Le 9 piccole stazioni sciistiche più belle dell'Austria

Piccole e belle: in queste 9 idilliache località di sport invernali, i panorami innevati delle montagne incontrano i centri storici dei villaggi.

Dove la magia dell'inverno è di casa

Sciare in Austria in località magiche, immerse nella natura. Lontane dai riti dell’aprés ski, ancora autentiche e attente all’ambiente. Dove trovi anche sci alpinismo, passeggiate nella natura selvaggia, sci di fondo, gite in slitta. Con fattorie, borghi pittoreschi, malghe sperdute, sono ideali per immergersi nella bellezza del paesaggio e vivere l’autentico stile di vita alpino dell’Austria.

Questi rifugi di tranquillità sono villaggi d'alta quota nelle Alpi. Molti in passato rimanevano isolati per lunghi periodi durante l’inverno, ma oggi sono molto ben collegati. Ora offrono soggiorni in strutture dal comfort contemporaneo con proposte per il benessere e eccellente cucina, gestite da padroni di casa amichevoli. Ma quello che per fortuna non è mutato è il loro fascino, che nasce dal carattere inconfondibile rimasto intatto.

La combinazione di panorami montani innevati e suggestivi centri storici rende facile staccare la spina e godersi appieno una vacanza invernale. Nell’incanto dell'inverno in Austria, senza folla.