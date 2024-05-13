Beethoven scelse Vienna come patria d’adozione e vi trascorse gran parte della sua vita. Ancora oggi, molti luoghi della città raccontano la sua presenza geniale.

Nato nel 1770 a Bonn, Ludwig van Beethoven è considerato il perfezionatore del classicismo viennese e allo stesso tempo il precursore del romanticismo. Già da giovane, nel 1792, si trasferì a Vienna, dove visse fino alla sua morte, avvenuta nel 1827. La sua musica attraversa i drammatici sconvolgimenti del suo tempo: la Rivoluzione francese, Napoleone, la Restaurazione. Le nove sinfonie di Beethoven, in particolare la Quinta con il suo motivo iniziale caratteristico e la Nona con l'Inno alla gioia di Schiller, fanno oggi parte del patrimonio culturale mondiale.

Eppure la sua vita fu segnata da contraddizioni: geniale, testardo, spesso solitario. Affetto da sordità precoce, compose contro il silenzio. Beethoven voleva “servire l'umanità sofferente” con la sua musica e ha creato un'opera completa che ancora oggi commuove profondamente.

Alcuni degli appartamenti in cui l'artista trascorse parte della sua vita sono oggi aperti al pubblico e offrono uno spaccato della vita e dell'opera di questo grande personaggio. Ma anche molti altri luoghi, principalmente a Vienna e nei dintorni, a Baden e a Krems, ricordano Ludwig van Beethoven, il compositore di fama mondiale che scelse Vienna come sua patria d'adozione.