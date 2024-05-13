Large orchestra with string instruments in the Golden Hall of the Vienna Music Association, organ in the background.
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L'Orchestra Filarmonica di Vienna
Un'orchestra di fama mondiale con una lunga tradizione: Concerti dal suono viennese inconfondibile

Anche il nome suona come musica: l'Orchestra Filarmonica di Vienna, che da oltre 180 anni incanta il mondo con le sue emozionanti esecuzioni.

L'orchestra nacque nel 1842 con il “Grande Concerto”, eseguito con il nome di “Accademia Filarmonica”. Prima di questa esibizione, a Vienna non esisteva un'orchestra da concerto composta esclusivamente da musicisti professionisti, sebbene ci fosse un grande desiderio di esibizioni sinfoniche. Di conseguenza, per ogni esibizione era necessario formare nuovi ensemble. Da allora, i musicisti dell'orchestra provengono dall'ensemble dell'Opera di Stato di Vienna, che è rimasto invariato fino ad oggi.

L'orchestra si esibisce sia come orchestra d'opera che da concerto e delizia il pubblico di tutto il mondo, sia all'Opera di Vienna che al Musikverein o su palcoscenici internazionali. Nei mesi estivi, la Filarmonica di Vienna si esibisce anche in eventi all'aperto, come il Festival di Salisburgo, portando la musica in contesti straordinari.

Quasi nessun'altra orchestra è più strettamente e permanentemente associata alla storia e alla tradizione della musica classica europea dei Wiener Philharmoniker. Fin dalla sua nascita, l'orchestra ha lasciato il segno nel mondo della musica. Ancora oggi, è il “suono viennese” che gli esecutori e i direttori d'orchestra sottolineano come caratteristica di qualità eccezionale dell'orchestra. Ma la Filarmonica di Vienna è molto più di una semplice orchestra: incarna l'atteggiamento di Vienna nei confronti della vita.

Fondazione
Fondazione:1842 da Otto Nicolai
Attività concertistiche:oltre 100 concerti ed esibizioni di ospiti ogni anno a Vienna, Salisburgo e nel mondo
Marchio di fabbrica:Stile sonoro viennese
Particolarità:L'orchestra è composta esclusivamente da membri dell'Orchestra dell'Opera di Vienna.
Criterio di ammissione:Almeno 3 anni di appartenenza all'Orchestra dell'Opera di Stato

Il Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker raggiunge ogni anno un pubblico mondiale di oltre 50 milioni di persone e viene trasmesso in diretta in più di 90 paesi.

Per noi come orchestra l’acustica di ogni luogo è centrale: ci adattiamo con flessibilità e grande attenzione, ed è proprio questo che rende ogni concerto speciale e stimolante. Che sia al Musikverein o all’aria aperta, ogni composizione cambia, suona diversa e arriva a

Karin Bonelli, FlautistaL'Orchestra Filarmonica di Vienna
Suono viennese

Lo stile sonoro dei Wiener Philharmoniker, una tradizione

Cosa si cela dietro l’affascinante stile sonoro tanto amato dal pubblico? È molto più dell’organico strumentale – anche se questo gioca un ruolo fondamentale, come spiega Karin Bonelli. La flautista dei Wiener Philharmoniker descrive le vibrazioni che rendono speciale l’esperienza d’ascolto come un “suono amalgamabile, rotondo e caldo”. Un suono profondamente radicato nella tradizione musicale viennese, tramandato di generazione in generazione all’interno dell’orchestra.

Il modo in cui gli strumenti sono costruiti risale al XVIII secolo, l’epoca del Classicismo viennese. I Wiener Philharmoniker si considerano eredi di questo patrimonio culturale e in gran parte non hanno seguito le nuove influenze del XIX secolo, rimanendo fedeli agli ideali sonori del tempo di Mozart, Haydn e Beethoven. Per questo, ad esempio, gli strumenti a fiato viennesi si distinguono per tecnica e timbro da quelli di altre orchestre sinfoniche internazionali – in particolare l’oboe viennese e il corno viennese.

Intervista a Karin Bonelli

Magia dal vivo: concerti dei Wiener Philharmoniker

Nessun luogo è uguale all’altro per acustica e scenografia. Eppure ogni esibizione è unita da un elemento comune: la magia del concerto dal vivo, che si vive nella Sala d’Oro del Musikverein come pur nel moderno Wolkenturm nel parco del Castello di Grafenegg!

Opera di Stato di Vienna

La Filarmonica di Vienna è composta da membri dell'Orchestra dell'Opera di Stato di Vienna e accompagna produzioni spettacolari.

Opera di Stato di Vienna

Konzerthaus di Vienna

Dal ciclo di musica classica ai progetti moderni, in questa sede storica i Wiener Philharmoniker si esibiscono regolarmente in concerti ospiti e cicli concertistici.

Konzerthaus di Vienna

Castello Grafenegg

Quando si apre il palcoscenico estivo, l'Orchestra Filarmonica di Vienna suona a Grafenegg. Il festival è noto per il suo programma di alto livello.

Castello Grafenegg

Salisburgo

L'Orchestra Filarmonica di Vienna è parte integrante del Festival di Salisburgo. Ogni estate si tengono spettacoli nella città di Mozart.

Salisburgo

Concerto notturno estivo di Schönbrunn

Un evento di spicco nel calendario musicale annuale e una suggestiva serata di inizio estate con l'Orchestra Filarmonica di Vienna.

Concerto estivo di Schönbrunn

Orchestra Filarmonica di Vienna internazionale

Il fascino dell’orchestra si può vivere anche fuori dall’Austria: tournée e concerti la portano in Germania, Giappone, Cina, Sud America e negli Stati Uniti.

