Perché le erbe si sentono a casa in Austria

Il paesaggio vario dell'Austria non è solo bello da vedere, ma offre anche le condizioni migliori per le erbe. Erbe selvatiche come la genziana, l'arnica e la menta di montagna crescono nell'aria fresca delle regioni alpine. Le erbe vengono coltivate sia ad alte che a basse altitudini, anche per la gastronomia di alto livello. Il soleggiato Burgenland, ad esempio, con il suo clima mite, è una regione ideale per la coltivazione di erbe mediterranee come lavanda, timo e rosmarino. Anche le erbe e le piante medicinali crescono particolarmente bene nella regione vulcanica della Stiria. Ogni provincia ha i propri habitat per le erbe. Lo dimostrano le innumerevoli escursioni alle erbe che si possono fare da Vienna al Vorarlberg alla ricerca di levistico, menta & co.