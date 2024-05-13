Two people cross-country skiing on a trail with snowy coniferous forest and sun star in the background.
  1. Homepage
  2. Destinazioni in Austria
  3. L'inverno nei Länder
  4. Stiria

Stiria
Una perfetta vacanza invernale: sci, sci di fondo e altre attività sul ghiacciaio del Dachstein e nei rifugi alpini

Vacanze estive
Alla luce del sole mattutino, lascia le tue tracce sulle piste da sci e i tracciati di fondo della Stiria, perfettamente preparati, e lasciati trasportare dal ritmo.

In slalom tra moderni comprensori sciistici e eccellente gastronomia: in Stiria si alternano grandi ski resort e piccoli comprensori familiari, divertimento e avventura con relax e rigenerazione; il tutto arricchito dall’immersione nelle terme e in incantevoli paesaggi invernali. Le energie si ricaricano gustosamente nelle accoglienti baite.

Passo dopo passo, gli sciatori di fondo scivolano lungo laghi ghiacciati e attraverso i boschi invernali, spesso avvicinandosi a maestose vette oltre i duemila metri. Il paesaggio è avvolto da un manto di neve, mentre i cristalli danzano nell’aria. Sci di fondo è un po’ come danzare: all’inizio si conta il ritmo, e già dopo poche centinaia di metri il “flow” si instaura naturalmente.

Informazioni rapide sulla Stiria
Capitale:Graz
Superficie:16.401 km²
Popolazione:circa 1,27 milioni (al 2024)
Percentuale di foreste:62 %
Monte Dachstein: 2.995 metri
Aree sciistiche:77
Parchi naturali:7
Terme:11

Eventi in Stiria
Gli eventi tradizionali e moderni sono illustrati nel Calendario degli eventi

La Stiria da tutte le prospettive

Top highlights

Ghiacciaio Dachstein: 5 esperienze a 2700 metri di altezza

Area sciistica Hauser Kaibling: 123 chilometri da piste

Kreischberg: 42 km di piste per freestyle e divertimento

Terme Rogner Bad Blumau:lago vulcanico e arte architettonica

Cucina alpina di Richard Rauch: Piatti in 16 baite

Attività in Stiria

Tour

Tour invernali tra Dachstein e Weinland

Le 10 più belle piste da sci a Ramsau Dachstein

Sci alpinismo e ciaspolate nel Parco Nazionale Gesäuse

Musei degli sport invernali

Un viaggio nel tempo agli albori dello sci. A Haus im Ennstal e a Mürzzuschlag i visitatori possono scoprire la storia del divertimento sugli sci.

Museo sport invernali Haus im EnnstalMuseo sport invernali di Mürzzuschlag

Mete di escursioni in Stiria

Le regioni più belle

Schladming-Dachstein

L'imponente massiccio del Dachstein, con i suoi ghiacciai, è il centro per sci, escursioni invernali, attività sulla neve.

Schladming-Dachstein

Ausseerland

Montagne e laghi si incontrano al centro geografico dell'Austria: una località invernale idilliaca!

Ausseerland

Parco nazionale del Gesäuse

Foreste quasi infinite, fiumi e montagne imponenti: questo è il Gesäuse, uno dei parchi nazionali.

Parco nazionale del Gesäuse

Stiria settentrionale

Vivere la natura tra Semmering, Hochschwab e le Alpi dell'Eisenerz.

Stiria settentrionale

Murau

Otto cime e circa 40 laghi offrono numerose opportunità per esplorare la natura intorno a Murau.

Murau

Erzberg-Leoben

Questa regione sportiva e avventurosa offre numerose attività e varie destinazioni escursionistiche.

Erzberg-Leoben

Murtal

Sci o escursioni? In fattoria, nel centro benessere o vacanze attive? Tutto è possibile nel Murtal.

Murtal

Graz e la regione di Graz

Patrimonio mondiale dell'UNESCO, città del design: Graz è il mix perfetto tra scena creativa, centro storico e architettura futuristica.

Graz e la regione di Graz

Stiria orientale

Parchi naturali, campagne delle mele, prati delle erbe: tutto sommato un enorme e romantico frutteto!

Stiria orientale

Regione termale e vulcanica

Acqua che ribolle, scalda e si vaporizza. Sorgenti curative sgorgano dalla terra in sei città termali.

Regione termale e vulcanica

Stiria meridionale

Passeggia nel paesaggio collinare del Parco Naturale della Stiria Meridionale e dello Schilcherland e assapora l'ottima cucina.

Stiria meridionale

Le città e i luoghi più belli

Admont

La biblioteca di monastero più grande del mondo, la chiesa collegiata e il monastero benedettino. Admont è pure il punto di partenza per il Parco Nazionale del Gesäuse.

Admont

Judenburg

Il simbolo di Judenburg è la torre civica. Dalla piattaforma panoramica si può ammirare la Valle della Mur. All'interno si trova il planetario più moderno d'Europa.