Orchestra Filarmonica di Vienna

Eventi con L'orchestra filarmonica vienna

Ballo dell'orchestra filarmonica Vienna

22/01/2026
Wiener Musikverein, Vienna

I Wiener Philharmoniker, una delle orchestre più famose al mondo, invitano a danzare nella “Sala Grande” del Musikverein.

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Concerto notturno estivo di Schönbrunn All’aperto nel parco del Castello di Schönbrunn, Vienna diventa una sala da concerto. I Wiener Philharmoniker suonano a ingresso gratuito grandi classici e brani amati: porta una coperta, rilassati e goditi la musica nell’aria della sera.
Casa della Musica

Museo dell'Orchestra Filarmonica di Vienna

Il Museo dei Wiener Philharmoniker, all’interno della Haus der Musik, racconta l’affascinante storia dell’orchestra di fama mondiale. Inaugurato nel 2000, questo museo sonoro interattivo offre uno sguardo approfondito sulla storia musicale di Vienna e sul legame unico dell’orchestra con il Classicismo viennese. Al primo piano, i visitatori possono scoprire documenti storici, immagini ed esposizioni legate a compositori come Bruckner, Brahms e Mahler.

Uno dei momenti clou è la sala cinematografica, dove vengono proiettati estratti del Concerto di Capodanno e del Concerto estivo. Accanto agli approfondimenti storici, la Haus der Musik propone anche installazioni interattive dedicate alla fisica del suono e alla storia della musica. E magari vi verrà voglia di dirigere virtualmente l’orchestra dei Wiener Philharmoniker.

Casa della musica
Inizio travolgente del nuovo anno

L'Orchestra Filarmonica di Vienna a Capodanno

Il Concerto di Capodanno al Musikverein di Vienna è per molti il primo appuntamento per celebrare l’inizio del nuovo anno. Anche tra i migliori direttori e direttrici d’orchestra del mondo, dirigere il Concerto di Capodanno viennese è considerato un grande onore. Nella città della musica di Vienna ha sede inoltre una delle orchestre più prestigiose al mondo: i Wiener Philharmoniker. La “Sala Grande” del Musikverein è la sala da concerto più bella di Vienna ed è considerata anche un autentico capolavoro dal punto di vista acustico. Il momento culminante del concerto è il coinvolgente Marcia di Radetzky, durante la quale il direttore guida con maestria gli applausi del pubblico, creando un’atmosfera particolarmente festosa.

A causa dell’elevatissima richiesta di biglietti per il Concerto di Capodanno, questi vengono assegnati esclusivamente tramite sorteggio all’inizio dell’anno attraverso il sito ufficiale dei Wiener Philharmoniker. In questo modo si garantisce che ospiti da tutto il mondo abbiano le stesse possibilità di ottenere i biglietti. Le iscrizioni alla lotteria vengono raccolte da gennaio a febbraio.

MusikvereinOrchestra Filarmonica di Vienna

Domande frequenti sull'Orchestra filarmonica di Vienna

A causa dell'elevata richiesta di biglietti per il Concerto di Capodanno tenuto dall'Orchestra di Vienna, all'inizio dell'anno questi saranno messi in palio esclusivamente attraverso il sito web dei Wiener Philharmoniker. In questo modo si garantisce che gli ospiti di tutto il mondo abbiano le stesse possibilità di vincere i biglietti per il concerto. Le registrazioni per la partecipazione all'estrazione dei biglietti saranno raccolte da gennaio a febbraio.

L'Orchestra Filarmonica di Vienna è nota per diversi concerti di fama mondiale che si distinguono sia per l'eccellenza musicale che per il loro significato culturale.

  • Festival di Salisburgo al Festspielhaus

  • Concerto a Graz presso il Musikverein della Stiria

  • Concerto di Capodanno al Musikverein di Vienna

  • Concerto notturno estivo davanti al Castello di Schönbrunn

  • Concerti in abbonamento al Musikverein di Vienna

  • Opera di Stato di Vienna

  • Sala da concerto di Vienna

L'Orchestra Filarmonica di Vienna fu fondata nel 1842 da Otto Nicolai. Il primo concerto della Filarmonica ebbe luogo il 28 marzo 1842 nella Grande Redoutensaal dell'Hofburg di Vienna.

L'Orchestra Filarmonica di Vienna è composta da 144 musicisti che lavorano senza un direttore principale.

Per i loro concerti scelgono invece rinomati direttori ospiti come Claudio Abbado, Herbert von Karajan e Riccardo Muti.

Questa struttura democratica rende l'orchestra unica nel suo genere: le decisioni importanti, come la scelta dei direttori, dei programmi e dei solisti, sono prese congiuntamente dai membri. Ogni anno viene nominato un nuovo direttore, soprattutto per il Concerto di Capodanno, il che conferisce all'orchestra una grande libertà artistica.

Il suono viennese è considerato caldo, rotondo e particolarmente amalgamabile. Nasce non solo dal modo di suonare, ma anche dalla speciale costruzione degli strumenti, che risale al Classicismo viennese del XVIII secolo. Emblematici sono l’oboe viennese e il corno viennese, chiaramente distinguibili dagli altri: nei Wiener Philharmoniker questo sapere viene tramandato di generazione in generazione.

Il Museo dei Wiener Philharmoniker si trova nella Haus der Musik, nel centro di Vienna. L’esposizione unisce pezzi originali a elementi interattivi e racconta la storia dell’orchestra e della sua tradizione musicale.

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