Wolfgang Amadeus Mozart è uno dei compositori più famosi al mondo. Migliaia di persone amano la sua musica e visitano Salisburgo e Vienna, i luoghi in cui visse e lavorò.

Wolfgang Amadeus Mozart è considerato un bambino prodigio: già a cinque anni componeva e a sei viaggiava per l’Europa, per lo più insieme alla sorella Nannerl. La sua musica gli aprì le porte dei palazzi aristocratici, lo portò a Parigi e a Londra e lo rese uno degli europei più noti del suo tempo. In soli 35 anni di vita, Wolfgang Amadeus Mozart creò 626 opere: sinfonie, concerti, musica da camera, musica sacra e opere liriche, tra cui Eine kleine Nachtmusik e Il flauto magico, celebrato ancora oggi.

Le sue lettere rivelano una personalità vivace e impulsiva, sospesa tra disciplina e caos. La famiglia lo chiamava “Wolferl”: un bambino che componeva su un piccolo pianoforte da viaggio e portava con sé libri di grammatica, eleganti abiti da concerto, tè, zucchero e una farmacia da viaggio. Viaggiare significava ore interminabili in carrozza su strade sconnesse. In totale Mozart intraprese 17 viaggi e trascorse quasi dieci anni della sua vita in movimento.

A questi anni intensi risalgono opere che hanno segnato la storia della musica: Idomeneo fu rappresentata per la prima volta nel 1781 al Teatro Cuvilliés di Monaco ed è considerata la sua prima grande opera. A Vienna portò in scena le celebri opere su libretto di Da Ponte al Teatro di Corte della Hofburg: Le nozze di Figaro debuttò lì nel 1786, seguita da Così fan tutte nel 1790. Don Giovanni ebbe la sua prima nel 1787 al Teatro Nazionale del conte Nostitz a Praga. Poco prima della sua morte, nel 1791, Il flauto magico fu rappresentato per la prima volta a Vienna al Theater auf der Wieden.

A Salisburgo, sua città natale e primo luogo di attività, Mozart ricevette la sua formazione musicale. A Vienna raggiunse una maturità creativa che lo rese uno dei compositori più influenti del classicismo viennese. In Domgasse 5, l’attuale Mozarthaus Vienna, visse il suo periodo più produttivo: qui nacquero sinfonie, musica sacra, quartetti per archi e il suo Requiem incompiuto. Come artista libero professionista, Wolfgang Amadeus Mozart guadagnava in media 5.000 fiorini all’anno, equivalenti oggi a circa 150.000 euro.

Eppure rimane profondamente umano: impulsivo, spiritoso, caotico, pieno di gioia di vivere. La sua corrispondenza svela il lato nascosto del monumento Mozart: il burlone, l’amico, il fratello. Beveva latte di mandorla al Café Tomaselli di Salisburgo, giocava a birilli con la sorella Nannerl, assaggiava birra scura allo Stieglbräu e amava le serate conviviali.

L’amicizia con Joseph Haydn gli valse la massima stima: Haydn lo definì il più grande compositore che avesse mai conosciuto. Li univa anche l’appartenenza alla massoneria, un circolo di arte, illuminismo e scambio intellettuale.

Gli ultimi dieci anni della sua vita Wolfgang Amadeus Mozart li trascorse a Vienna. Qui si sposò nella cattedrale di Santo Stefano, qui nacquero i suoi figli e qui morì nel 1791. Molte speculazioni circondano la sua vita intensa e soprattutto la sua morte improvvisa. Poco prima di morire, Mozart temeva di essere stato avvelenato, ma oggi la scienza esclude l’ipotesi di un avvelenamento. La sua musica continua a entusiasmare e commuovere persone in tutto il mondo, nei teatri d’opera, nelle sale da concerto e nei luoghi a lui legati in Austria.