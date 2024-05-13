CoolCation: i luoghi più belli per rinfrescarsi in Austria
Introduction
Le temperature estive aumentano. Ciò che alcuni apprezzano, fa sì che altri cerchino alternative di vacanza più “cool”. E “cool” è assolutamente inteso in senso letterale: esperienze rinfrescanti sull'acqua, relax nelle fresche regioni alpine, refrigerio nella grotta del ghiacciaio, attività all'aperto senza sudare.
È chiaro a prima vista: l'Austria è il paese perfetto per le vacanze quando si tratta di “cool vacation” - o in breve “CoolCation”. Quasi si potrebbe pensare che la tendenza di viaggio più in voga sia nata qui, nel paese dei laghi e delle cascate cristalline, delle alte montagne e delle malghe, dei boschi e dei prati rinfrescanti. Qui una fresca brezza vi accarezza il viso e il cuore si apre nelle meravigliose regioni naturali.
I consigli per la CoolCation: mantenete il sangue freddo!
Vantaggi di una CoolCation per il corpo e la menteLe temperature fresche aiutano a rilassare la circolazione, mentre la natura "verde" e "blu" favorisce il recupero e contribuisce positivamente alla riduzione dello stress e al benessere mentale.
Benessere per anima e corpo
Le temperature fresche aiutano a rilassare il sistema circolatorio, mentre la natura "verde" e "blu" stimola il recupero e può contribuire a ridurre lo stress e migliorare il benessere mentale.
Aria di montagna pulita
Le regioni in alta quota sono caratterizzate da un'aria particolarmente fresca e pulita, lontano da smog e calura urbana.
Avventura
Stand-up-Paddling sui laghi ghiacciati, nuotare nei fiumi e tante altre attività all'aria aperta rinfrescanti rendono la CoolCation particolarmente variegata.
Buon sonno
L'aria fresca e frizzante di montagna favorisce un sonno ristoratore e un profondo rilassamento.
Slow Travel
Meno frenesia, più esperienze consapevoli: le esperienze nella natura invitano a prendersi il proprio tempo e ad immergersi profondamente nell'ambiente circostante.
Esperienze nella natura in paesaggi acquatici
Ghiacciai, laghi di montagna e cascate offrono esperienze spettacolari in una natura incontaminata.
Meno infestazione da insetti
Le temperature fresche spesso significano meno zanzare e altri insetti fastidiosi: un piacevole effetto collaterale per gli amanti delle attività all'aperto.
In montagna, sul ghiacciaio e sulle piattaforme panoramiche
Quando il caldo estivo si fa sentire, in Austria si va tradizionalmente in montagna. Il vento fresco e i panorami mozzafiato liberano la mente. Sia che si salga a piedi lungo i numerosi sentieri segnalati, sia che si prenda la funivia per respirare l'aria di montagna, in alta quota l'estate è leggera e ariosa e meravigliosamente fresca.
Esperienze rinfrescanti in montagna
Acqua cristallina, boschi e prati
Quando il blu intenso incontra il verde rinfrescante: i laghi balneabili austriaci sono famosi per le loro acque pure, immerse in paesaggi di boschi e prati. Rinfrescarsi nuotando, pagaiando e rilassandosi è il programma qui. E chi è attratto dalle montagne troverà il tanto desiderato refrigerio durante un'escursione in uno dei laghi alpini cristallini e gelidi. E se sono solo i piedi a penzolare dentro...
I laghi alpini e i laghi balneabili puliti dell'Austria
Regioni nelle Alpi
Nelle Alpi austriache ci sono rifugi che si trovano a un'altitudine tra i 1.000 e i 1.600 metri. Ognuna di queste regioni offre particolarità rinfrescanti, proprio come promette la CoolCation: dai boschi, ai laghi alpini e alle malghe, fino all'aria glaciale, ai torrenti montani e alle grotte di ghiaccio.
Le più belle regioni alpine dai 1000 metri
Alloggi in alta vallata
Vacanze estive tra lago, montagna e comfort
Uscire dalla calura della città, immergersi nella fresca natura, raccogliere le forze, stare con la famiglia - ognuno a modo suo. Il "Sommerfrische" è quasi un'istituzione in Austria: un mix nostalgico di vacanze rilassanti tra laghi, montagne e natura, spensieratezza e tipico stile di vita austriaco. Un tuffo in acqua, un picnic al lago balneabile, un'escursione in montagna, tempo da trascorrere con i propri cari: tutto questo rende la frescura estiva così speciale.
I luoghi più belli dove vivere il "Sommerfrische"
Cool in the City
In estate, le città possono diventare calde, ma in Austria ci sono molte località che offrono un fresco naturale grazie alla loro posizione o che hanno trovato soluzioni per mantenere temperature piacevoli. Superfici d'acqua che rinfrescano, prati e alberi che creano un clima piacevole, e in alcuni luoghi anche onde da surf. A quote più alte si può godere di brezze fresche, mentre una pianificazione urbana intelligente offre spazi per respirare e rilassarsi. Così, l'estate in città può essere vissuta in modo piacevole e rinfrescante.
Città con il fattore CoolCation
Salisburgo: rinfrescarsi nella città del festival
Goditi l'aria fresca nei boschi delle montagne cittadine, divertiti sulle onde da surf e scopri le numerose oasi verdi intorno alla città di Mozart.
Vienna: oasi verdi in città
Vienna è una delle città più verdi del mondo! Il 50% della superficie è costituito da aree verdi, ci sono parchi estesi e il Vecchio Danubio è un'amata area ricreativa!
Bregenz: respirare sul monte Pfänder e sul lago di Costanza
Il Pfänder, comodamente raggiungibile con la funivia, offre un piacevole refrigerio. Con sentieri escursionistici e vista panoramica su Bregenz e sul lago di Costanza.
Klagenfurt: fare il bagno al lago Wörthersee
Le numerose attività ricreative sulle spiagge del Wörthersee offrono un piacevole sollievo nella rinomata baia orientale.
CoolCation: benessere con responsabilità
CoolCation è più di un viaggio nelle regioni più fresche. Può anche essere una decisione consapevole per una vacanza estiva in una direzione sostenibile. La natura è al centro dell'attenzione, le avventure all'aria aperta come l'escursionismo, il ciclismo o il kayak sono rispettose dell'ambiente e una minore necessità di aria condizionata riduce l'impronta di carbonio.
Qui ci sono informazioni sul viaggio sostenibile:
Coolcation in Alta Austria
L'Alta Austria riscopre lo spirito della Sommerfrische, la tradizionale villeggiatura estiva immersa nella natura. Tra laghi cristallini, aria fresca di montagna, boschi rigogliosi e sentieri ombreggiati, la regione invita a sfuggire al caldo e a vivere l'estate con un ritmo più lento e rilassato. Dal Salzkammergut al Parco Nazionale del Kalkalpen, natura, benessere e gastronomia regionale si fondono per offrire un'autentica esperienza di Coolcation.