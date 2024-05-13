Stiria
Una perfetta vacanza invernale: sci, sci di fondo e altre attività sul ghiacciaio del Dachstein e nei rifugi alpini
Introduction
In slalom tra moderni comprensori sciistici e eccellente gastronomia: in Stiria si alternano grandi ski resort e piccoli comprensori familiari, divertimento e avventura con relax e rigenerazione; il tutto arricchito dall’immersione nelle terme e in incantevoli paesaggi invernali. Le energie si ricaricano gustosamente nelle accoglienti baite.
Passo dopo passo, gli sciatori di fondo scivolano lungo laghi ghiacciati e attraverso i boschi invernali, spesso avvicinandosi a maestose vette oltre i duemila metri. Il paesaggio è avvolto da un manto di neve, mentre i cristalli danzano nell’aria. Sci di fondo è un po’ come danzare: all’inizio si conta il ritmo, e già dopo poche centinaia di metri il “flow” si instaura naturalmente.
La Stiria da tutte le prospettive
Top highlights
Tour
Musei degli sport invernali
Un viaggio nel tempo agli albori dello sci. A Haus im Ennstal e a Mürzzuschlag i visitatori possono scoprire la storia del divertimento sugli sci.
Le regioni più belle
Schladming-Dachstein
L'imponente massiccio del Dachstein, con i suoi ghiacciai, è il centro per sci, escursioni invernali, attività sulla neve.
Ausseerland
Montagne e laghi si incontrano al centro geografico dell'Austria: una località invernale idilliaca!
Parco nazionale del Gesäuse
Foreste quasi infinite, fiumi e montagne imponenti: questo è il Gesäuse, uno dei parchi nazionali.
Murau
Otto cime e circa 40 laghi offrono numerose opportunità per esplorare la natura intorno a Murau.
Erzberg-Leoben
Questa regione sportiva e avventurosa offre numerose attività e varie destinazioni escursionistiche.
Murtal
Sci o escursioni? In fattoria, nel centro benessere o vacanze attive? Tutto è possibile nel Murtal.
Graz e la regione di Graz
Patrimonio mondiale dell'UNESCO, città del design: Graz è il mix perfetto tra scena creativa, centro storico e architettura futuristica.
Stiria orientale
Parchi naturali, campagne delle mele, prati delle erbe: tutto sommato un enorme e romantico frutteto!
Regione termale e vulcanica
Acqua che ribolle, scalda e si vaporizza. Sorgenti curative sgorgano dalla terra in sei città termali.
Le città e i luoghi più belli
Admont
La biblioteca di monastero più grande del mondo, la chiesa collegiata e il monastero benedettino. Admont è pure il punto di partenza per il Parco Nazionale del Gesäuse.
Judenburg
Il simbolo di Judenburg è la torre civica. Dalla piattaforma panoramica si può ammirare la Valle della Mur. All'interno si trova il planetario più moderno d'Europa.
Leoben
Miniere e birra Gösser: la Hacklhaus del XVI secolo, la torre medievale e il cortile porticato sono sulla piazza principale, come la fontana Bergmannsbrunnen.
Bruck an der Mur
Vicino al fiume e circondata da montagne: Bruck, nota anche come Kornmesserstadt dal nome della gotica Kornmesserhaus, unisce la vita urbana alle montagne.
Hartberg
Relax e decelerazione: dietro a mura ricche di storia, ecco giardini cittadini che sono monumenti tutelati, eventi culturali e percorsi d'avventura.
Bad Radkersburg
A Bad Radkersburg, nel sud della Stiria, ad attendere gli ospiti il centro storico con vicoli romantici e il relax nelle speciali acque termali del Parktherme.
Eventi speciali
Il folclore contro l'oscurità
Con i primi fiocchi di neve, la Stiria diventa più tranquilla. La vita si sposta per lo più all'interno delle accoglienti stube. Tuttavia, la vittoria dell'oscurità sulla luce non viene accettata passivamente. Da sempre, spiriti della "stagione oscura" vengono scacciati con usanze e tradizioni. In particolare, con le maschere dei Perchten, che dovrebbero spaventare le oscure figure dell'inverno. Questi volti scolpiti si possono ammirare durante le sfilate di Krampus e Perchten.
L'atmosfera è più tranquilla e serena nei mercatini di Natale e dell'Avvento. Una tazza di vin brulé caldo scalda le mani, mentre sullo sfondo risuonano le melodie dei suonatori di torre e dei cori – si potrebbe restare per ore a osservare il viavai intorno alle colorate bancarelle.
Ricette
Backhenderlsalat - insalata di pollo alla stiriana
La "Steirischer Backhenderlsalat" è un'insalata tradizionale della regione della Stiria che unisce pollo fritto ad un'insalata fresca.
Steirisches Wurzelfleisch
Piatto tradizioPiatto tradizionale stiriano a base di carne di maiale cotta a fuoco lento
Filetto di trota con funghi selvatici
Un piatto di pesce profumato di erbe e funghi, pensato per veri gourmet.
Alloggi unici
Parchi naturali in Stiria
I visitatori non sono gli unici ad avere l'opportunità di immergersi nella natura incontaminata del "Cuore verde dell'Austria". I sette parchi naturali offrono un habitat protetto soprattutto per piante e animali rari: