Arrampicate su pareti rocciose, sci su piste di neve fresca, escursioni in rifugi rustici: la Zillertal offre esperienze di vacanza indimenticabili all'aria aperta.

Caratteristiche della Zillertal e attività in inverno ed estate

La Zillertal è una delle regioni più attive delle montagne del Tirolo. Il motivo è il paesaggio unico delle Alpi. Circondata da numerose cime di tremila metri - con l'Hochfeiler come cima più alta - la valle è considerata la culla dell'alpinismo. Paesaggi naturali meravigliosi come il Parco Naturale d'Alta Montagna delle Alpi della Zillertal con i suoi oltre 80 ghiacciai, sono ancora in gran parte intatti.

Il caratteristico mondo montano può essere esplorato su numerosi sentieri. I mesi estivi sono perfetti per fare escursioni su idilliaci prati alpini, arrampicate su pendii impervi e gite in mountain bike lungo torrenti impetuosi. In inverno, frequentiamo quattro aree sciistiche e gite in carrozza allenate da cavalli attraverso lo scintillante paesaggio innevato. Questa combinazione unica di natura selvaggia e attività emozionanti trasforma ogni giorno nella Zillertal in un'avventura.