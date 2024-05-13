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CoolCation: i luoghi più belli per rinfrescarsi in Austria

Wooden dock on a calm mountain lake, village and forested mountain with mist reflected in water
“CoolCation” è sinonimo di vacanze estive in luoghi freschi. Chi vuole sfuggire al caldo, troverà refrigerio e relax nelle regioni alpine austriache e nei loro laghi.

Le temperature estive aumentano. Ciò che alcuni apprezzano, fa sì che altri cerchino alternative di vacanza più “cool”. E “cool” è assolutamente inteso in senso letterale: esperienze rinfrescanti sull'acqua, relax nelle fresche regioni alpine, refrigerio nella grotta del ghiacciaio, attività all'aperto senza sudare.

È chiaro a prima vista: l'Austria è il paese perfetto per le vacanze quando si tratta di “cool vacation” - o in breve “CoolCation”. Quasi si potrebbe pensare che la tendenza di viaggio più in voga sia nata qui, nel paese dei laghi e delle cascate cristalline, delle alte montagne e delle malghe, dei boschi e dei prati rinfrescanti. Qui una fresca brezza vi accarezza il viso e il cuore si apre nelle meravigliose regioni naturali.

I consigli per la CoolCation: mantenete il sangue freddo!

Miniere di sale: sotto terra tra gli 8 e i 12 gradi Celsius

Sentire l'acqua tra ruscelli e cascate

Escursione nel Bregenzerwald: respirare nella natura

Mondo dei giganti di ghiaccio di Werfen

Rafting e canyoning tra le acque del ghiacciaio

Luoghi freschi in Carinzia: Rinfrescarsi tra lago e montagna

Giochi d'acqua al castello di Hellbrunn

Parco Hög a Serfaus-Fiss-Ladis: divertimento alpino balneare

Alta Austria: idee per le giornate più calde

Stand-up paddle al palazzo di ghiaccio naturale

Fare il bagno nei fiumi più puliti d'Austria

Vantaggi di una CoolCation per il corpo e la mente

Le temperature fresche aiutano a rilassare la circolazione, mentre la natura "verde" e "blu" favorisce il recupero e contribuisce positivamente alla riduzione dello stress e al benessere mentale.

Benessere per anima e corpo

Le temperature fresche aiutano a rilassare il sistema circolatorio, mentre la natura "verde" e "blu" stimola il recupero e può contribuire a ridurre lo stress e migliorare il benessere mentale.

Aria di montagna pulita

Le regioni in alta quota sono caratterizzate da un'aria particolarmente fresca e pulita, lontano da smog e calura urbana.

Avventura

Stand-up-Paddling sui laghi ghiacciati, nuotare nei fiumi e tante altre attività all'aria aperta rinfrescanti rendono la CoolCation particolarmente variegata.

Buon sonno

L'aria fresca e frizzante di montagna favorisce un sonno ristoratore e un profondo rilassamento.

Slow Travel

Meno frenesia, più esperienze consapevoli: le esperienze nella natura invitano a prendersi il proprio tempo e ad immergersi profondamente nell'ambiente circostante.

Esperienze nella natura in paesaggi acquatici

Ghiacciai, laghi di montagna e cascate offrono esperienze spettacolari in una natura incontaminata.

Meno infestazione da insetti

Le temperature fresche spesso significano meno zanzare e altri insetti fastidiosi: un piacevole effetto collaterale per gli amanti delle attività all'aperto.

CoolCation in montagna

In montagna, sul ghiacciaio e sulle piattaforme panoramiche

Quando il caldo estivo si fa sentire, in Austria si va tradizionalmente in montagna. Il vento fresco e i panorami mozzafiato liberano la mente. Sia che si salga a piedi lungo i numerosi sentieri segnalati, sia che si prenda la funivia per respirare l'aria di montagna, in alta quota l'estate è leggera e ariosa e meravigliosamente fresca.

Esperienze rinfrescanti in montagna

Wildspitze: con il Gletscherexpress al Café d'alta montagna

Zell am See-Kaprun: escursione sullo Schmittenhöhe

Piz Buin: escursione sulla vetta più alta del Vorarlberg

Großglockner Hochalpenstraße: in auto a 2.369 metri

CoolCation ai laghi alpini balneabili

Acqua cristallina, boschi e prati

Quando il blu intenso incontra il verde rinfrescante: i laghi balneabili austriaci sono famosi per le loro acque pure, immerse in paesaggi di boschi e prati. Rinfrescarsi nuotando, pagaiando e rilassandosi è il programma qui. E chi è attratto dalle montagne troverà il tanto desiderato refrigerio durante un'escursione in uno dei laghi alpini cristallini e gelidi. E se sono solo i piedi a penzolare dentro...

