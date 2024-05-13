La palla di neve viennese
Il souvenir famoso in tutto il mondo della Fabbrica originale di globi di neve di Vienna
Scuotete una palla di neve e lasciatevi incantare dalla magia della nevicata che avvolge delicatamente i suoi incantevoli motivi. Un souvenir unico, amato in tutto il mondo! Chi non conosce le celebri palle di neve di vetro (rigorosamente non in plastica)? Eppure, non tutti sanno che questo affascinante oggetto nasce in Austria, nella storica fabbrica viennese della famiglia Perzy. Ogni palla di neve, realizzata a mano con cura artigianale, è un pezzo unico, proprio come un fiocco di neve, e porta con sé una tradizione intramontabile di eleganza e magia.
L'affascinante invenzione "accidentale" di Vienna
Erwin Perzy III è orgoglioso che le sue palle di neve, simbolo di magia invernale, siano state imitate milioni di volte nel mondo. La loro storia inizia nel 1905, quando suo nonno, Erwin Perzy I, diede vita al primo globo di neve. Fu un’intuizione nata quasi per caso: mentre lavorava a una lampada per sale operatorie, riempì una sfera di vetro con acqua, retroilluminandola con una lampadina. Per migliorare la rifrazione della luce, aggiunse trucioli di vetro e poi semolino, creando un effetto sorprendente, simile a una nevicata. Sebbene il progetto originale fallisse, nacque invece un’idea rivoluzionaria che diede vita alla "Original Viennese Snow Globe Manufactory", attiva ancora oggi.
Sapevate che..
... le palle di neve esistono da più di 120 anni?
C'è grande entusiasmo, soprattutto in Giappone e negli Stati Uniti. Due mercati che Erwin Perzy II ha aperto negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale.
... la palla di neve è arrivata fino a Hollywood?
Negli anni '40, Orson Welles integrò la palla di neve nel film "Citizen Kane"Cittadino Kane".
Perché vedere il museo della manifattura?
Edifici, cibo, animali, pupazzi di neve e, naturalmente, angeli, Babbo Natale e alberi di Natale. Anche Visite guidate sono disponibili.
... la "neve" è sinonimo di purificazione, silenzio e pace?
La neve suscita anche ricordi nostalgici dell'infanzia.
... la "neve" nella palla di neve è un segreto?
Il turbine di neve ha smesso da tempo di essere costituito da semolino. Erwin Perzy III non vuole rivelare di cosa sia fatta oggi: è un segreto commerciale!
... la palla di neve contiene acqua di sorgente viennese?
L'acqua di sorgente viennese viene dalle montagne. E le figure provengono ora dalla stampante 3D, i motivi sono adattati ai tempi moderni.
Le 5 palle di neve viennesi preferite
Per tutti coloro che amano la neve, il Natale e l'Avvento
Perché le tradizioni e le usanze sono sostenibili?
In Austria, le attività legate agli abiti tradizionali e alle usanze locali non sono solo un omaggio al passato, ma rappresentano un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale e sociale. Eventi come le suggestive corse del bestiame, le vivaci feste popolari e l'artigianato regionale incarnano un profondo rispetto per la natura e l'utilizzo consapevole delle risorse. Queste tradizioni invitano a scoprire e apprezzare la ricchezza della flora e della fauna locali, sensibilizzando al contempo sul valore della tutela ambientale.
Ma non è tutto: le tradizioni austriache rafforzano anche il senso di comunità. Celebrazioni come l’innalzamento del palo di maggio, i riti pasquali e le usanze natalizie riuniscono le persone, promuovendo uno spirito di solidarietà e un impegno condiviso per il benessere della regione. Il Patrimonio Culturale Immateriale dell’Austria custodisce con orgoglio i mestieri, i rituali e le usanze tramandati di generazione in generazione, mantenendo viva l'identità culturale.
Per i visitatori, immergersi in queste tradizioni significa entrare in contatto diretto con l'anima dell'Austria. Vivere queste esperienze autentiche non solo arricchisce il viaggio, ma contribuisce a valorizzare e preservare un'eredità culturale unica, rafforzando al contempo l'identità locale.