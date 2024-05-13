Vienna Pass (2 Days, Adult) in front of Schönbrunn Palace in Vienna, sunlight with backlighting.
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Vienna Pass
Vienna Sightseeing

Scopri la magia di Vienna con il Vienna Pass, il tuo pass tutto in uno per esplorare le principali attrazioni della città senza complicazioni né lunghe code.

Scopri tutto ciò che Vienna ha da offrire con il Vienna Pass, uno strumento imprescindibile per i viaggiatori che desiderano esplorare questa maestosa città in modo comodo ed efficiente. Con questo pass avrai accesso prioritario alle principali attrazioni, musei e monumenti, risparmiando tempo in lunghe code e godendoti al massimo la tua visita. Inoltre, include tour in autobus turistici, mappe e guide che ti aiuteranno a pianificare la tua giornata, assicurandoti di non perdere nessuno dei tesori culturali, storici e architettonici che rendono Vienna una destinazione unica.

Vienna in 48 ore

Hai solo 48 ore per scoprire Vienna? Grazie alla sua posizione centrale in Europa, alla sua storia imperiale e alla sua eleganza senza tempo, la capitale austriaca è una meta perfetta anche per un soggiorno breve. Con una buona pianificazione, il tempo può rendere molto più di quanto immagini.

Per risparmiare tempo e denaro e visitare il maggior numero possibile di attrazioni, c’è una soluzione pratica e flessibile: il Vienna PASS.

Maggiori informazioni

Un weekend di 48 ore a Vienna

Scopri l'elegante città imperiale che ti lascerà senza fiato con la sua bellezza.

Approfitta bene del tuo tempo

Con il Vienna PASS potete risparmiare tempo e denaro. Include l'accesso gratuito a 90 musei, gallerie e attrazioni.

Consiglio

Con il Vienna PASS potete risparmiare tempo e denaro. Include l'accesso gratuito a 90 musei, gallerie e attrazioni.

Le opzioni del Vienna Pass

Vienna PASS standard: consente di visitare fino a 90 attrazioni in 2 giorni o più. FLEXI Pass: consente di esplorare fino a 60 attrazioni pagando i biglietti necessari.

Highlights del Vienna PASS

Castello di Schönbrunn, visite guidate all'Opera di Stato di Vienna, alla Galleria Albertina, allo zoo di Schönbrunn e molto altro ancora.

Vantaggi aggiuntivi

Utilizzo dell'autobus turistico HOP ON HOP OFF: salita a Karlsplatz. Collegamento a punti di riferimento come il Belvedere. Sali e scendi tutte le volte che vuoi.

Conclusione

Sfrutta al massimo le tue 48 ore e goditi il fascino di Vienna con il Vienna PASS.

Vienna PASS e Vienna FLEXI Pass

Sightseeing intelligente Il Vienna PASS consente l’accesso gratuito a numerose attrazioni, musei e gallerie della città. Sono disponibili due opzioni:

Vienna PASS

Accesso fino a 90 attrazioni per 1, 2, 3 o 6 giorni consecutivi. Ideale come pass tutto incluso per scoprire Vienna senza pensieri!

Scopri di più

I punti chiave del Vienna PASS

Assistenza clienti tutto l’anno, la più ampia rete di autobus HOP ON HOP OFF e due formule su misura per la tua visita: Vienna PASS e Vienna FLEXI Pass.

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Vienna FLEXI Pass

Scegli da 2 a 5 attrazioni e hai a disposizione 60 giorni per visitarle con tutta calma. Include fino a 70 attrazioni.

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Attrazioni incluse da non perdere

Attrazioni imperdibili: Castello di Schönbrunn, Opera di Stato di Vienna, Albertina e molto altro. In più: accesso Fast Track in diversi punti di maggiore interesse.

Scopri di più

Accesso gratuito

Conosci le carte turistiche che offrono accesso gratuito a famose attrazioni e musei? Sono un’ottima soluzione!

A Vienna, una delle migliori opzioni è il Vienna PASS, disponibile in due versioni: lo standard e il FLEXI Pass. Con il Vienna PASS puoi visitare fino a 90 attrazioni in 2 giorni o più, mentre il FLEXI Pass ti permette di esplorare fino a 60 attrazioni, scegliendo solo gli ingressi che ti interessano e risparmiando denaro.

Con la tua carta turistica potrai accedere a luoghi iconici come il Palazzo di Schönbrunn, l’Opera di Stato di Vienna, la Galleria Albertina, lo Zoo di Schönbrunn e molto altro. Inoltre, include l'autobus turistico HOP ON HOP OFF, che ti porterà nei principali punti della città, come il Belvedere, il Municipio, Schönbrunn o la Ruota Panoramica.

Sali e scendi tutte le volte che vuoi e scopri Vienna al tuo ritmo!

Maggiori informazioni

Vienna in HOP ON HOP OFF con Vienna Sightseeing

Include gli autobus HOP ON HOP OFF: muoviti in totale libertà, sali e scendi quando vuoi e scopri Vienna in modo più sostenibile.

I principali vantaggi:

  • Flessibilità: fino a 4 linee differenti

  • Comfort: autobus comodi con Wi-Fi gratuito

  • Informazioni: audioguide in 16 lingue + canale dedicato ai bambini

  • Sostenibilità: flotta 100% elettrica

  • Live Tracking: tracciamento GPS in tempo reale

Linee disponibili

  • Linea rossa: centro storico e Ringstrasse

  • Linea azzurra: Danubio, Prater e ONU-City

  • Linea gialla: palazzi e parchi (Schönbrunn, Belvedere)

  • Linea verde: zone verdi e quartieri tradizionali come Grinzing

Contatti utili

Indirizzo
Opernring 3-5, Top Nr. 17-24
1010 Viena

Numero di telefono:
+43 1 712 46 83-0

E-Mail
info@viennapass.com
office@viennasightseeing.at

Sitio web:
www.viennapass.com
www.viennasightseeing.at

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