Anton Bruckner
Vita e opere del compositore austriaco
Introduction
Nato ad Ansfelden, nel cuore dell’Alta Austria, Anton Bruckner crebbe in una famiglia di insegnanti e si avvicinò fin da piccolo alla musica. Il suo talento straordinario lo portò presto a distinguersi come organista virtuoso: le sue improvvisazioni affascinarono il pubblico ben oltre i confini regionali, facendo di lui una vera e propria leggenda dell’organo.
Eppure, nonostante le sue straordinarie capacità musicali, Bruckner rimase per tutta la vita un outsider. Schivo, legato alle proprie radici contadine, parlava in dialetto, si vestiva con semplicità e non si sentì mai davvero parte dell’élite culturale viennese. Il suo percorso artistico fu tutt’altro che convenzionale: dedicò tutta la sua energia alla sinfonia, ma dovette attendere decenni prima di ottenere il giusto riconoscimento. Le sue opere, complesse e audaci, spiazzavano l’intellighenzia della capitale, che le trovava ostiche, a tratti eccessive, spesso incomprese.
Intorno alla figura di Bruckner ruotano anche numerosi aneddoti. Pare che fosse ossessionato dai numeri, contando scale, finestre e perfino i dettagli delle sue partiture. Le sue numerose e sfortunate proposte di matrimonio contribuirono a costruire l’immagine di un uomo eccentrico, a metà strada tra il genio e il visionario.
Solo in età avanzata Anton Bruckner ottenne il riconoscimento che meritava: fu acclamato come uno dei grandi compositori sinfonici del suo tempo. Il suo stile unico – profondo, spirituale, rivoluzionario – riportò nuova vitalità a un genere che sembrava aver esaurito la propria forza espressiva.
Oggi, Bruckner è celebrato come uno dei massimi esponenti della musica classica austriaca. Un artista libero e anticonformista, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della sinfonia.
“Seven Nation Army” degli White Stripes è un successo mondiale e da tempo un inno calcistico. Solo pochi sanno che il riff distintivo risale alla Quinta Sinfonia di Anton Bruckner.
I tifosi belgi hanno portato la canzone allo stadio dopo una vittoria della loro squadra - da allora la melodia di Bruckner fa parte del sottofondo sonoro delle partite di calcio europee.
Seven Nation Army degli White Stripes
Un talento precoce
Anton Bruckner nacque nel 1824 ad Ansfelden, in Alta Austria, primogenito di undici figli. Suo padre, maestro elementare e organista di chiesa – come spesso accadeva all’epoca – introdusse il giovane Anton alla musica, in particolare a quella sacra. Fin da piccolo, Bruckner mostrò un talento naturale: studiò violino, pianoforte e organo, e a soli dieci anni ricopriva già il ruolo di organista supplente.
Alla morte del padre, a soli dodici anni, trovò accoglienza presso l’abbazia di St. Florian, dove visse come chierichetto e proseguì gli studi musicali, ricevendo anche una formazione avanzata all’organo. Questo luogo spirituale e maestoso avrebbe esercitato su di lui un’influenza duratura, tanto da diventare in futuro la sua ultima dimora.
Pur lavorando come insegnante e organista, la sua vera vocazione rimase sempre la musica. Bruckner improvvisava all’organo e componeva in ogni momento libero, anche mentre svolgeva pesanti lavori manuali nei campi e nei boschi. Con dedizione instancabile e una forte ambizione, proseguì la sua formazione musicale per oltre trent’anni, costruendo passo dopo passo il suo percorso verso la grandezza.
Carriera musicale in ascesa
A 31 anni, si è avventurato nel mondo del lavoro come musicista. Nel 1855, ha superato con successo un'audizione per diventare organista della cattedrale di Linz. Nel 1868, la sua prima sinfonia è stata eseguita per la prima volta nella Redoutensaal di Linz, riscuotendo un grande successo. Nello stesso anno, si è trasferito a Vienna, dove ha insegnato teoria musicale e organo al Conservatorio.
La sua carriera si sviluppò rapidamente: divenne organista di corte dell'imperatore, insegnò per molti anni, compose instancabilmente e si esibì come virtuoso dell'organo con il suo talento di improvvisatore - a Nancy, Parigi, Bad Ischl e davanti a decine di migliaia di persone a Londra, dove fu acclamato come una “pop star”.
Il virtuoso incompreso
La passione di Bruckner non era per l'organo, ma per le sinfonie. Tuttavia, la sinfonia come forma musicale era considerata completa, e le sinfonie di Ludwig van Beethoven erano considerate lo standard indiscusso.