Judenburg

Leoben

Miniere e birra Gösser: la Hacklhaus del XVI secolo, la torre medievale e il cortile porticato sono sulla piazza principale, come la fontana Bergmannsbrunnen.

Leoben

Bruck an der Mur

Vicino al fiume e circondata da montagne: Bruck, nota anche come Kornmesserstadt dal nome della gotica Kornmesserhaus, unisce la vita urbana alle montagne.

Bruck an der Mur

Hartberg

Relax e decelerazione: dietro a mura ricche di storia, ecco giardini cittadini che sono monumenti tutelati, eventi culturali e percorsi d'avventura.

Hartberg

Bad Radkersburg

A Bad Radkersburg, nel sud della Stiria, ad attendere gli ospiti il centro storico con vicoli romantici e il relax nelle speciali acque termali del Parktherme.

Bad Radkersburg

Altaussee

È il lago o l'aria fresca di montagna? Probabilmente è il mix che attira le persone ad Altaussee.

Altaussee

Eventi speciali

Cultura e costumi

Il folclore contro l'oscurità

Con i primi fiocchi di neve, la Stiria diventa più tranquilla. La vita si sposta per lo più all'interno delle accoglienti stube. Tuttavia, la vittoria dell'oscurità sulla luce non viene accettata passivamente. Da sempre, spiriti della "stagione oscura" vengono scacciati con usanze e tradizioni. In particolare, con le maschere dei Perchten, che dovrebbero spaventare le oscure figure dell'inverno. Questi volti scolpiti si possono ammirare durante le sfilate di Krampus e Perchten.

L'atmosfera è più tranquilla e serena nei mercatini di Natale e dell'Avvento. Una tazza di vin brulé caldo scalda le mani, mentre sullo sfondo risuonano le melodie dei suonatori di torre e dei cori – si potrebbe restare per ore a osservare il viavai intorno alle colorate bancarelle.

Ricette

Backhenderlsalat - insalata di pollo alla stiriana

La "Steirischer Backhenderlsalat" è un'insalata tradizionale della regione della Stiria che unisce pollo fritto ad un'insalata fresca.

Scopri la ricetta

Steirisches Wurzelfleisch

Piatto tradizioPiatto tradizionale stiriano a base di carne di maiale cotta a fuoco lento

Scopri la ricetta

Filetto di trota con funghi selvatici

Un piatto di pesce profumato di erbe e funghi, pensato per veri gourmet.

Filetto di trota con funghi selvatici

Frittelle di mele con panna al mirtillo rosso

La tradizione è friggere le rondelle di mela, non venerare il ricordo di questo gesto.

Frittelle di mele

Alloggi unici

Steirereck am Pogusch a Turnau: case nella nura

Schlosshotel Pichlarn a Aigen nel valle Ennstal: 5 stelle

Grand Hotel Wiesler a Graz: centro della cittá, 5 stelle

Almwellness Hotel Pierer alla Teichalm: 4 stelle superiore

Hotel Auszeit a St. Lambrecht: 4 stelle

Hotel Höflehner a Haus nell valle Ennstal:4 stelle superiore

RETTER Bio-Natur-Resort a Pöllauberg: 4 stelle superiore

Ayurveda-Resort MANDIRA, Bad Waltersdorf: 4 stelle superiore

"Protezione con l'utilizzo"

Parchi naturali in Stiria

I visitatori non sono gli unici ad avere l'opportunità di immergersi nella natura incontaminata del "Cuore verde dell'Austria". I sette parchi naturali offrono un habitat protetto soprattutto per piante e animali rari:

DOMANDE FREQUENTI

Le più belle aree per lo sci di fondo della Stiria puntano sulla qualità: piste da sci di fondo e da skating perfettamente preparate con un sofisticato sistema di guida e orientamento; corsi di sci di fondo dove viene insegnata la tecnica e centri di sci di fondo dove trovare l'attrezzatura. Tutto ciò è garantito dal marchio di qualità Marchio di qualità per lo sci di fondo della Stiria.

6 consigli per lo sci di fondo in Stiria

Che tu scelga un'area connessa con il grande comprensorio sciistico dei 4 Monti o una piccola e raffinata località sciistica, le migliori stazioni sciistiche della Stiria garantiscono piste ben preparate e sicure.

Le usanze prendono vita con le sfilate di Perchten e Krampus – ad esempio la grande corsa dei Krampus a Schladming o i cortei dei Perchten durante il Carnevale nell’Ausseerland.

Particolarmente suggestivi sono i mercatini di Natale a Graz e l’Avvento di Mariazell.

Potrebbe interessarti anche questo

Scopri il meglio dell'Austria

Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi approfondimenti esclusivi:

  • Suggerimenti per le tue prossime vacanze

  • Ricette e highlight gastronomici

  • Calendario manifestazioni & top eventi

  • Speciali offerte di viaggio