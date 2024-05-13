L'imperatrice Sisi
Sulle tracce di Sisi
Introduction
In Austria Sisi è ancora presente in tanti luoghi, per esempio negli appartamenti originali di castelli e ville. Da imperatrice, Elisabetta evitava la vita pubblica: preferiva viaggiare piuttosto che presenziare alle cerimonie ufficiali.
Non stupisce quindi che si spostasse tra la Hofburg di Vienna e il castello di Schönbrunn, tra la Hofburg di Innsbruck e Schloss Leopoldskron a Salisburgo, tra il castello di Laxenburg e la Kaiservilla di Bad Ischl — o che vi si fermasse solo di passaggio, diretta verso Paesi lontani.
In questi luoghi Sisi trovava un pezzo della libertà che cercava, ma erano anche il ricordo di un tempo passato: l'incontro con Francesco Giuseppe I, il futuro marito, a Bad Ischl; la sfarzosa festa di fidanzamento a Schloss Leopoldskron, offerta da re Ludovico II a Elisabetta e Francesco Giuseppe I; la luna di miele e la nascita di due delle sue figlie a Laxenburg; o il suo rifugio, la Hermesvilla, che il marito, l'imperatore Francesco Giuseppe I, fece costruire per trattenerla più a lungo a Vienna.
Chi vuole seguire le tracce di „Sissi“ non può perdersi Schloss Fuschl nel SalzburgerLand: fu il set ideale della romantica storia d'amore della coppia imperiale, quella che rese Romy Schneider e Karl Heinz Böhm due star assolute.
Per rimanere inosservata durante i viaggi, Sisi utilizzava pseudonimi come "Contessa di Hohenems".
L’imperatrice Elisabetta da tutte le prospettive
Sulle tracce di Elisabetta
Palazzo Fuschl
Dove Romy Schneider era Sisi sullo schermo, oggi si può dormire: non una residenza reale, ma grandi emozioni cinematografiche.
Hofburg Innsbruck
Chi vuole percepire lo stile di Sissi visita il suo appartamento originale. Raramente vi soggiornava, ma le stanze raccontano ancora oggi il suo raffinato gusto.
Chiesa degli Agostiniani
Qui Elisabetta e Francesco Giuseppe I si giurarono amore. Oggi 54 cuori riposano in urne, unendo gli Asburgo nella vita e nella morte.
Palazzo Laxenburg
Un luogo per luna di miele, caccia e giardini di piacere: eleganza barocca, il Cortile Blu e il parco all’inglese riflettono l’ambizione asburgica.
Palazzo Leopoldskron
Nel 1853 la famiglia si riunì qui per celebrare il fidanzamento di Sisi con Francesco Giuseppe I. Non un evento ufficiale, ma un momento festoso e privato.
L'incontro tra Sisi e Francesco Giuseppe
La Duchessa Ludovika di Baviera avrebbe dovuto presentare sua figlia diciassettenne Elena a Sua Maestà. Francesco Giuseppe la salutò cortesemente. Ma, mentre ancora le parlava, il suo sguardo si spostò verso la giovane ragazza accanto a lei. La quindicenne Elisabetta accompagnava la madre e la sorella in questo viaggio. L’imperatore si innamorò di lei a prima vista.
Due giorni dopo il loro primo incontro, Francesco Giuseppe chiese la mano di Elisabetta. Otto mesi dopo, si tenne il matrimonio a Vienna. Se è vero che la vita può cambiare in un breve istante, che i mendicanti possono diventare re, gli sconosciuti eroi, o una ragazza di Possenhofen in Baviera può diventare un’imperatrice, allora questo incontro a Bad Ischl fu proprio uno di questi momenti.
Gli anni di Sisi alla corte viennese
Dal primo giorno, la giovane imperatrice si sentì oppressa dai rigidi rituali della corte viennese. La luna di miele al castello di Laxenburg si rivelò un disastro. L'imperatore trascorreva quei giorni al tavolo di lavoro nella Hofburg, mentre sua moglie diventava profondamente infelice.
A un certo punto, Elisabetta iniziò a rifiutare le continue aspettative e a emanciparsi. Non voleva essere né una moglie devota né una madre chioccia, e men che meno desiderava fare la figura di rappresentanza. Francesco Giuseppe cercò di assecondare la moglie, non convenzionale e amante della libertà, per quanto la sua posizione glielo permettesse. Sissi si sentiva intrappolata in una gabbia dorata e iniziò ad ammalarsi. Alla fine, si ribellò e iniziò a intraprendere lunghi viaggi.