Anche la Filarmonica di Vienna rifiutò le composizioni lunghe e tecnicamente difficili di Bruckner durante la sua vita. Durante un'esibizione della Terza Sinfonia di Bruckner al Wiener Musikverein, la maggior parte del pubblico lasciò la sala durante lo spettacolo. Temendo la stampa viennese, Anton Bruckner fece eseguire le sue opere in luoghi fuori Vienna e si rivolse persino all'imperatore Francesco Giuseppe I per mettere a tacere il suo più grande critico, Eduard Hanslick: “Maestà, vi prego di vietare a Hanslick di scrivere male di me”.
Solo all'età di 60 anni, dodici anni prima della sua morte, riuscì a ottenere il tanto desiderato grande successo con la Settima Sinfonia.
Il riconoscimento in tarda età
Nonostante la sua riluttanza ad adattarsi, Anton Bruckner cercò il riconoscimento per tutta la vita, chiedendo ripetutamente lettere di raccomandazione. Solo all'età di quasi 60 anni gli fu conferita la tanto attesa approvazione ufficiale come professore e musicista.
Nel 1886 ricevette la Croce di Cavaliere dell'Ordine di Francesco Giuseppe. L'imperatore lo sostenne finanziariamente, gli permise di pubblicare due sinfonie e gli concesse una borsa di studio per artisti. Nel 1895, ormai afflitto da problemi di deambulazione, Bruckner si trasferì in un appartamento al piano terra senza affitto nell'Oberes Belvedere. Lì lavorò fino alla fine alla sua Nona Sinfonia, il cui movimento finale rimase incompiuto.
L'11 ottobre 1896 Anton Bruckner morì all'età di 72 anni per un attacco di cuore. Secondo il suo desiderio, fu sepolto sotto l'organo della chiesa collegiata di St.Florian
Bruckner è considerato uno dei grandi innovatori della musica classica - la sua opera ha avuto un effetto duraturo fino al XX secolo.
Sulle tracce di Bruckner
Casa natale e museo di Anton Bruckner
Il Museo Anton Bruckner di Ansfelden espone oggetti personali nella casa natale del compositore. Un sentiero escursionistico conduce alla sua tomba a Sankt Florian.
Organo Bruckner nel monastero di St. Florian
Anton Bruckner trascorse 13 anni nell'abbazia di Sat. Florian come corista, insegnante e organista. Il suo desiderio si è avverato: riposa sotto l'organo dell'abbazia.
Scala Bruckner e organo originale Bruckner a Linz
L'organo originale, suonato da Bruckner, si trova nel Duomo Vecchio di Linz. Ancora oggi vi si tengono concerti. La scala con i suoi 58 gradini, conduce all'organo.
Università privata Anton Bruckner di Linz
L'Università privata Anton Bruckner, fondata nel 1823 come scuola di canto, offre oggi un programma variegato di concerti, teatro e danza.
Casa di Bruckner a Linz
Das Brucknerhaus an der Donau besticht durch Akustik und Architektur. Es ist Heimat des Bruckner Orchesters und Schauplatz des Internationalen Brucknerfests.
Orchestra di corte nella Hofburg
I Piccoli Cantori Viennesi ed alcuni membri del coro e dell’Orchestra dell’Opera di Stato, noti con il nome di Hofmusikkapelle, cantano e suonano la messa la domenica.
Alloggio del custode al Belvedere
Bruckner ebbe problemi di deambulazione negli ultimi anni. L'imperatore gli concesse un appartamento al Belvedere, dove compose fino alla morte nel 1896
Fun Facts su Anton Bruckner
Anton Bruckner ...
... beveva solitamente tre litri di birra al giorno....
aveva un debole per gli affumicati con i canederli....
era uno dei tre cantori del monastero di St. Florian oggi sono più di 40....
aveva 10 fratelli, di cui solo quattro raggiunsero l'età adulta....
ricevette più applausi per le sue opere a Lipsia e Monaco che in Austria.
... a 72 anni fece la sua ultima delle numerose proposte di matrimonio....
può vantare oltre 60 strade, vicoli, piazze e sentieri intitolati ad Anton Bruckner in Austria....
nel 1880 andò in Svizzera: è l'unico viaggio di vacanza della sua vita.
... e l'amore
Le sue infruttuose proposte di matrimonio a donne molto più giovani fecero parlare di sé. Dovette accettare ben nove rifiuti. È leggendaria la sua risposta disarmante e sincera durante una cena: una signora si lamentò di essersi fatta bella per lui. La reazione di Bruckner: “Ma, mia cara signora, per me non avrebbe dovuto indossare nulla!”
... e l'imperatore
L'imperatore Francesco Giuseppe I sostenne Anton Bruckner non solo come compositore, ma anche come persona: finanziò la pubblicazione della Terza e dell'Ottava sinfonia e gli concesse una borsa di studio per artisti.
Quando le condizioni di salute di Bruckner peggiorarono, nel 1895 l'imperatore gli mise a disposizione un appartamento al piano terra nell'edificio adiacente al Belvedere Superiore, senza alcun costo di affitto: un rifugio in cui Bruckner trascorse i suoi ultimi 15 mesi di vita.