Palazzo del Belvedere a Vienna

L'architettura barocca incontra la storia dell'arte: i palazzi e i musei del Belvedere di Vienna affascinano gli appassionati di architettura, storia e arte.

Il Belvedere è molto più di un semplice "palazzo": è un insieme di due capolavori architettonici: il Belvedere Inferiore, un tempo rifugio estivo del principe Eugenio, e il Belvedere Superiore, noto per gli sfarzosi balli e ricevimenti fuori dalle mura della città dell'epoca.

Il generale Principe Eugenio di Savoia commissionò all'architetto Johann Lukas von Hildebrandt la costruzione di una residenza estiva. Completata nel 1723, rifletteva il potere politico e militare del principe. Negli anni successivi, l'edificio servì non solo come residenza estiva, ma anche per stravaganti rappresentazioni ufficiali, balli e ricevimenti e per la vasta collezione d'arte del principe Eugenio.

Dopo la morte del principe Eugenio, l'imperatrice Maria Teresa acquistò il complesso e fece ristrutturare il Belvedere Superiore in un centro culturale per le collezioni imperiali, uno dei primi musei pubblici al mondo.

Tra arte e architettura

Oggi il Belvedere è uno dei monumenti più famosi di Vienna e unisce la storia all'arte contemporanea. Il Belvedere Superiore si trova orgogliosamente al centro del giardino e offre una vista impressionante della sua facciata da entrambi i lati. Oltre alle mostre dei musei del Belvedere, è possibile esplorare i punti salienti dell'architettura dell'epoca: dalla Sala Terrena allo scalone d'onore e alla Sala del Carlone. Il Belvedere Inferiore, residenza del Principe Eugenio e l'Orangerie ospitano oggi esposizioni e pezzi forti come il Gabinetto d'Oro, la Sala dei Marmi a due piani e la Sala di Stato.

Giardini vivaci e panorami unici

Con i loro sentieri simmetrici e le sculture artistiche, i giardini alla francese invitano a una passeggiata rilassante. Chi passeggia è sicuro di imbattersi in opere di artisti contemporanei che completano l'ambiente storico in modo sorprendente.