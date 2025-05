Colorato dalla mattina alla sera 3. Bar e caffè

La Villa Vida di Vienna è principalmente un caffè, ma anche un luogo per eventi queer: al Queens Brunch, ad esempio, la colazione è accompagnata da uno spettacolo di drag queen. Al Caffè Savoy la bandiera arcobaleno è stata issata in un ambiente barocco e antico di Vienna e agli ospiti vengono serviti tutto il giorno cibi e bevande deliziosi. Ottimi drink sono disponibili al Mango Bare in estate c'è un piccolo giardino all'aperto.

Non solo un bar, ma anche una clubhouse per la comunità LGBTQIA+: è l'HOSI HOSI di Salisburgo, dove vengono organizzati regolarmente eventi. Sempre a Salisburgo si trova il Mexxx gay bar, che funziona anche come club. Non lontano da lì si trova il locale a due piani Aquila scuraun cruising bar con camere oscure.