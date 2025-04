Il concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica di Vienn

Il Concerto di Capodanno al Musikverein di Vienna è l’evento d’eccellenza che apre l’anno nuovo all’insegna della grande musica. Conosciuto in tutto il mondo, questo concerto rappresenta un prestigio sia per il pubblico che per i direttori d'orchestra, che considerano un onore poter dirigere l’Orchestra Filarmonica di Vienna in questa occasione speciale. Vienna, città simbolo della musica classica, ospita questa straordinaria esibizione nella sua famosa "Sala Grande" del Musikverein, considerata una delle più belle sale da concerto al mondo e rinomata per la sua acustica straordinaria.

La richiesta di biglietti per il Concerto di Capodanno è altissima, e per garantire pari opportunità a spettatori di tutto il mondo, l’assegnazione dei biglietti avviene tramite sorteggio. Ogni anno, da gennaio a febbraio, è possibile iscriversi al sistema di estrazione direttamente sul sito ufficiale dei Wiener Philharmoniker, per avere la possibilità di vivere in prima persona l’emozione di uno degli eventi musicali più attesi e iconici al mondo.