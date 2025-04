Castelli, dimore e fortezze d’Austria offrono un tuffo in un avvincente passato, con imperatori, cavalieri e principesse. Ma quali sono i più belli da visitare?

La storia dei castelli austriaci

In tutta l'Austria, da est a ovest, castelli e palazzi secolari si ergono orgogliosi su colline e precipizi rocciosi, offrendo straordinarie viste panoramiche. Oppure sono incastonati in paesaggi pittoreschi, circondati da prati, campi e fitte foreste. Chiunque metta piede in questi edifici imperiali e nei loro giardini e parchi, potrà cogliere vivide intuizioni sulle vite dei cavalieri, dei principi e dei monarchi di un tempo.

Le persone in Austria sono ben consapevoli dell'importanza di questo patrimonio culturale e investono grande cura, dedizione e diligenza per mantenerlo vivo. Molti di questi castelli e palazzi sono stati meticolosamente ristrutturati e resi accessibili al pubblico. Il Castello di Schönbrunn a Vienna e il Castello di Eggenberg a Graz hanno ricevuto uno speciale riconoscimento come siti Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

Visita i castelli e i palazzi austriaci e scopri tutto sul glamour della vita quotidiana degli Asburgo, ma anche di duchi, conti e altri aristocratici. Oggi, alcuni di questi edifici storici sono utilizzati come sedi per concerti, festival medievali o festival estivi.

Tieni gli occhi aperti perché, in Austria, puoi aspettarti di imbatterti in arte e cultura letteralmente dietro ogni angolo (o collina)!