Wolfgang Amadeus Mozart
Da Salisburgo a Vienna: Mozart come bambino prodigio, compositore e icona del classicismo viennese.
Introduction
Wolfgang Amadeus Mozart è considerato un bambino prodigio: già a cinque anni componeva e a sei viaggiava per l’Europa, per lo più insieme alla sorella Nannerl. La sua musica gli aprì le porte dei palazzi aristocratici, lo portò a Parigi e a Londra e lo rese uno degli europei più noti del suo tempo. In soli 35 anni di vita, Wolfgang Amadeus Mozart creò 626 opere: sinfonie, concerti, musica da camera, musica sacra e opere liriche, tra cui Eine kleine Nachtmusik e Il flauto magico, celebrato ancora oggi.
Le sue lettere rivelano una personalità vivace e impulsiva, sospesa tra disciplina e caos. La famiglia lo chiamava “Wolferl”: un bambino che componeva su un piccolo pianoforte da viaggio e portava con sé libri di grammatica, eleganti abiti da concerto, tè, zucchero e una farmacia da viaggio. Viaggiare significava ore interminabili in carrozza su strade sconnesse. In totale Mozart intraprese 17 viaggi e trascorse quasi dieci anni della sua vita in movimento.
A questi anni intensi risalgono opere che hanno segnato la storia della musica: Idomeneo fu rappresentata per la prima volta nel 1781 al Teatro Cuvilliés di Monaco ed è considerata la sua prima grande opera. A Vienna portò in scena le celebri opere su libretto di Da Ponte al Teatro di Corte della Hofburg: Le nozze di Figaro debuttò lì nel 1786, seguita da Così fan tutte nel 1790. Don Giovanni ebbe la sua prima nel 1787 al Teatro Nazionale del conte Nostitz a Praga. Poco prima della sua morte, nel 1791, Il flauto magico fu rappresentato per la prima volta a Vienna al Theater auf der Wieden.
A Salisburgo, sua città natale e primo luogo di attività, Mozart ricevette la sua formazione musicale. A Vienna raggiunse una maturità creativa che lo rese uno dei compositori più influenti del classicismo viennese. In Domgasse 5, l’attuale Mozarthaus Vienna, visse il suo periodo più produttivo: qui nacquero sinfonie, musica sacra, quartetti per archi e il suo Requiem incompiuto. Come artista libero professionista, Wolfgang Amadeus Mozart guadagnava in media 5.000 fiorini all’anno, equivalenti oggi a circa 150.000 euro.
Eppure rimane profondamente umano: impulsivo, spiritoso, caotico, pieno di gioia di vivere. La sua corrispondenza svela il lato nascosto del monumento Mozart: il burlone, l’amico, il fratello. Beveva latte di mandorla al Café Tomaselli di Salisburgo, giocava a birilli con la sorella Nannerl, assaggiava birra scura allo Stieglbräu e amava le serate conviviali.
L’amicizia con Joseph Haydn gli valse la massima stima: Haydn lo definì il più grande compositore che avesse mai conosciuto. Li univa anche l’appartenenza alla massoneria, un circolo di arte, illuminismo e scambio intellettuale.
Gli ultimi dieci anni della sua vita Wolfgang Amadeus Mozart li trascorse a Vienna. Qui si sposò nella cattedrale di Santo Stefano, qui nacquero i suoi figli e qui morì nel 1791. Molte speculazioni circondano la sua vita intensa e soprattutto la sua morte improvvisa. Poco prima di morire, Mozart temeva di essere stato avvelenato, ma oggi la scienza esclude l’ipotesi di un avvelenamento. La sua musica continua a entusiasmare e commuovere persone in tutto il mondo, nei teatri d’opera, nelle sale da concerto e nei luoghi a lui legati in Austria.
La Mozartkugel di Salisburgo esiste in molte varianti, ma solo la pasticceria Fürst produce l’originale: un cuore di marzapane, avvolto da nougat e cioccolato fondente.
Wolfgang Amadeus Mozart da tutte le prospettive
270 anni di Mozart
270 anni fa nasceva una stella e, naturalmente, Salisburgo la celebra nel 2026 con un programma speciale dedicato al suo compositore più celebre.
Cuore del programma è la Settimana Mozartiana 2026, a gennaio, con una nuova produzione de Il flauto magico, star internazionali e circa 70 eventi. Il Teatro delle Marionette di Salisburgo incanta con la sua leggendaria messa in scena del Flauto magico, mentre la Camerata Salzburg e Rudolf Buchbinder presentano un festival mozartiano in tre parti. Ogni giorno si tengono concerti nella Fortezza di Hohensalzburg, che domina la città dall’alto, e concerti al Castello di Mirabell, nella Sala di Marmo, per momenti musicali di grande intensità.
