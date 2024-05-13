스키를 영원히 바꾼 오스트리아의 혁신 5가지

1. 세계 최고의 스키 제조업체 중 5개가 오스트리아에 있습니다

세계 최초의 스키 회사는 오스트리아였습니다 합성 스키의 선구자 크나이슬(Kneissl) 은 오스트리아에서 스키를 생산했습니다 티롤 1861년부터 티롤에서 스키를 생산했습니다.

오늘날의 주요 스키 브랜드 중 상당수도 오스트리아 출신입니다: 아토믹, 피셔, 블리자드는 전 세계 프로 선수와 열정적인 아마추어 스키어들이 가장 선호하는 브랜드입니다. 소치 동계올림픽 기간 동안 피셔 스키에서만 108개의 메달을 획득했습니다.