Moda austriaca

La scena della moda austriaca è in piena espansione e sorprende per la sua creatività e diversità. In città come Vienna, Graz e Linz, fioriscono continuamente nuovi marchi, atelier di design e pop-up store che raccontano una moda giovane, sostenibile e originale. I nuovi stilisti puntano su materiali ecologici, concetti innovativi e uno stile personale che riflette attitudine e consapevolezza.

Tra i nomi più noti spicca Arthur Arbesser, viennese di nascita e oggi attivo a Milano. Le sue collezioni si ispirano a icone dell’arte austriaca come Klimt, Schiele, Koloman Moser e Otto Wagner. Lena Hoschek, celebre per i suoi dirndl rétro, veste star internazionali come Dita Von Teese, mescolando nostalgia e contemporaneità. Anche Marina Hörmanseder, con i suoi iconici corsetti in pelle, ha conquistato celebrità come Lady Gaga, grazie a un design audace e inconfondibile.

A livello globale è apprezzato anche Peter Pilotto, le cui stampe vivaci e sofisticate hanno sedotto icone pop come Beyoncé. Ma la moda austriaca non vive solo di grandi nomi: la scena indipendente è in continuo fermento. Susanne Bisovsky rilegge lo chic viennese con eleganza teatrale, mentre Emil Gampe esplora una moda dallo spirito artistico e fuori dagli schemi. Da segnalare anche Romana Zöchling, che con il brand FERRARI ZÖCHLING fonde arte e moda: le sue collezioni, frutto di collaborazioni con artisti visivi, vengono interamente prodotte a Vienna.