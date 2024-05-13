Mirror-calm mountain lake with wooden hut on shore, sun star over mountain peak, coniferous trees, clear sky.
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Valle Zillertal nel Tirolo
Vacanze escursionistiche e per famiglie nelle Alpi

Arrampicate su pareti rocciose, sci su piste di neve fresca, escursioni in rifugi rustici: la Zillertal offre esperienze di vacanza indimenticabili all'aria aperta.

Caratteristiche della Zillertal e attività in inverno ed estate

La Zillertal è una delle regioni più attive delle montagne del Tirolo. Il motivo è il paesaggio unico delle Alpi. Circondata da numerose cime di tremila metri - con l'Hochfeiler come cima più alta - la valle è considerata la culla dell'alpinismo. Paesaggi naturali meravigliosi come il Parco Naturale d'Alta Montagna delle Alpi della Zillertalcon i suoi oltre 80 ghiacciai, sono ancora in gran parte intatti.

Il caratteristico mondo montano può essere esplorato su numerosi sentieri. I mesi estivi sono perfetti per fare escursioni su idilliaci prati alpini, arrampicate su pendii impervi e gite in mountain bike lungo torrenti impetuosi. In inverno, frequentiamo quattro aree sciistiche e gite in carrozza allenate da cavalli attraverso lo scintillante paesaggio innevato. Questa combinazione unica di natura selvaggia e attività emozionanti trasforma ogni giorno nella Zillertal in un'avventura.

Informazioni sulla Zillertal
Posizione:40 km a est di Innsbruck
Altitudine:520 m
Abitanti:ca. 35.000 (nel 2024)
Montagna più alta:Hochfeiler (3.509 m)
Arrivare
Eventi

La valle è famosa per le ciambelle della Zillertal, una specialità tradizionale con ripieni salati o dolci.

Tutti i vantaggi della Zillertal Activcard

Scorci della Zillertal

Top highlights

Palazzo di ghiaccio: il mondo nel ghiaccio eterno

Erlebnistherme Zillertal: benessere e divertimento in acqua

Harakiri: la pista più nera della Zillertal

Giro dei rifugi sul Berliner Höhenweg

Castello d'abete rosso: un parco giochi d'avventura

Grotta di Spannagel: la straordinaria grotta di marmo

Attività nella Zillertal

Eventi speciali

Specialità culinarie della Zillertal

Eccellenti locande e rifugi rustici servono specialità regionali agli ospiti della Zillertal. Tra queste, le Ciambelle della Zillertal, servite con una guarnizione salata o dolci, ripiene di marmellata.

Un'altra prelibatezza è il Melchermuas. Questo piatto dolce a base di farina di grano, burro, latte e bacche veniva servito ai casari sugli alpeggi.

Ricette

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

Krapfen di Zillertal

Con questa ricetta, la specialità tirolese ha lo stesso sapore dell'originale. Le ciambelle ripiene di formaggio grigio sono preparate appositamente per le feste.

Krapfen di Zillertal

Canederli al formaggio

Per una delizia culinaria vi consigliamo i Kaspressknödel dei tesori della cucina Kössen.

Canederli al formaggio

Alloggi unici

Das Kaltenbach: hotel naturalistico con 4 stelle

MalisGarten Green Spa Hotel: adults only, 5 stelle superiore

Wöscherhof a Uderns: cucina gourmet con 4 stelle superiore

Hotel Sieghard a Fügen: piccolo e accogliente a 4 stelle

Alpinahotel Fügen: family retreat, 4 stelle superiore

Das Posthotel a Zell am Ziller: boutique hotel a 5 stelle

Hotel Tirolerhof a Lanersbach: 4 stelle superiore

Attrazioni, funivie e sentieri

Valle Zillertal senza barriere

Nello Zillertal sostenibilità e accessibilità vanno di pari passo. Hotel e appartamenti accessibili alle sedie a rotelle garantiscono libertà di movimento, mentre sentieri escursionistici e tour guidati senza barriere offrono nuove prospettive sul paesaggio.

