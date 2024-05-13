Ludwig van Beethoven
Una vita tra ribellione, silenzio e genio
Introduction
Nato nel 1770 a Bonn, Ludwig van Beethoven è considerato il perfezionatore del classicismo viennese e allo stesso tempo il precursore del romanticismo. Già da giovane, nel 1792, si trasferì a Vienna, dove visse fino alla sua morte, avvenuta nel 1827. La sua musica attraversa i drammatici sconvolgimenti del suo tempo: la Rivoluzione francese, Napoleone, la Restaurazione. Le nove sinfonie di Beethoven, in particolare la Quinta con il suo motivo iniziale caratteristico e la Nona con l'Inno alla gioia di Schiller, fanno oggi parte del patrimonio culturale mondiale.
Eppure la sua vita fu segnata da contraddizioni: geniale, testardo, spesso solitario. Affetto da sordità precoce, compose contro il silenzio. Beethoven voleva “servire l'umanità sofferente” con la sua musica e ha creato un'opera completa che ancora oggi commuove profondamente.
Alcuni degli appartamenti in cui l'artista trascorse parte della sua vita sono oggi aperti al pubblico e offrono uno spaccato della vita e dell'opera di questo grande personaggio. Ma anche molti altri luoghi, principalmente a Vienna e nei dintorni, a Baden e a Krems, ricordano Ludwig van Beethoven, il compositore di fama mondiale che scelse Vienna come sua patria d'adozione.
Le tracce e lo spirito di Beethoven
La casa Pasqualati
Ludwig van Beethoven trovò a Vienna il luogo che lo ispirò e dove visse. Due delle sue dimore sono ancora oggi visitabili e custodiscono tesori della sua vita.
Una di queste è la Pasqualatihaus nel centro di Vienna, all'angolo tra Mölkerbastei e Schreyvogelgasse. Beethoven visse qui per quasi otto anni. Il nome della casa deriva da Johann Baptist Freiherr von Pasqualati, grande mecenate di Beethoven. Qui trovò l'ispirazione per la sua unica opera Fidelio. Qui compose anche la delicata melodia di Für Elise.
L'ex appartamento di Beethoven è stato trasformato in un museo aperto al pubblico come parte del Wien Museum. In cinque diverse sale potrete scoprire di più sull'artista Beethoven e dare uno sguardo alle sue opere.
Heiligenstadt, un luogo dove stare bene
Al numero 6 della Probusgasse si trova un'altra sede del Wien Museum: il Beethoven Museum. Ai tempi di Beethoven, questa zona del 19° distretto di Vienna era ancora un sobborgo della città, mentre oggi è parte integrante dell'area urbana viennese. Qui sorgeva un sanatorio dove Beethoven sperava di guarire o almeno di trovare sollievo dalla sua sordità sempre più grave.
Nei locali trasformati nel Museo Beethoven, su una superficie di oltre 250 m², potrete immergervi nella sua vita in sei capitoli: arrivo, riposo, composizione, guadagno, esibizione e lascito. Ciascun capitolo vi avvicinerà ad un aspetto dell'artista e ad una parte della sua dimora di allora. Nel 1802 Beethoven scrisse qui il suo “Testamento di Heiligenstadt”, spinto dalla paura della sordità imminente. Tuttavia, non inviò mai queste “ultime” righe ai suoi fratelli. Qui completò anche la sua terza sinfonia, l'Eroica. In seguito lavorò in questo luogo anche alla sua opera più grande, la nona sinfonia.
Alla scoperta dei luoghi in cui visse Beethoven
Beethoven Casa Pasqualati
La casa al numero 8 della Mölkerbastei è stata la dimora più longeva di Beethoven a Vienna. Nelle stanze originali sono esposti cimeli e reperti della sua vita artistica.
Casa di Beethoven nella Pfarrplatz
Ambienti e oggetti esposti fanno rivivere lo spirito di Beethoven nella sua casa di Heiligenstadt, vicino alla taverna Heurigen Mayer am Pfarrplatz.
Museo Beethoven di Heiligenstadt
La vita di Beethoven vi sembrerà particolarmente vicina nei luoghi in cui ha vissuto a Heiligenstadt, nelle stanze originali.
