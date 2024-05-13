Amante e ammiratore delle donne

Klimt amava e adorava le donne, perché sebbene il pittore non si sia mai sposato, ha avuto sette figli da donne diverse.

Oltre alla relazione appassionata con la sua musa Emilie Flöge, sono noti anche gli "affaires d'amour" con la diciannovenne Alma Schindler (poi Mahler-Werfel) e con numerose modelle come Maria Učická e Marie (Mizzi) Zimmermann. Klimt ebbe una relazione duratura con l'emancipata stilista Emilie Flöge. Lei era certamente la sua "persona della vita".