I laghi alpini e i laghi balneabili puliti dell'Austria

Lago Fuschlsee: immergersi nel blu turchese

Lago Formarinsee: immersione in alta montagna

Lago Tappenkar: lago alpino tra pascoli e pareti rocciose

Lago Attersee: montagna, lago e cultura

Laghi balneabili: rinfrescarsi sulle spiagge naturali

Prebersee: rinfrescarsi dopo l'escursione nel lago alpino

Laghi Mondsee e Irrsee: una porta sul Salzkammergut

Laghi di Gosau: laghi di montagna nella riserva naturale

Lago Weissensee: il miracolo della natura

Wörthersee: la bellezza del sud

CoolCation in luoghi freschi ad alta quota

Regioni nelle Alpi

Nelle Alpi austriache ci sono rifugi che si trovano a un'altitudine tra i 1.000 e i 1.600 metri. Ognuna di queste regioni offre particolarità rinfrescanti, proprio come promette la CoolCation: dai boschi, ai laghi alpini e alle malghe, fino all'aria glaciale, ai torrenti montani e alle grotte di ghiaccio.

Le più belle regioni alpine dai 1000 metri

Serfaus-Fiss-Ladis: relax al Wolfsee a 1.400 metri

La valle di Tannheim: un rifugio naturale di frescura.

Valle Raurisertal con bagni Kneipp naturali

Seefeld: mondi d'acqua all'Hochplateau

Turracher Höhe: pascoli, boschi di pini cembri e laghi

Galtür: alta montagna con aria glaciale e laghi alpini

Lungau: boschi, oltre 60 laghi alpini e alpeggi

Ramsau am Dachstein: Ghiacciaio del Dachstein con grotte

Alloggi in alta vallata

Vacanze in baita

Una vacanza in alpeggio all'aria pura di montagna e con un cielo pieno di stelle. Che sia rustica o lussuosa, la baita diventa un rifugio.

Trova la tua baita
CoolCation come un tempo

Vacanze estive tra lago, montagna e comfort

Uscire dalla calura della città, immergersi nella fresca natura, raccogliere le forze, stare con la famiglia - ognuno a modo suo. Il "Sommerfrische" è quasi un'istituzione in Austria: un mix nostalgico di vacanze rilassanti tra laghi, montagne e natura, spensieratezza e tipico stile di vita austriaco. Un tuffo in acqua, un picnic al lago balneabile, un'escursione in montagna, tempo da trascorrere con i propri cari: tutto questo rende la frescura estiva così speciale.

I luoghi più belli dove vivere il "Sommerfrische"

Kamptal: nostalgia al Badehaus

Salzkammergut: culla della villeggiatura estiva in 8 regioni

Lago Wolfgang: rallentare il ritmo in un mare di blu

Ausseerland: verdi paesaggi montani, laghi freschi

CoolCation nelle città austriache

Cool in the City

In estate, le città possono diventare calde, ma in Austria ci sono molte località che offrono un fresco naturale grazie alla loro posizione o che hanno trovato soluzioni per mantenere temperature piacevoli. Superfici d'acqua che rinfrescano, prati e alberi che creano un clima piacevole, e in alcuni luoghi anche onde da surf. A quote più alte si può godere di brezze fresche, mentre una pianificazione urbana intelligente offre spazi per respirare e rilassarsi. Così, l'estate in città può essere vissuta in modo piacevole e rinfrescante.

Città con il fattore CoolCation

Salisburgo: rinfrescarsi nella città del festival

Goditi l'aria fresca nei boschi delle montagne cittadine, divertiti sulle onde da surf e scopri le numerose oasi verdi intorno alla città di Mozart.

CoolCation a Salisburgo

Vienna: oasi verdi in città

Vienna è una delle città più verdi del mondo! Il 50% della superficie è costituito da aree verdi, ci sono parchi estesi e il Vecchio Danubio è un'amata area ricreativa!

CoolCation a Vienna

Bregenz: respirare sul monte Pfänder e sul lago di Costanza

Il Pfänder, comodamente raggiungibile con la funivia, offre un piacevole refrigerio. Con sentieri escursionistici e vista panoramica su Bregenz e sul lago di Costanza.

CoolCation a Bregenz

Klagenfurt: fare il bagno al lago Wörthersee

Le numerose attività ricreative sulle spiagge del Wörthersee offrono un piacevole sollievo nella rinomata baia orientale.

CoolCation a Klagenfurt

Innsbruck: sulle Alpi in 20 minuti

Con la funivia Nordkettenbahn di Innsbruck si sale direttamente dal centro città fino a 2.300 metri sul livello del mare.

CoolCation a Innsbruck
Info tutela ambiente

CoolCation: benessere con responsabilità

CoolCation è più di un viaggio nelle regioni più fresche. Può anche essere una decisione consapevole per una vacanza estiva in una direzione sostenibile. La natura è al centro dell'attenzione, le avventure all'aria aperta come l'escursionismo, il ciclismo o il kayak sono rispettose dell'ambiente e una minore necessità di aria condizionata riduce l'impronta di carbonio.

Qui ci sono informazioni sul viaggio sostenibile:

Coolcation in Alta Austria

L'Alta Austria riscopre lo spirito della Sommerfrische, la tradizionale villeggiatura estiva immersa nella natura. Tra laghi cristallini, aria fresca di montagna, boschi rigogliosi e sentieri ombreggiati, la regione invita a sfuggire al caldo e a vivere l'estate con un ritmo più lento e rilassato. Dal Salzkammergut al Parco Nazionale del Kalkalpen, natura, benessere e gastronomia regionale si fondono per offrire un'autentica esperienza di Coolcation.

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