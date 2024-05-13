L'Orchestra Filarmonica di Vienna
Un'orchestra di fama mondiale con una lunga tradizione: Concerti dal suono viennese inconfondibile
Introduction
L'orchestra nacque nel 1842 con il “Grande Concerto”, eseguito con il nome di “Accademia Filarmonica”. Prima di questa esibizione, a Vienna non esisteva un'orchestra da concerto composta esclusivamente da musicisti professionisti, sebbene ci fosse un grande desiderio di esibizioni sinfoniche. Di conseguenza, per ogni esibizione era necessario formare nuovi ensemble. Da allora, i musicisti dell'orchestra provengono dall'ensemble dell'Opera di Stato di Vienna, che è rimasto invariato fino ad oggi.
L'orchestra si esibisce sia come orchestra d'opera che da concerto e delizia il pubblico di tutto il mondo, sia all'Opera di Vienna che al Musikverein o su palcoscenici internazionali. Nei mesi estivi, la Filarmonica di Vienna si esibisce anche in eventi all'aperto, come il Festival di Salisburgo, portando la musica in contesti straordinari.
Quasi nessun'altra orchestra è più strettamente e permanentemente associata alla storia e alla tradizione della musica classica europea dei Wiener Philharmoniker. Fin dalla sua nascita, l'orchestra ha lasciato il segno nel mondo della musica. Ancora oggi, è il “suono viennese” che gli esecutori e i direttori d'orchestra sottolineano come caratteristica di qualità eccezionale dell'orchestra. Ma la Filarmonica di Vienna è molto più di una semplice orchestra: incarna l'atteggiamento di Vienna nei confronti della vita.
Il Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker raggiunge ogni anno un pubblico mondiale di oltre 50 milioni di persone e viene trasmesso in diretta in più di 90 paesi.
Per noi come orchestra l’acustica di ogni luogo è centrale: ci adattiamo con flessibilità e grande attenzione, ed è proprio questo che rende ogni concerto speciale e stimolante. Che sia al Musikverein o all’aria aperta, ogni composizione cambia, suona diversa e arriva aKarin Bonelli, Flautista, L'Orchestra Filarmonica di Vienna
Lo stile sonoro dei Wiener Philharmoniker, una tradizione
Cosa si cela dietro l’affascinante stile sonoro tanto amato dal pubblico? È molto più dell’organico strumentale – anche se questo gioca un ruolo fondamentale, come spiega Karin Bonelli. La flautista dei Wiener Philharmoniker descrive le vibrazioni che rendono speciale l’esperienza d’ascolto come un “suono amalgamabile, rotondo e caldo”. Un suono profondamente radicato nella tradizione musicale viennese, tramandato di generazione in generazione all’interno dell’orchestra.
Il modo in cui gli strumenti sono costruiti risale al XVIII secolo, l’epoca del Classicismo viennese. I Wiener Philharmoniker si considerano eredi di questo patrimonio culturale e in gran parte non hanno seguito le nuove influenze del XIX secolo, rimanendo fedeli agli ideali sonori del tempo di Mozart, Haydn e Beethoven. Per questo, ad esempio, gli strumenti a fiato viennesi si distinguono per tecnica e timbro da quelli di altre orchestre sinfoniche internazionali – in particolare l’oboe viennese e il corno viennese.
Magia dal vivo: concerti dei Wiener PhilharmonikerNessun luogo è uguale all’altro per acustica e scenografia. Eppure ogni esibizione è unita da un elemento comune: la magia del concerto dal vivo, che si vive nella Sala d’Oro del Musikverein come pur nel moderno Wolkenturm nel parco del Castello di Grafenegg!
Opera di Stato di Vienna
La Filarmonica di Vienna è composta da membri dell'Orchestra dell'Opera di Stato di Vienna e accompagna produzioni spettacolari.
Konzerthaus di Vienna
Dal ciclo di musica classica ai progetti moderni, in questa sede storica i Wiener Philharmoniker si esibiscono regolarmente in concerti ospiti e cicli concertistici.
Castello Grafenegg
Quando si apre il palcoscenico estivo, l'Orchestra Filarmonica di Vienna suona a Grafenegg. Il festival è noto per il suo programma di alto livello.
Salisburgo
L'Orchestra Filarmonica di Vienna è parte integrante del Festival di Salisburgo. Ogni estate si tengono spettacoli nella città di Mozart.
Concerto notturno estivo di Schönbrunn
Un evento di spicco nel calendario musicale annuale e una suggestiva serata di inizio estate con l'Orchestra Filarmonica di Vienna.
Eventi con L'orchestra filarmonica vienna
Ballo dell'orchestra filarmonica Vienna
I Wiener Philharmoniker, una delle orchestre più famose al mondo, invitano a danzare nella “Sala Grande” del Musikverein.
Museo dell'Orchestra Filarmonica di Vienna
Il Museo dei Wiener Philharmoniker, all’interno della Haus der Musik, racconta l’affascinante storia dell’orchestra di fama mondiale. Inaugurato nel 2000, questo museo sonoro interattivo offre uno sguardo approfondito sulla storia musicale di Vienna e sul legame unico dell’orchestra con il Classicismo viennese. Al primo piano, i visitatori possono scoprire documenti storici, immagini ed esposizioni legate a compositori come Bruckner, Brahms e Mahler.
Uno dei momenti clou è la sala cinematografica, dove vengono proiettati estratti del Concerto di Capodanno e del Concerto estivo. Accanto agli approfondimenti storici, la Haus der Musik propone anche installazioni interattive dedicate alla fisica del suono e alla storia della musica. E magari vi verrà voglia di dirigere virtualmente l’orchestra dei Wiener Philharmoniker.
L'Orchestra Filarmonica di Vienna a Capodanno
Il Concerto di Capodanno al Musikverein di Vienna è per molti il primo appuntamento per celebrare l’inizio del nuovo anno. Anche tra i migliori direttori e direttrici d’orchestra del mondo, dirigere il Concerto di Capodanno viennese è considerato un grande onore. Nella città della musica di Vienna ha sede inoltre una delle orchestre più prestigiose al mondo: i Wiener Philharmoniker. La “Sala Grande” del Musikverein è la sala da concerto più bella di Vienna ed è considerata anche un autentico capolavoro dal punto di vista acustico. Il momento culminante del concerto è il coinvolgente Marcia di Radetzky, durante la quale il direttore guida con maestria gli applausi del pubblico, creando un’atmosfera particolarmente festosa.
A causa dell’elevatissima richiesta di biglietti per il Concerto di Capodanno, questi vengono assegnati esclusivamente tramite sorteggio all’inizio dell’anno attraverso il sito ufficiale dei Wiener Philharmoniker. In questo modo si garantisce che ospiti da tutto il mondo abbiano le stesse possibilità di ottenere i biglietti. Le iscrizioni alla lotteria vengono raccolte da gennaio a febbraio.