Casa di Beethoven a Krems
Nel 1820 il fratello di Beethoven acquistò la tenuta dove Beethoven visse nel 1826. Il museo privato espone le “stanze dei ricordi” conservate.
Casa di Beethoven a Mödling
Il memoriale di Beethoven nella Hafnerhaus ricorda il compositore che vi trascorse due estati. Zona giorno e lavoro arredate con oggetti originali.
4 curiosità musicali sorprendenti su Ludwig van Beethoven
Maestro dell'improvvisazione
Beethoven era un improvvisatore eccezionale. I contemporanei raccontavano che il suo modo di suonare libero e spontaneo rompeva ogni barriera e lasciava il pubblico a bocca aperta.
Sinfonie rivoluzionarie
Ciascuna delle sue nove sinfonie è unica nel suo genere. In particolare la terza, l'Eroica, e la quinta con il famoso motivo ba-ba-ba-baaa sono considerate pietre miliari della storia della musica.
Ampliamento dell'orchestra
Beethoven ampliò l'orchestra classica introducendo nuovi strumenti e utilizzando quelli esistenti in modo innovativo per ottenere un suono più potente.
L'insensibilità come spinta disperata
Nonostante la progressiva sordità, Beethoven continuò a comporre opere magistrali. Le sue composizioni tardive testimoniano una profonda complessità emotiva e musicale.
L'omaggio di Klimt a Beethoven alla Secessione
La cupola dorata della Secessione è visibile già da lontano: più ci si avvicina all'edificio, più questa icona architettonica dello Jugendstil affascina. “All'epoca la sua arte. All'arte la sua libertà” si legge sulla facciata. Fin dalla sua fondazione da parte di artisti del Modernismo viennese come Gustav Klimt, Josef Hoffmann e molti altri, la Secessione è una splendida sede per mostre d'arte.
All'interno dell'edificio unico nel suo genere si trova il Fregio di Beethoven. L'opera d'arte, che misura 34 x 2 metri, fu realizzata nel 1902 da Gustav Klimt in omaggio a Beethoven in occasione del 75° anniversario della sua morte. In essa è raffigurata l'interpretazione contenutistica della Nona Sinfonia di Beethoven da parte di Richard Wagner: la ricerca della felicità da parte dell'umanità. Il fregio in tre parti era originariamente concepito solo come dipinto decorativo per la mostra commemorativa. Dopo diversi passaggi, dopo decenni è diventato proprietà dell'Austria e dal 1986 l'opera è nuovamente visibile alla Secessione come prestito permanente del Belvedere.
Vivere Beethoven al museo
Fregio di Beethoven Secessione viennese: l'omaggio di Klimt
Il monumentale fregio di Klimt: un'ode visiva alla Nona Sinfonia di Beethoven. Arte, musica e mito si fondono in un'opera d'arte totale.
Casa della Musica di Vienna: i mondi sonori di Beethoven
Scopri il mondo di Beethoven in modo interattivo con esperimenti sonori, un'installazione sulla perdita dell'udito e la musica classica viennese su quattro piani.
Museo Beethoven di Baden: il mondo creativo di un genio
Le sale Biedermeier illustrano la vita di Beethoven a Baden: le opere che compose qui, come la Nona Sinfonia, possono essere vissute e ascoltate in modo suggestivo.
Passeggiate come ispirazione
Beethoven era un appassionato amante della natura. Molte delle sue idee musicali nacquero durante lunghe passeggiate nei boschi intorno a Vienna. La sua Sesta Sinfonia, la “Pastorale”, riflette in modo impressionante questo amore per la natura. In cinque movimenti descrive scene come il risveglio di sentimenti sereni in campagna, un ruscello gorgogliante, un temporale e la gioia che segue. Beethoven non considerava questa sinfonia una semplice imitazione, ma l'espressione di sensazioni evocate dalla natura.
Il suo profondo legame con la natura era una fonte inesauribile di ispirazione per la sua musica. Ancora oggi, diversi itinerari escursionistici e sentieri commemorano l'artista.