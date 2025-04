L'Austria crea aree protette, rinaturalizza i paesaggi fluviali selvaggi, preserva le torbiere e consente la gestione sostenibile degli alpeggi. In questo modo, il Paese contribuisce in larga misura alla conservazione della biodiversità locale. La strategia per la biodiversità dell'Austria 2030+ ha definito un piano per proteggere in modo sostenibile la biodiversità e i suoi habitat:

protezione efficace e interconnessione di tutti gli habitat di valore ecologico

Ripristino della biodiversità e protezione del clima di importanti ecosistemi

Riduzione dell'urbanizzazione

Miglioramento del quadro giuridico per la conservazione della biodiversità

Garanzia di finanziamenti per la conservazione della biodiversità e sostegno a progetti che promuovono la biodiversità

Valorizzazione della biodiversità nella società e nell'economia

Miglioramento delle basi scientifiche per raggiungere gli obiettivi di biodiversità