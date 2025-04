Ghiacciaio di Hintertux in Tirolo

"The snow must go on!" È il motto del Ghiacciaio di Hintertux, con oltre 60 chilometri di piste innevate e sicure per ogni livello di difficoltà: blu, rosse, nere e itinerari non battuti per la gioia dei freerider, fino a 3.250 metri di altitudine.

Gli snowboarder amano le ampie piste, l'altitudine spettacolare, i leggendari après-ski e le funslope. La Pista per bambini nell'area per principianti della Sommerbergalm promette emozioni divertenti per i più piccoli con tunnel di neve, curve ripide e una pista a onde. E il Palazzo di ghiaccio naturale affascina con enormi ghiaccioli e bizzarre formazioni di ghiaccio: uno spettacolo naturale scintillante. In più, Hintertux vanta grandiosi panorami sui tremila circostanti. Con viste fino al Grossglockner, la cima più alta di Austria, le Dolomiti e lo Zugspitze, in Germania.