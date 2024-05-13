Gustav Klimt
La passione per la pittura, le donne e il lago Attersee
Introduction
Oltre a stabilire il suo "Periodo d'oro" e le famose raffigurazioni decorative-ornamentali di donne dell'alta borghesia viennese, Klimt scoprì il paesaggio come altro soggetto preferito della sua pittura.
Sull'Attersee nel Salzkammergut Gustav Klimt trovò la pace e l'ispirazione che cercava nel suo lavoro. Qui creò bellissimi dipinti di paesaggi, in cui è evidente il suo entusiasmo per la colorazione floreale della natura.
Le opere di Gustav Klimt in sintesi
Introduction
Klimt sapeva come affascinare, sia con la sua arte che con la sua personalità unica o il suo savoir-vivre. Come il pittore con il cappotto blu della riforma sia riuscito a conquistare le donne rimane un suo segreto. Tuttavia, è logico che la regina dei fiori, la rosa, possa aver giocato un ruolo non solo nelle sue opere, ma anche nel suo corteggiamento. Come nessun altro fiore, la rosa simboleggia l'amore e la passione, una promessa a cui anche il sensualista Klimt non poteva resistere
Artista e personalità
nel 1897 si dimise dal Künstlerhaus e fu cofondatore della Secessione viennese, una sfida alle norme statali sull'arte. Anche lo stile di vita indulgente di Klimt è leggendario, come dimostrano le sue cene sontuose.
Ancora oggi si specula sulle sue numerose relazioni con donne dell'alta società. Negli ultimi anni della sua vita divenne particolarmente ricettivo nei confronti del potere sensuale della natura. Dipinse paesaggi deserti in cui il tempo sembra essersi fermato. Sono immagini di un paradiso terrestre in eterna estate. Morì a Vienna il 6 febbraio 1918.
Vivere Klimt a ViennaSe vuoi ammirare le opere di Klimt in Austria, puoi anche ammirare alcune delle più belle architetture, sia nelle sale imperiali del Belvedere Superiore, sia nella Secessione di Vienna o nel moderno Leopold Museum. La Villa Klimt è un gioiello particolare.
Amante e ammiratore delle donne
Klimt amava e adorava le donne, perché sebbene il pittore non si sia mai sposato, ha avuto sette figli da donne diverse.
Oltre alla relazione appassionata con la sua musa Emilie Flöge, sono noti anche gli "affaires d'amour" con la diciannovenne Alma Schindler (poi Mahler-Werfel) e con numerose modelle come Maria Učická e Marie (Mizzi) Zimmermann. Klimt ebbe una relazione duratura con l'emancipata stilista Emilie Flöge. Lei era certamente la sua "persona della vita".
Il lago Attersee: una fonte di ispirazione
Miliardi di fiori irradiano un numero incalcolabile di colori e sfumature, con profumi di lime o pungenti, dolci o aspri.
Il passato glamour è visibile ancora oggi nelle ville dell'Attersee Ville dell'Attersee dove il pittore Gustav Klimt trascorreva le sue vacanze estive: le ville Orléans e Ransonnet sono diventate gli hotel Villa Weiss e Grafengutla Villa Paulick offre visite guidate e la Villa Polese una residenza privata, apre ripetutamente le sue porte per le letture.
Uomo di piacere
Gustav Klimt amava la buona cucina e amava esagerare. Secondo i colleghi dell'artista, "consumava i suoi pasti sontuosi con evidente piacere, mangiando sempre due o tre porzioni di ogni piatto, e se era invitato a casa di amici, a Klimt venivano sempre serviti altri due piatti".
L'artista faceva spesso colazione alla latteria Tivoli, vicino al parco del Palazzo di Schönbrunn con caffè, Gugelhupf e panna montata; la sera, amava scegliere un roast beef alla Girardi o delle animelle alla Tegetthoff. Nei ristoranti e nei caffè di Vienna è facile capire perché il bon vivant fosse così appassionato di questi classici senza tempo.