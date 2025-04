Cosa vedere in Alta Austria

In montagna, sul Danubio e in riva al lago Esperienze nella natura in Alta Austria

Piattaforma panoramica 5fingers Sull'altopiano del Dachstein Krippenstein, la piattaforma panoramica sovrasta un abisso profondo 400 metri. Le cinque diverse passerelle offrono una vista spettacolare sui laghi del Salzkammergut - un panorama travolgente. La piattaforma è illuminata fino a mezzanotte e può quindi essere vista da lontano.

Una piattaforma a sbalzo, non adatta per chi soffre di vertigini o è debole di cuore!

Piattaforma panoramica 5fingers