Anche sci, ciclismo o voli in tandem con Wheels4Flying diventano possibili grazie a attrezzature speciali e piloti qualificati. Così lo Zillertal si trasforma in un luogo di esperienze naturali per tutti.

Vacanze senza barriere

Domande e risposte sulla Zillertal

La Zillertal comprende un totale di 25 comuni che si estendono lungo lo Ziller e offrono una varietà di attività per il tempo libero ed esperienze culturali. Una selezione dei luoghi che appartengono alla Zillertal:

Mayerhofen: se siete alla ricerca di una sfida sportiva, la montagna d'azione Penken è un must. L'esperienza della pista più ripida dell'Austria attende i più coraggiosi, con la leggendaria discesa Harakiri con una pendenza fino al 78%.

Gerlos: offre una vasta gamma di attività tutto l'anno, con particolare attenzione agli sport invernali. Questa stazione sciistica austriaca vanta 147 chilometri di piste e 52 impianti di risalita fino a 2.500 metri di altitudine. In estate, la località delizia i visitatori con attività all'aperto nella natura.

Fügen-Kaltenbachil: piccolo comprensorio sciistico sullo Spieljoch, particolarmente adatto alle famiglie con il suo fun park, la fun slope, la pista per slittini e le ampie piste. In estate, la regione turistica è un paradiso montano dal carattere autentico e paesano.

Tux-Finkenberg: a 3.250 metri, gli appassionati di sport invernali possono ammirare il gigantesco panorama montano. In estate, i visitatori possono esplorare i pittoreschi prati alpini e i laghi di montagna cristallini o affrontare percorsi escursionistici.

La Zillertal in Tirolo offre sia numerose attività in compagnia che in solitaria, delizie culinarie alpine, divertimento per i bambini e avventure emozionanti. Escursioni a piedi, in bicicletta, scalate su imponenti cime di tremila metri, persino golf ed escursioni estive sui ghiacciai.

Le Ciambelle della Zillertal sono una specialità tradizionale della Zillertal, in Tirolo. Sono conosciute per i loro ripieni salati o dolci e per il modo caratteristico in cui vengono preparate. Sia gli abitanti del luogo che i turisti apprezzano questa popolare prelibatezza, che viene ovviamente servita in tutto il Tirolo.

Arena Coaster: divertimento e azione sulla pista da slittino estiva. I 1.500 metri di pista vi porteranno in discesa a rotta di collo, tra curve emozionanti e tratti ripidi.

Castello di Abete rosso: un parco giochi in legno di abete rosso con diverse torri e una fantastica vista sulla zona circostante.

Palazzo del ghiaccio naturale: i visitatori possono esplorare impressionanti formazioni di ghiaccio, stalattiti e una cascata ghiacciata. La gita in barca sul lago glaciale è un'attrazione speciale per tutta la famiglia.

Ferrovia Zillertalbahn: la storica ferrovia Zillertalbahn collega Mayrhofen a Jenbach e offre un viaggio attraverso la valle. Le carrozze ferroviarie autentiche e la locomotiva a vapore offrono un'esperienza speciale che riporta indietro nel tempo.

Zillertaler Höhenstraß: questa pittoresca strada panoramica si snoda attraverso l'impressionante paesaggio montano della Zillertal e offre viste mozzafiato sulle cime circostanti.

Con la Zillertal Activcard potrete utilizzare gratuitamente funivie, laghi balneabili, mezzi pubblici e molto altro. Perfetta per famiglie attive e amanti del relax, soprattutto in estate.

In inverno lo Zillertal si trasforma in un vero paradiso dello sci: oltre 540 km di piste, moderni impianti di risalita e il ghiacciaio Hintertux garantiscono divertimento sulla neve fino a 3.250 metri. Fuori dalle piste vi aspettano slittini, sentieri invernali, piste da sci di fondo e accoglienti baite con specialità tirolesi.

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