Il luogo di benessere di Thomas Bernhard

Insultare l’Austria, “sporcare il nido”, è solo una faccia della medaglia di Thomas Bernhard, scrittore divisivo per eccellenza. Ma accanto al provocatore, c’era anche un Bernhard più raccolto, pacato. Lo si poteva incontrare al Bräunerhof, il suo caffè preferito nel cuore di Vienna, dove si dedicava alla scrittura di opere teatrali, romanzi e racconti. Un luogo intriso di charme viennese, dove i camerieri ancora oggi accolgono i clienti con il tradizionale “gnä’ Frau, gnä’ Herr” – buongiorno signora, buongiorno signore.

Sotto i lampadari sferici, tra tavoli in pietra rettangolare, sedie in legno e panche imbottite, la sala ricorda un salotto d’altri tempi. Qui, come un tempo, alcuni clienti si celano dietro giornali internazionali, sorseggiando un melange viennese accompagnato da un profumato strudel di mele. È la classica atmosfera dei caffè viennesi: discreta, concentrata, perfetta per la riflessione e la creatività. E proprio questa quiete attenta fu amata da numerosi artisti che, ieri come oggi, continuano a frequentare volentieri il Bräunerhof.