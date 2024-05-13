Se cerchi vasti comprensori sciistici con moderne funivie, l'Austria è il posto giusto, grazie all'ampia scelta di piste perfettamente preparate tra monti straordinari.

Sulle piste da sci in Austria: la tradizione alpina

Gli austriaci conoscono e amano da sempre la neve e le loro montagne. Qui lo sci ha una tradizione speciale: l’Austria è uno sconfinato circo bianco con comprensori sciistici molto estesi, impianti modernissimi, ottime scuole di sci.

Nelle grandi stazioni sciistiche austriache, l’ampia offerta di piste e funpark regala giornate sugli sci leggendarie e divertenti sfide sportive. L'euforia sulle piste in una frizzante giornata di sole, la vista del panorama delle cime innevate, la sosta al rifugio con il tradizionale Kaiserschmarren - tutto questo fa parte di una vacanza sulla neve in Austria. A cui si aggiungono piste perfettamente preparate, funivie sostenibili e ottima accoglienza.