L'amore per i viaggi dell'imperatrice Elisabetta
La sua partenza precipitosa da Vienna verso Corfù segnò l'inizio di un'odissea che durò tutta la vita. Elisabetta rimarrà in fuga per il resto dei suoi giorni. Vagabondava irrequieta da una città termale all'altra, senza mai fermarsi più di qualche settimana. Sisi aveva un profondo amore per il mare, navigava attraverso le peggiori tempeste e aveva persino un'ancora tatuata sulla spalla.
Durante il giorno, si dedicava a un rigido programma sportivo (le sue cameriere spesso dovevano essere portate in carrozza perché non riuscivano più a tenere il passo dell'imperatrice): era considerata la migliore cavallerizza del mondo.
Non permise più di farsi ritrarre: l'ultima foto la mostra all'età di 30 anni, l'ultimo dipinto a 40. In seguito, eccetto le sue cameriere, nessuno vide il suo volto, che nascondeva sempre dietro un velo, un ventaglio o un parasole.
Com'è morta la principessa Sissi?
La morte dell'imperatrice Sissi, avvenuta il 10 settembre 1898, fu insolita quanto la sua vita. Un assassino le aveva conficcato una lima affilata nel cuore, mentre era sul lago di Ginevra. Sisi non si accorse subito della ferita e pensò che l'uomo l'avesse semplicemente fatta cadere. Si alzò, si scusò con i passanti per l'incidente e si affrettò con la sua cameriera verso la nave con cui voleva attraversare il lago.
Solo a bordo l'imperatrice crollò. Le sue ultime parole furono: "Che cosa è successo?". Pochi minuti dopo, all'età di 60 anni, morì quella che sarebbe diventata la più famosa degli Asburgo. Solo una goccia di sangue macchiò il suo vestito. Era nero, proprio come quello che aveva indossato quel fatidico giorno a Bad Ischl.
5 segreti dell’imperatrice Elisabetta
Sisi era una fumatrice?
Non è chiaro se Sisi fumasse o meno. Si dice che non avesse bei denti e che ricorresse spesso al dentista. Per questo, appariva in pubblico solo con un ventaglio.
Sisi era tatuata?
Si era fatta tatuare un'ancora sulla spalla in Grecia, all'età di 51 anni. Una cosa sorprendente per un'imperatrice.
L'imperatrice Elisabetta come autrice
Sisi amava la letteratura e la poesia e si dilettava a scrivere poesie.
Le dimensioni contano
Sisi era più alta dell'imperatore Francesco Giuseppe: con i suoi 172 cm di altezza sovrastava il marito, alto 168 cm.
Adattamento cinematografico della vita di Sisi
Il suo iniziale romanticismo, il suo desiderio di autodeterminazione e indipendenza, la sua eccentricità e il suo tragico amore per Francesco Giuseppe resero Elisabetta d'Austria una celebrità, la cui storia fu messa in scena in film e musical.
Negli anni Cinquanta, Romy Schneider divenne famosa in tutto il mondo grazie al ruolo della giovane imperatrice nella trilogia "Sissi". I film non prendevano troppo sul serio i fatti storici e ritraevano l'imperatrice come una ragazza ingenua e ribelle che idolatrava il suo "Franzl". Per tutta la vita Romy Schneider rimase legata al ruolo di "Sissi". Nonostante i suoi sforzi per emanciparsene, il pubblico l'ha associata al ruolo dell'imperatrice fino alla sua morte, avvenuta all'età di 43 anni.
Dal 2022, Netflix trasmette una serie sulla famosa imperatrice austriaca: "L'imperatrice".
Nel maggio del 2022, il film drammatico "Il corsetto dell'imperatrice" è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes e da allora ha raccolto premi internazionali in diverse categorie, principalmente per l'interpretazione di Vicky Krieps nei panni dell'anziana imperatrice.
I fornitori K&K a corte e i piatti preferiti di SisiSisi perseguiva il suo ideale di bellezza con lo sport e con una dieta rigorosa, senza mai superare i 47 kg di peso. Ogni tanto si concedeva un gelato alla violetta, una fetta di torta Sacher o delle pastiglie alla violetta con glassa al cioccolato.
I gioielli più famosi di Sisi
Sisi commissionò al gioielliere Köchert 27 stelle per capelli realizzate in diamanti e perle. Alcune le regalò a dame di corte, mentre altre furono tramandate all'interno della famiglia.
Questo ornamento per capelli è immortalato nel famoso ritratto dell’imperatrice, dipinto da Franz Xaver Winterhalter. Sua nipote, l’arciduchessa Elisabetta, indossò le stelle il giorno del suo matrimonio nel 1902.