I visitatori possono scoprire la vita di Mozart nella sua casa natale e nella sua residenza, partecipare a visite guidate della città e al format “Date with Mozart” nel DomQuartier. Sul piano gastronomico, si possono gustare la birra Stiegl, i Leberknödel preferiti di Mozart e i famosi Salzburger Nockerl. Al Mozart Dinner Concert dello Stiftskulinarium St. Peter – il ristorante più antico d’Europa – le arie delle opere di Mozart accompagnano una cena ispirata a ricette originali della sua epoca. Nei laboratori di Mozartkugeln, infine, si può imparare a realizzare questi celebri cioccolatini.
Mostre come “Kosmos Il flauto magico” e importanti progetti al Museo d’Arte Moderna completano l’esperienza.
Sulle tracce di Mozart in Austria
Casa di Mozart nel Makartplatz
L’ex casa del maestro di danza racconta anni pieni di musica: un percorso di un’ora tra ambienti ricostruiti, mostre e il celebre ritratto conservato a Verona.
Casa Natale di Mozart
La casa natale in cui il bambino prodigio venne al mondo nel 1756 è tra i musei più visitati al mondo ed è accessibile senza barriere architettoniche.
Passeggiata mozartiana a Salisburgo
Scopri Salisburgo passo dopo passo: dai luoghi della prima giovinezza ai cimiteri silenziosi, fino agli spazi in cui la musica di Mozart ha fatto la storia.
DomQuartier
Nel DomQuartier e nel Duomo, l’opera di Mozart prende vita: ambienti originali raccontano i luoghi in cui operò, dove compose al serivizio dell’arcivescovo principe.
Teatro delle Marionette di Salisburgo
Dove le marionette e la musica di Mozart si fondono: Il flauto magico prende vita attraverso l'arte marionettistica e una precisione musicale.
Mito Mozart
In un’ora immergersi in cinque sale nel mondo di Mozart: un’esperienza multimediale e interattiva sulla vita e sull’opera del compositore.
Gasthof Weißes Kreuz
Innsbruck fu una tappa dei viaggi in Italia di Mozart. A 13 anni, Wolfgang Amadeus Mozart pernottò nella locanda “Weißes Kreuz”, che oggi si trova nel cuore della città..
Volksgarten
La rosa profumata “Constanze Mozart”, dedicata alla moglie di Mozart, lo rende possibile. Da vivere in un mare di rose in fiore nel Volksgarten.
Haus der Musik
Con “Facing Mozart”, i visitatori animano il ritratto di Mozart in modo interattivo: movimenti della testa ed espressioni facciali controllati tramite facetracking.
Time Travel Vienna
Effetti multimediali e cinema 5D incontrano le leggende della musica: Mozart e Johann Strauss figlio in un incontro affascinante e pieno di umorismo.
La tomba d’onore di Mozart
Mozart fu inizialmente sepolto in una semplice fossa comune nel cimitero di St. Marx. Nel 1891 i suoi resti furono trasferiti in una tomba d’onore al Cimitero Centrale.
Mozarthaus Vienna
Scopri la vita e l’opera di Mozart nella sua storica abitazione vicino al Duomo di Santo Stefano, nel cuore di Vienna. Focus sugli anni 1781–1791.
Passeggiata di Mozart a Vienna
Sulle tracce di Mozart attraverso Vienna: qui trascorse i suoi ultimi dieci anni, si sposò, compose, morì e fu sepolto nel cimitero di St. Marx.
Abbazia di Lambach
Una tappa molto apprezzata: Mozart dedicò all’abate del monastero benedettino, come segno di ringraziamento, la “Sinfonia di Lambach”.
Le opere più famose di Mozart in sintesi
Opere liriche
Idomeneo, KV 366 (1780): Un voto fatale che costringe il re a sacrificare il proprio figlio. Un conflitto tra volontà divina, amore e umanità. Prima rappresentazione il 29 gennaio 1781 al Teatro Cuvilliés di Monaco.
Le nozze di Figaro (1786): Un’opera di Da Ponte ricca di intrighi e malintesi nel castello del conte Almaviva. Prima rappresentazione il 1° maggio 1786 al Burgtheater di Vienna.
Don Giovanni (1787): Un dramma sulla seduzione, il potere e gli abissi morali. In una notte soprannaturale, l’eroe corre incontro al suo inevitabile destino. Prima rappresentazione il 29 ottobre 1787 a Praga.
Opere liriche
Così fan tutte, KV 588 (1790): L’opera di Da Ponte è un gioco raffinato sull’amore, la fedeltà e la tentazione, in cui due coppie vengono messe alla prova attraverso lo scambio di identità. Prima rappresentazione il 26 gennaio 1790 al Burgtheater di Vienna.
