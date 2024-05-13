Alla luce del sole mattutino, lascia le tue tracce sulle piste da sci e i tracciati di fondo della Stiria, perfettamente preparati, e lasciati trasportare dal ritmo.

In slalom tra moderni comprensori sciistici e eccellente gastronomia: in Stiria si alternano grandi ski resort e piccoli comprensori familiari, divertimento e avventura con relax e rigenerazione; il tutto arricchito dall’immersione nelle terme e in incantevoli paesaggi invernali. Le energie si ricaricano gustosamente nelle accoglienti baite.

Passo dopo passo, gli sciatori di fondo scivolano lungo laghi ghiacciati e attraverso i boschi invernali, spesso avvicinandosi a maestose vette oltre i duemila metri. Il paesaggio è avvolto da un manto di neve, mentre i cristalli danzano nell’aria. Sci di fondo è un po’ come danzare: all’inizio si conta il ritmo, e già dopo poche centinaia di metri il “flow” si instaura naturalmente.