CoolCation ai laghi alpini balneabili Acqua cristallina, boschi e prati

Quando il blu intenso incontra il verde rinfrescante: i laghi balneabili austriaci sono famosi per le loro acque pure, immerse in paesaggi di boschi e prati. Rinfrescarsi nuotando, pagaiando e rilassandosi è il programma qui. E chi è attratto dalle montagne troverà il tanto desiderato refrigerio durante un'escursione in uno dei laghi alpini cristallini e gelidi. E se sono solo i piedi a penzolare dentro...