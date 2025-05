Alloggi per la consapevolezza della natura e il benessere Hotel alle erbe aromatiche in Austria

Non ne hai mai abbastanza del profumo benefico e del gusto intenso delle erbe aromatiche? Benvenuto negli hotel delle erbe aromatiche dell'Austria! Qui la forza della natura si sprigiona nei trattamenti termali, nei bagni turchi e nei prodotti cosmetici fatti in casa. Giardini aromatici sono stati creati per la raccolta e la lavorazione delle erbe, mentre quelle selvatiche arricchiscono la cucina. Escursioni guidate alla scoperta delle erbe e rituali di mindfulness completano l'esperienza: un mix di relax, piacere e contatto con la natura in un rifugio dove il tempo sembra essersi fermato.

Uno di questi luoghi speciali è il Bio-Hotel Der Daberer in Carinzia. La padrona di casa, Inge Daberer, è una cuoca qualificata e si è specializzata in erboristeria. Nel rigoglioso giardino di erbe aromatiche dell'hotel, che ha ottenuto la certificazione biologica già nel 1978 ed è stato quindi un vero pioniere in questo campo, gli ospiti possono immergersi nell'affascinante mondo delle erbe aromatiche. Molte delle piante che crescono nell'orto di Inge Daberer sono forse sconosciute ai più: wasabi, poligono, cicoria blu, portulaca estiva... E chi ha voglia di preparare baguette alle erbe, sciroppi o di scoprire uno dei tanti segreti delle erbe aromatiche, da Inge Daberer è nel posto giusto.