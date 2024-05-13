Vienna Pass
Vienna Sightseeing
Introduction
Scopri tutto ciò che Vienna ha da offrire con il Vienna Pass, uno strumento imprescindibile per i viaggiatori che desiderano esplorare questa maestosa città in modo comodo ed efficiente. Con questo pass avrai accesso prioritario alle principali attrazioni, musei e monumenti, risparmiando tempo in lunghe code e godendoti al massimo la tua visita. Inoltre, include tour in autobus turistici, mappe e guide che ti aiuteranno a pianificare la tua giornata, assicurandoti di non perdere nessuno dei tesori culturali, storici e architettonici che rendono Vienna una destinazione unica.
Vienna in 48 ore
Hai solo 48 ore per scoprire Vienna? Grazie alla sua posizione centrale in Europa, alla sua storia imperiale e alla sua eleganza senza tempo, la capitale austriaca è una meta perfetta anche per un soggiorno breve. Con una buona pianificazione, il tempo può rendere molto più di quanto immagini.
Per risparmiare tempo e denaro e visitare il maggior numero possibile di attrazioni, c’è una soluzione pratica e flessibile: il Vienna PASS.
Un weekend di 48 ore a ViennaScopri l'elegante città imperiale che ti lascerà senza fiato con la sua bellezza.
Approfitta bene del tuo tempo
Con il Vienna PASS potete risparmiare tempo e denaro. Include l'accesso gratuito a 90 musei, gallerie e attrazioni.
Consiglio
Con il Vienna PASS potete risparmiare tempo e denaro. Include l'accesso gratuito a 90 musei, gallerie e attrazioni.
Le opzioni del Vienna Pass
Vienna PASS standard: consente di visitare fino a 90 attrazioni in 2 giorni o più. FLEXI Pass: consente di esplorare fino a 60 attrazioni pagando i biglietti necessari.
Highlights del Vienna PASS
Castello di Schönbrunn, visite guidate all'Opera di Stato di Vienna, alla Galleria Albertina, allo zoo di Schönbrunn e molto altro ancora.
Vantaggi aggiuntivi
Utilizzo dell'autobus turistico HOP ON HOP OFF: salita a Karlsplatz. Collegamento a punti di riferimento come il Belvedere. Sali e scendi tutte le volte che vuoi.
Vienna PASS e Vienna FLEXI PassSightseeing intelligente Il Vienna PASS consente l’accesso gratuito a numerose attrazioni, musei e gallerie della città. Sono disponibili due opzioni:
Vienna PASS
Accesso fino a 90 attrazioni per 1, 2, 3 o 6 giorni consecutivi. Ideale come pass tutto incluso per scoprire Vienna senza pensieri!
I punti chiave del Vienna PASS
Assistenza clienti tutto l’anno, la più ampia rete di autobus HOP ON HOP OFF e due formule su misura per la tua visita: Vienna PASS e Vienna FLEXI Pass.
Vienna FLEXI Pass
Scegli da 2 a 5 attrazioni e hai a disposizione 60 giorni per visitarle con tutta calma. Include fino a 70 attrazioni.
Accesso gratuito
Conosci le carte turistiche che offrono accesso gratuito a famose attrazioni e musei? Sono un’ottima soluzione!
A Vienna, una delle migliori opzioni è il Vienna PASS, disponibile in due versioni: lo standard e il FLEXI Pass. Con il Vienna PASS puoi visitare fino a 90 attrazioni in 2 giorni o più, mentre il FLEXI Pass ti permette di esplorare fino a 60 attrazioni, scegliendo solo gli ingressi che ti interessano e risparmiando denaro.
Con la tua carta turistica potrai accedere a luoghi iconici come il Palazzo di Schönbrunn, l’Opera di Stato di Vienna, la Galleria Albertina, lo Zoo di Schönbrunn e molto altro. Inoltre, include l'autobus turistico HOP ON HOP OFF, che ti porterà nei principali punti della città, come il Belvedere, il Municipio, Schönbrunn o la Ruota Panoramica.
Sali e scendi tutte le volte che vuoi e scopri Vienna al tuo ritmo!
Vienna in HOP ON HOP OFF con Vienna SightseeingInclude gli autobus HOP ON HOP OFF: muoviti in totale libertà, sali e scendi quando vuoi e scopri Vienna in modo più sostenibile.
I principali vantaggi:
Flessibilità: fino a 4 linee differenti
Comfort: autobus comodi con Wi-Fi gratuito
Informazioni: audioguide in 16 lingue + canale dedicato ai bambini
Sostenibilità: flotta 100% elettrica
Live Tracking: tracciamento GPS in tempo reale
Linee disponibili
Linea rossa: centro storico e Ringstrasse
Linea azzurra: Danubio, Prater e ONU-City
Linea gialla: palazzi e parchi (Schönbrunn, Belvedere)
Linea verde: zone verdi e quartieri tradizionali come Grinzing
I principali vantaggi:
Flessibilità: fino a 4 linee differenti
Comfort: autobus comodi con Wi-Fi gratuito
Informazioni: audioguide in 16 lingue + canale dedicato ai bambini
Sostenibilità: flotta 100% elettrica
Live Tracking: tracciamento GPS in tempo reale
Linee disponibili
Linea rossa: centro storico e Ringstrasse
Linea azzurra: Danubio, Prater e ONU-City
Linea gialla: palazzi e parchi (Schönbrunn, Belvedere)
Linea verde: zone verdi e quartieri tradizionali come Grinzing
Indirizzo
Opernring 3-5, Top Nr. 17-24
1010 Viena
Numero di telefono:
+43 1 712 46 83-0
info@viennapass.com
office@viennasightseeing.at
Sitio web:
www.viennapass.com
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