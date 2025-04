Il Prater verde

A pochi passi dalla Ruota Panoramica, il Grüner Prater si estende per circa sei chilometri quadrati, quasi il doppio del Central Park di New York! Un’oasi verde con prati, boschi e specchi d’acqua, perfetta per passeggiate ed escursioni.

Per un’esperienza romantica, puoi fare un giro in barca sull’Heustadlwasser. Lungo i 4,5 km della Prater Hauptallee, un viale storico fiancheggiato da 2.500 alberi, un tempo si correvano gare di cavalli imperiali. In primavera, i castagni in fiore regalano uno spettacolo suggestivo. Il viale conduce direttamente alla Lusthaus, ex padiglione di caccia imperiale, oggi elegante ristorante e caffè, perfetto per una sosta rilassante.