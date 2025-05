La casa nella terra amata

Sembra che l'imperatore amasse Bad Ischl soprattutto per i suoi dintorni. Forse era proprio per questo che lasciava la città di buon'ora, perché amava stare in montagna e godersi le ore in cui, finalmente, nessuno voleva nulla da lui. Il fatto che sulle pareti della villa imperiale siano ancora appese più di mille corna di cervo non ha tanto a che vedere con la sua passione per la caccia, quanto piuttosto con la sensazione di libertà che ogni battuta di caccia gli dava.

La villa imperiale di Bad Ischl è un edificio che in molti altri paesi sarebbe considerato un vero e proprio palazzo. L'arredamento è sorprendentemente accogliente, si ha l'impressione che gli abitanti delle stanze siano appena partiti per una gita mattutina e che stiano per tornare. Anche la scrivania nello studio sembra come se qualcuno ci avesse lavorato la sera prima. Qui l'imperatore scrisse il manifesto “Ai miei popoli!”, con cui dichiarò guerra alla Serbia, che avrebbe portato alla catastrofe europea.