Il flauto magico (1791): Un’opera con motivi fiabeschi e simbolici che racconta il viaggio di Tamino e Pamina alla ricerca della saggezza e della verità. Prima rappresentazione, poco prima della morte di Mozart, il 30 settembre 1791 al Theater auf der Wieden di Vienna.
Altre opere
Concerto per pianoforte n. 21 (1785): Famoso per il dolce Andante, unisce passaggi solistici brillanti a un elegante suono orchestrale.
Una piccola serenata notturna (1787): Serenata allegra con temi orecchiabili, movimenti vivaci e un Andante tranquillo.
Sinfonia n. 41 “Jupiter” (1788): Ultima sinfonia di Mozart, celebre per la sua raffinatezza armonica e il brillante finale contrappuntistico.
Requiem in re minore (1791): Drammatico e profondamente emotivo; rimasto incompiuto e caratterizzato da cori cupi e potenti parti solistiche.
Da Hollywood allo streaming: Mozart sul grande schermo
Amadeus (1942)
Amadeus (1984)
La mia Africa (1985)
La fine di un grande amore (1967)
La spia che mi amava (1977)
Vendetta privata (Licenza di uccidere) (1989)
Last Action Hero – L’ultimo grande eroe (1993)
Le avventure di Huck Finn (1993)
Hocus Pocus (1993)
Le ali della libertà (1994)
Mr. Magoo (1997)
Alla ricerca di Nemo (2003)
Breaking Bad (2008)
Alice in Wonderland (2010)
The Crown (2016)
Gli Incredibili 2 (2018)
Bridgerton (2020)
Opere liriche
Idomeneo, KV 366 (1780): Un voto fatale che costringe il re a sacrificare il proprio figlio. Un conflitto tra volontà divina, amore e umanità. Prima rappresentazione il 29 gennaio 1781 al Teatro Cuvilliés di Monaco.
Le nozze di Figaro (1786): Un’opera di Da Ponte ricca di intrighi e malintesi nel castello del conte Almaviva. Prima rappresentazione il 1° maggio 1786 al Burgtheater di Vienna.
Don Giovanni (1787): Un dramma sulla seduzione, il potere e gli abissi morali. In una notte soprannaturale, l’eroe corre incontro al suo inevitabile destino. Prima rappresentazione il 29 ottobre 1787 a Praga.
Opere liriche
Così fan tutte, KV 588 (1790): L’opera di Da Ponte è un gioco raffinato sull’amore, la fedeltà e la tentazione, in cui due coppie vengono messe alla prova attraverso lo scambio di identità. Prima rappresentazione il 26 gennaio 1790 al Burgtheater di Vienna.
Il flauto magico (1791): Un’opera con motivi fiabeschi e simbolici che racconta il viaggio di Tamino e Pamina alla ricerca della saggezza e della verità. Prima rappresentazione, poco prima della morte di Mozart, il 30 settembre 1791 al Theater auf der Wieden di Vienna.
Altre opere
Concerto per pianoforte n. 21 (1785): Famoso per il dolce Andante, unisce passaggi solistici brillanti a un elegante suono orchestrale.
Una piccola serenata notturna (1787): Serenata allegra con temi orecchiabili, movimenti vivaci e un Andante tranquillo.
Sinfonia n. 41 “Jupiter” (1788): Ultima sinfonia di Mozart, celebre per la sua raffinatezza armonica e il brillante finale contrappuntistico.
Requiem in re minore (1791): Drammatico e profondamente emotivo; rimasto incompiuto e caratterizzato da cori cupi e potenti parti solistiche.
Da Hollywood allo streaming: Mozart sul grande schermo
Amadeus (1942)
Amadeus (1984)
La mia Africa (1985)
La fine di un grande amore (1967)
La spia che mi amava (1977)
Vendetta privata (Licenza di uccidere) (1989)
Last Action Hero – L’ultimo grande eroe (1993)
Le avventure di Huck Finn (1993)
Hocus Pocus (1993)
Le ali della libertà (1994)
Mr. Magoo (1997)
Alla ricerca di Nemo (2003)
Breaking Bad (2008)
Alice in Wonderland (2010)
The Crown (2016)
Gli Incredibili 2 (2018)
Bridgerton (2020)
"… poiché non ho con me nemmeno una sola sinfonia, sto quindi scrivendone una nuova in tutta fretta, a capofitto …"Wolfgang Amadeus Mozart, da Linz, il 31 ottobre 1783, a Leopold Mozart
I momenti clou di Mozart: eventi e concertiDurante tutto l’anno, concerti, festival e programmi speciali celebrano l’eredità musicale di Wolfgang Amadeus Mozart. Qui si possono vivere eventi che mantengono vivi le sue opere e il mondo del classicismo viennese.
Concerti Mozart a Vienna
Come nel XVIII secolo: arie, ouverture e musiche di Mozart incontrano costumi barocchi e leggendarie sale da concerto viennesi – una serata dal fascino storico.
