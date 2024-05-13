Carriera musicale in ascesa

A 31 anni, si è avventurato nel mondo del lavoro come musicista. Nel 1855, ha superato con successo un'audizione per diventare organista della cattedrale di Linz. Nel 1868, la sua prima sinfonia è stata eseguita per la prima volta nella Redoutensaal di Linz, riscuotendo un grande successo. Nello stesso anno, si è trasferito a Vienna, dove ha insegnato teoria musicale e organo al Conservatorio.

La sua carriera si sviluppò rapidamente: divenne organista di corte dell'imperatore, insegnò per molti anni, compose instancabilmente e si esibì come virtuoso dell'organo con il suo talento di improvvisatore - a Nancy, Parigi, Bad Ischl e davanti a decine di migliaia di persone a Londra, dove fu acclamato come una “pop star”.