Anche il nome suona come musica: l'Orchestra Filarmonica di Vienna, che da oltre 180 anni incanta il mondo con le sue emozionanti esecuzioni.

L'orchestra nacque nel 1842 con il “Grande Concerto”, eseguito con il nome di “Accademia Filarmonica”. Prima di questa esibizione, a Vienna non esisteva un'orchestra da concerto composta esclusivamente da musicisti professionisti, sebbene ci fosse un grande desiderio di esibizioni sinfoniche. Di conseguenza, per ogni esibizione era necessario formare nuovi ensemble. Da allora, i musicisti dell'orchestra provengono dall'ensemble dell'Opera di Stato di Vienna, che è rimasto invariato fino ad oggi.

L'orchestra si esibisce sia come orchestra d'opera che da concerto e delizia il pubblico di tutto il mondo, sia all'Opera di Vienna che al Musikverein o su palcoscenici internazionali. Nei mesi estivi, la Filarmonica di Vienna si esibisce anche in eventi all'aperto, come il Festival di Salisburgo, portando la musica in contesti straordinari.

Quasi nessun'altra orchestra è più strettamente e permanentemente associata alla storia e alla tradizione della musica classica europea dei Wiener Philharmoniker. Fin dalla sua nascita, l'orchestra ha lasciato il segno nel mondo della musica. Ancora oggi, è il “suono viennese” che gli esecutori e i direttori d'orchestra sottolineano come caratteristica di qualità eccezionale dell'orchestra. Ma la Filarmonica di Vienna è molto più di una semplice orchestra: incarna l'atteggiamento di Vienna nei confronti della vita.