Curiosità su Mozart: la vita del bambino prodigioWolfgang Amadeus Mozart fu molto più di un genio del classicismo viennese: la sua vita quotidiana, i suoi viaggi e le sue stranezze raccontano storie affascinanti – ben oltre la sua musica. Sapevate che…
Viaggi e formazione
… viaggiare ai tempi di Mozart era faticoso e lento?
Un viaggio in carrozza da Salisburgo a Vienna poteva durare fino a una settimana.
… un “pianoforte da viaggio” lo accompagnava in tournée?
Era largo 90 cm e profondo 31 cm, perfetto per comporre in viaggio.
… il padre Leopold portava sempre lettere di raccomandazione?
Servivano per essere accolti dall’aristocrazia.
… Mozart preferiva piccoli balli in casa alle feste di corte?
Nelle lettere prendeva in giro la nobiltà con ironia.
Amore, amicizia e successo
… Mozart trascorse il suo periodo più produttivo a Vienna?
Nell’attuale Mozarthaus Vienna creò molte delle sue opere più famose.
… Mozart scelse di sposarsi per amore invece di cercarsi una “ricca sposa”?
Nonostante il titolo cavalleresco, il rango passò in secondo piano ed egli sposò Constanze Weber.
… Mozart visse i suoi ultimi dieci anni a Vienna?
Qui si sposò, nacquero i suoi figli e infine morì a Vienna.
… Mozart e Joseph Haydn instaurarono una stretta amicizia dal 1781?
Nonostante la differenza di età di 24 anni, li univa un forte legame musicale.
Vita e morte
… Mozart era un giocatore appassionato, amava i giochi di numeri e conosceva più di 14 giochi di carte?
Il tarocco era tra i suoi preferiti – spesso si giocava anche per denaro.
… Mozart era attento alla moda e aveva una particolare passione per tessuti, bottoni e ricami?
Per lui l’abbigliamento faceva parte della sua immagine pubblica.
… Mozart era un fan dei piatti sostanziosi – dalla carbonara grigliata ai canederli di fegato con crauti?
Da bere preferiva soprattutto una birra scura.
… Mozart fu sepolto a Vienna?
La sua tomba si trova nel cimitero di St. Marx, ma il punto esatto è sconosciuto.
Trasposizioni cinematografiche
… esistono film che raccontano la vita e il mito di Wolfgang Amadeus Mozart?
Amadeus (1984, regia: Miloš Forman) – Il film su Mozart di maggior successo al mondo, con Tom Hulce come Mozart e F. Murray Abraham come Salieri.
Quando gli dei amano (1942, regia: Karl Hartl) – Classico austriaco con Hans Holt nel ruolo di Mozart.
Mozart – Dammi la mano, amore mio (1955, regia: Karl Hartl) – Seguito con Oskar Werner protagonista.
Dimenticato Mozart (1985, regia: Slavo Luther) – Film tedesco con Armin Mueller-Stahl.
Il coltello da macellaio (2005, regia: Kurt Palm) – Film austriaco moderno su Mozart.
Classicismo viennese
La Scuola classica viennese (1770–1830) è una corrente della musica colta europea. Ne fanno parte soprattutto i compositori Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven.
Determinanti per lo sviluppo della Scuola classica viennese furono gli anni successivi al trasferimento di Mozart a Vienna. Qui Joseph Haydn e Mozart si confrontarono artisticamente e si ispirarono a vicenda, dando vita a nuove forme di quartetti d’archi e sinfonie come generi particolarmente apprezzati dal pubblico dell’epoca.
Curiosità: a Vienna, ogni sera, 10.000 appassionati ascoltano musica classica dal vivo – un primato unico al mondo.
I piatti preferiti di Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart non amava solo la musica, ma anche i piccoli piaceri della vita quotidiana. Nel tradizionale Café Tomaselli di Salisburgo, a pochi passi dalla sua casa natale, beveva volentieri latte di mandorla – un rituale che gli regalava momenti di calma nella vita movimentata. Anche i piatti sostanziosi erano tra i suoi preferiti: accompagnava volentieri i crauti con canederli di fegato e una birra scura. Nel diario di sua sorella Nannerl è raccontato come i due passassero ore conviviali giocando a birilli allo Stieglbräu.
In una lettera da Francoforte sul Meno dell’ottobre 1791, indirizzata alla moglie Constanze, Mozart scrive:
«Alle cinque e mezza sono uscito dalla porta della città e ho fatto la mia passeggiata preferita attraverso il Glacis verso il teatro – cosa vedo? cosa sento? – Don Primus con le carbonadelle profumate! – che gusto!»
Questi momenti raccontano di un uomo che univa piacere, convivialità e vita quotidiana.