabilità

Österreich Werbung e/o le persone e/o le società associate a Österreich Werbung non saranno responsabili di alcun danno (ad esempio, mancati profitti, spese vanificate, danni da perdita di dati, mancati guadagni, rivendicazioni ai sensi della legge sull'arricchimento senza causa, consulenza legale e costi di formazione del contratto). Questa esclusione di responsabilità si applica in particolare a tutti i danni causati dall'utilizzo del sito web, dall'impossibilità temporanea o permanente di utilizzare il sito web (downtime), dalla disponibilità limitata del sito web o dei contenuti in esso presenti, dalla visualizzazione errata di contenuti, dalla visualizzazione di contenuti di terzi e dalla visualizzazione di collegamenti ipertestuali su austria.info o austriatourism.com.

Österreich Werbung non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati all'hardware e/o al software o ad altre banche dati in conseguenza dell'utilizzo dei siti web austria.info o austriatourism.com o dei loro contenuti. L'utente riconosce che i servizi offerti dall'Österreich Werbung sono offerti anche con il coinvolgimento di operatori di rete terzi. La disponibilità dei servizi dipende pertanto dalla fornitura tecnica dei servizi di rete di terzi. Österreich Werbung non si assume alcun obbligo di mantenere i servizi offerti ininterrotti e sempre disponibili su Internet. L'utente è consapevole che Österreich Werbung non ha alcuna influenza sulla possibilità di accesso a Internet, sulla velocità di trasmissione o sulla disponibilità e stabilità delle connessioni e degli accessi alla rete. Österreich Werbung è autorizzata a interrompere i servizi per motivi interni, come ad esempio per scopi di manutenzione, per un periodo di tempo ragionevole.

In particolare, i servizi possono essere temporaneamente limitati per cause di forza maggiore, scioperi, serrate e ordini ufficiali, nonché a causa di modifiche tecniche ai sistemi di Österreich Werbung o di altre misure necessarie per un funzionamento corretto o migliore (ad es. lavori di manutenzione, riparazioni, ecc.). L'utente non può avanzare alcuna pretesa in merito, ma Österreich Werbung si impegnerà a porre rimedio all'inconveniente nel più breve tempo possibile. L'utente è autorizzato a utilizzare i servizi dell'Österreich Werbung a proprio rischio e a proprie spese ed è tenuto a utilizzare a tal fine solo attrezzature tecniche adeguate, come computer appropriati, modem, ecc. L'utente è inoltre tenuto a utilizzare i servizi solo nel rispetto delle disposizioni di legge e in particolare ad astenersi da qualsiasi uso improprio dei servizi. Qualora i servizi siano forniti gratuitamente, Österreich Werbung si riserva il diritto di fornirli a pagamento in qualsiasi momento, previo avviso. In nessun caso si ha diritto alla fornitura di servizi gratuiti.

In particolare, Österreich Werbung offre agli utenti anche servizi (come informazioni) sul portale Internet che sono forniti, creati o altrimenti resi disponibili da terzi. Österreich Werbung si impegnerà al meglio delle proprie possibilità a non violare alcun diritto di terzi, in particolare, ma non esclusivamente, diritti d'autore, diritti di sfruttamento, diritti di marchio o altri diritti di utilizzo, attraverso il funzionamento del portale Internet. Tuttavia, Österreich Werbung non garantisce che i servizi utilizzati dagli utenti (come le informazioni) siano esenti da diritti di terzi, in particolare, ma non esclusivamente, da diritti d'autore, diritti di sfruttamento, diritti di marchio o altri diritti di utilizzo. La responsabilità per eventuali danni risultanti è esclusa. Nel caso in cui Österreich Werbung offra sul sito web la possibilità di scaricare gratuitamente software (ad es. screensaver), non si assume alcuna responsabilità per la loro funzionalità. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni (conseguenti) derivanti dall'uso del software (ad esempio, danni al sistema operativo).

Österreich Werbung si impegna a garantire che le informazioni sui prezzi contenute in questo sito web siano corrette, complete e aggiornate. Tuttavia, poiché Österreich Werbung riceve le informazioni sui prezzi da terzi, non ha la possibilità di verificarne l'accuratezza. In particolare, le informazioni sono soggette a modifiche periodiche. Österreich Werbung non si assume pertanto alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza e l'attualità delle informazioni sui prezzi contenute in questo sito web.

Questa esclusione generale di responsabilità si applica indipendentemente dalla base della richiesta di risarcimento per negligenza lieve e anche per negligenza grave nei confronti degli imprenditori. L'esclusione di responsabilità si estende alle rivendicazioni contrattuali ed extracontrattuali.