Com'è morta la principessa Sissi?

La morte dell'imperatrice Sissi, avvenuta il 10 settembre 1898, fu insolita quanto la sua vita. Un assassino le aveva conficcato una lima affilata nel cuore, mentre era sul lago di Ginevra. Sisi non si accorse subito della ferita e pensò che l'uomo l'avesse semplicemente fatta cadere. Si alzò, si scusò con i passanti per l'incidente e si affrettò con la sua cameriera verso la nave con cui voleva attraversare il lago.

Solo a bordo l'imperatrice crollò. Le sue ultime parole furono: "Che cosa è successo?". Pochi minuti dopo, all'età di 60 anni, morì quella che sarebbe diventata la più famosa degli Asburgo. Solo una goccia di sangue macchiò il suo vestito. Era nero, proprio come quello che aveva indossato quel fatidico giorno a Bad Ischl.