Klimt con gatto
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Gustav Klimt
La passione per la pittura, le donne e il lago Attersee

Amava l'arte, la vita e le donne: Il pittore Gustav Klimt è stato uno dei più importanti rappresentanti dell'Art Nouveau e cofondatore della Secessione di Vienna.

Oltre a stabilire il suo "Periodo d'oro" e le famose raffigurazioni decorative-ornamentali di donne dell'alta borghesia viennese, Klimt scoprì il paesaggio come altro soggetto preferito della sua pittura.

Sull'Attersee nel Salzkammergut Gustav Klimt trovò la pace e l'ispirazione che cercava nel suo lavoro. Qui creò bellissimi dipinti di paesaggi, in cui è evidente il suo entusiasmo per la colorazione floreale della natura.

Gustav Klimt
nato:il 14 Luglio 1862 a Baumgarten, vicino a Vienna
morto:il 6 Febbraio 1918 a Vienna
Professione:Pittore
Epoche:Art Nouveau, Secessione viennese, Simbolismo, Arte moderna
Opere famose:Il bacio

Le opere di Gustav Klimt in sintesi

"Con una donna innamorata si può fare tutto quello che vuole". Così diceva il pittore più colorato d'Austria, l'artista dell'Art Nouveau Gustav Klimt.

Klimt sapeva come affascinare, sia con la sua arte che con la sua personalità unica o il suo savoir-vivre. Come il pittore con il cappotto blu della riforma sia riuscito a conquistare le donne rimane un suo segreto. Tuttavia, è logico che la regina dei fiori, la rosa, possa aver giocato un ruolo non solo nelle sue opere, ma anche nel suo corteggiamento. Come nessun altro fiore, la rosa simboleggia l'amore e la passione, una promessa a cui anche il sensualista Klimt non poteva resistere

Artista e personalità

nel 1897 si dimise dal Künstlerhaus e fu cofondatore della Secessione viennese, una sfida alle norme statali sull'arte. Anche lo stile di vita indulgente di Klimt è leggendario, come dimostrano le sue cene sontuose.

Ancora oggi si specula sulle sue numerose relazioni con donne dell'alta società. Negli ultimi anni della sua vita divenne particolarmente ricettivo nei confronti del potere sensuale della natura. Dipinse paesaggi deserti in cui il tempo sembra essersi fermato. Sono immagini di un paradiso terrestre in eterna estate. Morì a Vienna il 6 febbraio 1918.

Vivere Klimt a Vienna

Se vuoi ammirare le opere di Klimt in Austria, puoi anche ammirare alcune delle più belle architetture, sia nelle sale imperiali del Belvedere Superiore, sia nella Secessione di Vienna o nel moderno Leopold Museum. La Villa Klimt è un gioiello particolare.

Belvedere superiore: Il bacio

Secessione viennese: Fregio di Betthoven

Museo Leopold: Morte e vita

Villa Klimt: Studio

Amante e ammiratore delle donne

Klimt amava e adorava le donne, perché sebbene il pittore non si sia mai sposato, ha avuto sette figli da donne diverse.

Oltre alla relazione appassionata con la sua musa Emilie Flöge, sono noti anche gli "affaires d'amour" con la diciannovenne Alma Schindler (poi Mahler-Werfel) e con numerose modelle come Maria Učická e Marie (Mizzi) Zimmermann. Klimt ebbe una relazione duratura con l'emancipata stilista Emilie Flöge. Lei era certamente la sua "persona della vita".

Il lago Attersee: una fonte di ispirazione

Miliardi di fiori irradiano un numero incalcolabile di colori e sfumature, con profumi di lime o pungenti, dolci o aspri.

Il passato glamour è visibile ancora oggi nelle ville dell'Attersee Ville dell'Attersee dove il pittore Gustav Klimt trascorreva le sue vacanze estive: le ville Orléans e Ransonnet sono diventate gli hotel Villa Weiss e Grafengutla Villa Paulick offre visite guidate e la Villa Polese una residenza privata, apre ripetutamente le sue porte per le letture.

Uomo di piacere

Gustav Klimt amava la buona cucina e amava esagerare. Secondo i colleghi dell'artista, "consumava i suoi pasti sontuosi con evidente piacere, mangiando sempre due o tre porzioni di ogni piatto, e se era invitato a casa di amici, a Klimt venivano sempre serviti altri due piatti".

L'artista faceva spesso colazione alla latteria Tivoli, vicino al parco del Palazzo di Schönbrunn con caffè, Gugelhupf e panna montata; la sera, amava scegliere un roast beef alla Girardi o delle animelle alla Tegetthoff. Nei ristoranti e nei caffè di Vienna è facile capire perché il bon vivant fosse così appassionato di questi classici senza tempo.

Domande frequenti

Gustav Klimt è stato un importante pittore austriaco, il più noto rappresentante dell'Art Nouveau viennese e presidente fondatore della Secessione di Vienna. Nacque il 14 luglio 1862 a Baumgarten, nell'attuale 14° distretto di Vienna, e morì il 6 febbraio 1918 nel 9° distretto di Vienna.

Il pittore Gustav Klimt amava l'arte, la vita e le donne. Emilie Flöge è stata senza dubbio la compagna più importante nella vita di Gustav Klimt, una donna che ha incontrato l'artista amante della libertà all'altezza degli occhi.

  • Signora con sciarpa viola (1895)

  • Pallade Atena (1898)

  • Ritratto di Sonja Knips (1898)

  • Nuda Veritas (1899)

  • Giuditta I (1901)

  • Fregio di Beethoven (1902)

  • Ritratto di Emilie Louise Flöge (1902)

  • Ritratto di Gertrud Löw (1902)

  • Serpenti d'acqua I (1904-1907)

  • Ritratto di Margarethe Stonborough-Wittgenstein (1905)

  • Le tre età della donna (1905)

  • Adele Bloch-Bauer I (1907)

  • Danae (1907)

  • Il bacio (1908-1909)

  • Giuditta II (1909)

  • L'abbraccio (1909)

  • Sentiero nel parco di Schloss Kammer (1912)

  • Albero di mele I (1912)

Gustav Klimt trascorreva le sue vacanze estive annuali sul lago Attersee e vi dipinse circa 50 dei suoi paesaggi. Tra questi vi sono:

  • Sentiero nel parco di Schloss Kammer

  • Chiesa di Unterach am Attersee

  • Viale del castello di Kammer

  • Foresteria a Weißenbach am Attersee

Gustav Klimt fu ospite di Villa Paulick a Seewalchen per circa 16 estati a partire dal 1900, che prende il nome dal suo costruttore, il maestro falegname imperiale e reale Friedrich Paulick. La villa prende il nome dal suo costruttore, il maestro falegname imperiale e reale Friedrich Paulick, e nella sua penombra ci si sente ancora trasportati all'epoca imperiale.

Klimt trascorse l'estate del 1914 nella casa della forestale a Weißenbach, all'estremità meridionale del lago Attersee. Ha immortalato la sua casa di vacanza in due dipinti.

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