Cosa puoi vedere negli interni del Palazzo di Schönbrunn

Gli interni del palazzo di Schönbrunn, gioiello dell’epoca imperiale, accolgono i visitatori con le splendide sale, testimoni vive della storia affascinante degli Asburgo. Ogni stanza racconta un capitolo dello splendore regale: dalla maestosa Galleria Grande, ornata da affreschi mozzafiato, al Salone Rosso, un’elegante sala di ricevimento decorata con velluti rossi e dettagli dorati. Anche gli spazi più intimi svelano segreti della monarchia: la sobria camera da letto dell’imperatore Francesco Giuseppe riflette uno stile borghese, mentre il salotto personale dell’imperatrice Elisabetta.

Con ben 45 sale aperte al pubblico e un’ampia scelta di tour guidati, Schönbrunn offre esperienze per ogni tipo di visitatore. Il Grand Tour regala una panoramica completa degli appartamenti imperiali e del Beletage, mentre il più breve Tour Imperiale esplora le sale di rappresentanza e gli alloggi privati. Per chi ha poco tempo, il tour degli Appartamenti di Stato consente di ammirare le stanze simbolo dell’epoca di Maria Teresa in soli 25 minuti.

Chi desidera approfondire può optare per il Tour di Maria Teresa, che include la raffinata Sala Bergl. Le famiglie con bambini potranno divertirsi al Museo dei Bambini, dove la vita quotidiana dei piccoli reali prende forma in modo interattivo. Per gli amanti della natura, il Tour delle Erbe Selvatiche di Schönbrunn combina storia e bellezza naturale nel meraviglioso parco del castello.

Un’esperienza unica attende chi sceglie la realtà virtuale.