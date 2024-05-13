Le migliori stazioni sciistiche dell'Austria

Se cerchi vasti comprensori sciistici con moderne funivie, l'Austria è il posto giusto, grazie all'ampia scelta di piste perfettamente preparate tra monti straordinari.

Sulle piste da sci in Austria: la tradizione alpina

Gli austriaci conoscono e amano da sempre la neve e le loro montagne. Qui lo sci ha una tradizione speciale: l’Austria è uno sconfinato circo bianco con comprensori sciistici molto estesi, impianti modernissimi, ottime scuole di sci.

Nelle grandi stazioni sciistiche austriache, l’ampia offerta di piste e funpark regala giornate sugli sci leggendarie e divertenti sfide sportive. L'euforia sulle piste in una frizzante giornata di sole, la vista del panorama delle cime innevate, la sosta al rifugio con il tradizionale Kaiserschmarren - tutto questo fa parte di una vacanza sulla neve in Austria. A cui si aggiungono piste perfettamente preparate, funivie sostenibili e ottima accoglienza.

Le stazioni sciistiche in Austria tra sci e snowboard

I 9 maggiori comprensori sciistici dell'Austria

Stazioni sciistiche con neve garantita

Stazioni sciistiche per famiglie

Piccole stazioni sciistiche in Austria

Sci e benessere: dalla pista alle terme

Sci: dove iniziare e tornare sulle piste

Dove fare sport invernali sui ghiacciai austriaci

Stazioni sciistiche per chi inizia e per chi torna in pista

Stazioni sciistiche con benessere: dalla pista alla spa

Zone sciistiche sui ghiacciai: divertimento in alta montagna

Località sciistiche in Austria con sci notturno

Il sole tramonta ma il divertimento in pista continua. Anzi, inizia un'esperienza speciale: lo sci notturno praticabile in alcune regioni dell'Austria, dove i fari illuminano la pista dopo il tramonto. Un'esperienza entusiasmante!

Imparare a sciare bene

Scuole di sci in Austria

Abili curve carving, uso esperto dei bastoncini, salita e discesa corretta dagli impianti di risalita: i principianti imparano tutto questo dai professionisti delle scuole di sci austriache:

Tutela del clima in inverno

Protezione del clima sulle piste da sci in Austria

  • Scegliere stazioni sciistiche sostenibili

  • Prenotare hotel con certificazione ambientale

  • Pianificare il viaggio in treno

  • Utilizzare la mobilità sostenibile nel comprensorio sciistico

  • Noleggiare l'attrezzatura da sci (con standard ecologici)

  • Rimanere in pista (per il bene della natura)

  • Gustare cibi regionali, stagionali e biologici

  • Sperimentare attività invernali lente

Vacanze invernali sostenibili

