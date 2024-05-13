Valle Zillertal nel Tirolo
Vacanze escursionistiche e per famiglie nelle Alpi
Introduction
Caratteristiche della Zillertal e attività in inverno ed estate
La Zillertal è una delle regioni più attive delle montagne del Tirolo. Il motivo è il paesaggio unico delle Alpi. Circondata da numerose cime di tremila metri - con l'Hochfeiler come cima più alta - la valle è considerata la culla dell'alpinismo. Paesaggi naturali meravigliosi come il Parco Naturale d'Alta Montagna delle Alpi della Zillertalcon i suoi oltre 80 ghiacciai, sono ancora in gran parte intatti.
Il caratteristico mondo montano può essere esplorato su numerosi sentieri. I mesi estivi sono perfetti per fare escursioni su idilliaci prati alpini, arrampicate su pendii impervi e gite in mountain bike lungo torrenti impetuosi. In inverno, frequentiamo quattro aree sciistiche e gite in carrozza allenate da cavalli attraverso lo scintillante paesaggio innevato. Questa combinazione unica di natura selvaggia e attività emozionanti trasforma ogni giorno nella Zillertal in un'avventura.
La valle è famosa per le ciambelle della Zillertal, una specialità tradizionale con ripieni salati o dolci.
Scorci della Zillertal
Top highlights
Attività nella Zillertal
Eventi speciali
Specialità culinarie della Zillertal
Eccellenti locande e rifugi rustici servono specialità regionali agli ospiti della Zillertal. Tra queste, le Ciambelle della Zillertal, servite con una guarnizione salata o dolci, ripiene di marmellata.
Un'altra prelibatezza è il Melchermuas. Questo piatto dolce a base di farina di grano, burro, latte e bacche veniva servito ai casari sugli alpeggi.
Ricette
Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti
I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.
Krapfen di Zillertal
Con questa ricetta, la specialità tirolese ha lo stesso sapore dell'originale. Le ciambelle ripiene di formaggio grigio sono preparate appositamente per le feste.
Alloggi unici
Valle Zillertal senza barriere
Nello Zillertal sostenibilità e accessibilità vanno di pari passo. Hotel e appartamenti accessibili alle sedie a rotelle garantiscono libertà di movimento, mentre sentieri escursionistici e tour guidati senza barriere offrono nuove prospettive sul paesaggio.
Anche sci, ciclismo o voli in tandem con Wheels4Flying diventano possibili grazie a attrezzature speciali e piloti qualificati. Così lo Zillertal si trasforma in un luogo di esperienze naturali per tutti.