오스트리아 스키의 혁신
스키를 영원히 바꾼 오스트리아의 혁신 5가지
혁신적인 기술부터 획기적인 장비에 이르기까지 오스트리아 사람들은 스키를 지속적으로 발전시키고 혁명을 일으켜 왔습니다. 오스트리아인들이 스키를 영원히 바꾸고 오늘날 세계인이 슬로프를 경험하는 방식에 지속적인 영향을 남긴 다섯 가지 중요한 순간을 살펴보세요.
1. 세계 최고의 스키 제조업체 중 5개가 오스트리아에 있습니다
세계 최초의 스키 회사는 오스트리아였습니다 합성 스키의 선구자 크나이슬(Kneissl) 은 오스트리아에서 스키를 생산했습니다 티롤 1861년부터 티롤에서 스키를 생산했습니다.
오늘날의 주요 스키 브랜드 중 상당수도 오스트리아 출신입니다: 아토믹, 피셔, 블리자드는 전 세계 프로 선수와 열정적인 아마추어 스키어들이 가장 선호하는 브랜드입니다. 소치 동계올림픽 기간 동안 피셔 스키에서만 108개의 메달을 획득했습니다.
2. 오스트리아는 세계 최고의 스키 리프트 제조업체의 본고장입니다
산에 오르는 것 자체가 멋진 경험이라면, 도펠마이어에 감사해야 합니다. 20세기부터 시작된 보랄베르크-에 본사를 둔 이 제조업체는 20세기부터 세계에서 가장 진보된 가장 진보된 공중 리프트.
최초의 6인용 분리형 체어 리프트(역에서 저속으로 탑승 가능), 최초의 온열 체어 리프트, 최초의 회전 곤돌라를 만들었습니다. 전 세계 90개국과 거의 모든 티롤 스키 리조트에 도펠마이어 리프트와 케이블카가 있습니다.
3. 프로 스키에서 기록을 세운 오스트리아 선수들
오스트리아에서는 아이들이 걷는 법을 배우기 전에 스키를 배운다는 속담이 있습니다. 이것이 사실인지는 확인할 수 없지만, 오스트리아의 산 근처에서 자란 것이 뛰어난 스키어를 만드는 데 도움이 되는 것 같습니다. 오스트리아는 알파인 스키 월드컵에서 역대 알파인 스키 월드컵 최다 우승 기록 (32).
잘츠부르크 출신인 안네마리 모저-프뢸과 마르셀 히르셔는 각 성별 그룹에서 가장 많은 월드컵 타이틀을 보유하고 있습니다. 오스트리아의 전설적인 선수 프란츠 클라머는 세계에서 가장 성공적인 활강 스키 선수로 스포츠 역사를 새로 썼습니다.
4. 현대 스키를 발명한 오스트리아인
하네스 슈나이더의 젊은 스키 강사인 생안톤 암 알베르크, 는 오늘날 우리가 사용하는 스키 기술을 고안했습니다. 수 세기 동안 사람들은 텔레마크 스타일로 슬로프를 곧장 내려가는 방식으로 스키를 탔습니다.
슈나이더는 최초로 수평 스윙을 사용하여 하강을 제어했습니다. 그 결과 더 우아하고 접근하기 쉬운 기술이 탄생하여 전 세계를 강타했습니다: 슈나이더는 외딴 마을을 떠나 국제적인 스키 슈퍼스타가 되었지만 항상 티롤의 청정 산으로 돌아왔습니다.
5. 스키 패스를 발명한 오스트리아 사람들
또는 적어도 오늘날 우리가 가지고 다니는 전자 패스를 발명했습니다. 잘츠부르크의 회사 스키데이터 는 스키어들에게 전자 시스템을 통해 슬로프를 이용할 수 있도록 한 최초의 회사입니다.
이 기술은 현재 모든 주요 스키 리조트에서 표준으로 사용되는 디지털 티켓팅의 토대를 마련했습니다. 스키데이터는 또한 최초의 핸즈프리 스키 티켓을 출시하여 전 세계 겨울 스포츠 애호가들의 삶을 더욱 편리하게 만들었습니다. 치열한 경쟁자였던 오스트리아 기업 Axess는 알타 및 맘모스 마운틴과 같은 미국의 주요 리조트에 전자 발권기를 설치했습니다.