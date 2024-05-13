Le migliori stazioni sciistiche dell'Austria
Sulle piste da sci in Austria: la tradizione alpina
Gli austriaci conoscono e amano da sempre la neve e le loro montagne. Qui lo sci ha una tradizione speciale: l’Austria è uno sconfinato circo bianco con comprensori sciistici molto estesi, impianti modernissimi, ottime scuole di sci.
Nelle grandi stazioni sciistiche austriache, l’ampia offerta di piste e funpark regala giornate sugli sci leggendarie e divertenti sfide sportive. L'euforia sulle piste in una frizzante giornata di sole, la vista del panorama delle cime innevate, la sosta al rifugio con il tradizionale Kaiserschmarren - tutto questo fa parte di una vacanza sulla neve in Austria. A cui si aggiungono piste perfettamente preparate, funivie sostenibili e ottima accoglienza.
Le stazioni sciistiche in Austria tra sci e snowboard
Località sciistiche in Austria con sci notturno
Imparare a sciare bene
Scuole di sci in Austria
Abili curve carving, uso esperto dei bastoncini, salita e discesa corretta dagli impianti di risalita: i principianti imparano tutto questo dai professionisti delle scuole di sci austriache:
Tutela del clima in inverno
Protezione del clima sulle piste da sci in Austria
Scegliere stazioni sciistiche sostenibili
Prenotare hotel con certificazione ambientale
Pianificare il viaggio in treno
Utilizzare la mobilità sostenibile nel comprensorio sciistico
Noleggiare l'attrezzatura da sci (con standard ecologici)
Rimanere in pista (per il bene della natura)
Gustare cibi regionali, stagionali e biologici
Sperimentare attività invernali lente