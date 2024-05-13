Tutto sicuro in montagna: sicurezza sulla pista

La sicurezza è la priorità assoluta quando si scia – soprattutto se sei alle prime esperienze sulla pista. In Austria, i comprensori sciistici sono organizzati in modo ottimale: piste segnalate, cartelli chiari ed esperti maestri di sci, che spiegano tutto passo dopo passo. Chi partecipa a un corso di sci impara le regole più importanti – come sciare sempre in modo controllato, prestare attenzione a chi è più lento e fermarsi ai bordi della pista.

Le indicazioni blu segnalano le discese facili, quelle rosse sono per i più esperti. Sui pendii di esercitazione puoi provare le prime curve al tuo ritmo. Il personale degli impianti e i maestri di sci fanno in modo che tutti si sentano sicuri. Così l’incertezza si trasforma in fiducia – e il nervosismo in vera gioia di sciare. Nessuno stress!

A proposito: in sette regioni austriache vige, per chi scia, un obbligo del casco per bambini e ragazzi sotto i 15 anni. Fanno eccezione Tirolo e Vorarlberg. Indipendentemente dall’età, è espressamente consigliato indossare un casco da sci.